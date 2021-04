L’action SOS ne vaut pas son chiffre d’affaires 12 fois plus élevé, car elle n’a pas de ventes

SOS, limité (NYSE:SOS) a été en quelque sorte une société minière chinoise controversée de Bitcoin cotée au NYSE. Il y a une alternance d’opinions positives et négatives sur l’entreprise, y compris apparemment une Recherche Hindenburg. Hindenburg n’a pas fait de reportage autre que ces séries de tweets sur Twitter. De plus, un bref rapport de Recherche Culper soutient ici que l’entreprise est une fraude. Mais même s’ils sont tous les deux totalement faux, d’après ce que j’ai pu glaner dans diverses analyses, la valorisation boursière de l’action SOS semble trop élevée.

Cet article de Seeking Alpha semble être l’une des meilleures analyses sur l’action SOS dans le sens où ils soutiennent que la société est légitime auprès de ses soutiens et de sa direction américains.

Un autre rapport, plus sceptique, soulève de bonnes questions sur les mineurs de Bitcoin qu’ils achètent.

Capitalisation boursière et évaluation

Un autre problème semble être le nombre d’actions en circulation que la société a réellement en circulation. Le deuxième article de Seeking Alpha que j’ai mentionné (par Post Hoc Analytics) ci-dessus implique qu’il y a maintenant 1,479,410 milliard d’actions ordinaires en circulation. Puisqu’il y a 10 actions ordinaires par ADR (American Depository Receipt), cela fait 147,941 millions d’ADR au 1er mars.

En outre, le 30 mars, la société a déclaré avoir levé 125 millions de dollars supplémentaires grâce à l’émission de 25 millions d’ADR à 5 dollars par ADR. Cela signifie qu’il y a maintenant 172,941 millions d’ADR en suspens. Le 31 mars, l’action SOS a clôturé à 4,98 $, ce qui a donné à la société une capitalisation boursière de 861 millions de dollars.

Cependant, il pourrait être sensiblement plus élevé que cela, selon que l’un de ses nombreux détenteurs de bons de souscription a exercé son droit d’acheter des actions ordinaires ou des ADR. Nous ne le saurons pas avec certitude tant que la société ne publiera pas son 10-Q pour le trimestre se terminant le 31 mars.

De plus, dans l’état actuel des choses, ma meilleure hypothèse (et c’est tout ce que la société a jusqu’à ce que la société mette à jour le marché) est que SOS a environ 200 millions de dollars en espèces. Cela comprend la plus récente augmentation de capital. Mais aussi déduit pour l’achat des mineurs de Bitcoin que la société a payés. mais prenez note – je pourrais être en retard par un facteur important de 50 millions de dollars à 100 millions de dollars.

Enfin, l’article de Post Hoc Analytics prévoit que les mineurs de SOS généreront 70 millions de dollars de ventes. Les actions SOS se négocient pour 12 fois les revenus (c’est-à-dire 861 millions de dollars divisés par 70 millions de dollars).

C’est trop élevé.

Par exemple, Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) devrait générer 286 millions de dollars de revenus, mais se négocierait 16,6 fois les revenus. Mais Marathon a des revenus et a sa structure de coûts en place. SOS n’a pas encore complètement démarré ses opérations. Donc, pour moi, cela ne mérite pas un multiple de 8 fois.

Que faire avec SOS Stock

Si vous décidez d’ignorer les courts rapports et les tweets sur cette action, vous devez toujours faire face à sa valorisation élevée. C’est ce que j’ai souligné. De plus, nous ne connaissons pas les coûts exacts que SOS encourra en tant que mineur Bitcoin et Ethereum. Ceci est une autre variable. Par conséquent, il semble que son évaluation de 861 millions de dollars, si nos hypothèses sur l’action en circulation sont correctes, est trop élevée.

Cependant, si nous déduisons les liquidités dont l’entreprise dispose, la valorisation est plus faible. Par exemple, la capitalisation boursière de 861 millions de dollars moins les 200 millions de dollars en espèces laisse une valeur marchande nette de 661 millions de dollars. Cela fait de l’entreprise, générant 70 millions de dollars de ventes, moins de 10 fois les revenus (9,4x).

Mais ici, nous empilons hypothèse sur hypothèse. Nous n’avons pas de chiffres exacts pour pratiquement aucun des chiffres que j’ai mis dans ces calculs. C’est une autre raison pour laquelle un investisseur conservateur pourrait attendre pour acheter des actions SOS. Au moins, attendez qu’il soit tombé au point où il y ait beaucoup de marge de sécurité.

À la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur l’action Marathon Digital Holdings (MARA).

