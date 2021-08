L’action SOS devrait tomber à son cash ou 56 à 70 cents par action

in

Jusqu’à présent, société de minage de crypto SOS Limitée (NYSE :SOS) n’a publié ni ses résultats T1 ou T2 (en l’occurrence les pertes) ni son bilan. Cela fait du stock SOS rien de plus qu’un pari en ce moment.

Source : Mark Agnor / Shutterstock.com

Comme je l’écrivais dans mon dernier article sur le stock SOS, je m’attends à ce qu’il continue de baisser. Dans cette situation, la meilleure chose à faire est d’attendre que l’action retombe à sa trésorerie par action. Voici mon calcul de ce niveau.

Ma meilleure hypothèse est que SOS Limited, un crypto mineur chinois, a environ 125 millions de dollars en espèces sur son bilan. Le 4 avril, le dernier dépôt de prospectus de la société indique à la page S-8 que SOS a 179,507 millions d’ADS (American Depository Shares) en circulation. Par conséquent, l’argent par action est d’environ 70 cents (c’est-à-dire 125 millions de dollars / 179,507 millions de dollars = 0,68635 $ par sh.).

Étant donné que le gouvernement chinois a sévi contre les mineurs de crypto chinois et compte tenu de son manque de divulgation, il semble préférable d’attendre cette baisse. Étant donné que l’action SOS est à 2,56 $ au 3 août, il lui reste encore beaucoup à faire. Cela signifie qu’il pourrait chuter encore de 1,86 $, soit 73 % par rapport à son niveau actuel à 70 cents. Cela signifie également que la valeur marchande tombera à 125 millions de dollars par rapport à son niveau actuel de 479 millions de dollars.

En fait, si la société a cessé ses activités minières, comme je le soupçonne, et si les pertes s’aggravent, les liquidités de la société pourraient être tombées à 110 ou 100 millions de dollars. Cela réduirait sa valeur entre 56 et 61 cents par action.

Répression chinoise

J’allais écrire sur les pertes de la société à l’avenir et ce que cela pourrait impliquer sur le stock. Mais le problème est qu’il n’y a pas de données financières avec lesquelles travailler pour cette année. De plus, aucun analyste ne couvre également le titre.

À la page S-4 de son dernier prospectus, SOS discute de ses futures opérations d’extraction de crypto en République de Chine. Cependant, depuis lors, le gouvernement chinois a commencé à fermer les opérations d’extraction de crypto dans toute la Chine.

En fait, Bloomberg rapporte que Bobby Lee, l’un des premiers magnats chinois du Bitcoin, craint que cela ne conduise à une interdiction pure et simple des crypto-monnaies en Chine. Il sait de quoi il parle. Il a vendu le premier du pays Bitcoin (CCC :BTC-USD) échange en 2017 lors d’une précédente répression chinoise. Dans l’interview de Bloomberg, il a mis les chances que le gouvernement interdise tous les cryptos, qu’il appelle « la goutte d’eau », à 50-50.

Cela aurait un effet désastreux sur le stock de SOS. Mais, malheureusement, il n’y a eu aucun mot de SOS Limited au sujet de leurs opérations. Cela semble imprudent, d’autant plus qu’ils viennent de lever 125 millions de dollars auprès d’investisseurs en partie pour financer ces opérations de cryptographie.

Que faire avec SOS Stock

Par conséquent, dire que l’action SOS est hautement spéculative est, pour le moins, un euphémisme. C’est la principale raison pour laquelle je pense qu’il est susceptible de tomber à ou même en dessous du niveau de liquidités par action.

Donc, la meilleure chose que la plupart des investisseurs puissent faire dans cette situation est d’attendre et de voir ce que l’entreprise dit de son avenir. En outre, c’est important, étant donné les énormes implications de la répression chinoise et l’effet délétère qu’elle aura sur les plans et les finances de l’entreprise.

À moins que vous n’ayez des raisons de croire que l’action SOS augmentera par rapport au niveau de prix actuel, il vaut peut-être mieux attendre qu’elle tombe entre 56 et 70 cents par action. Cela signifie qu’il faut attendre qu’il baisse de 73 % à 78 % par rapport au niveau d’aujourd’hui avant de prendre la décision d’acheter l’action.

À la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur Bitcoin mais sur aucun autre titre mentionné dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.