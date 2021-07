L’action spéculative SNDL est confrontée à des perspectives difficiles

in

Le commerce des mèmes a jeté par la fenêtre le livre des règles proverbiales du commerce des actions, générant un buzz d’intérêt généralisé sur le marché. Il est surnommé le jeu de casino du nouvel âge, car le moule classique des mèmes continue d’évoluer. Producteur canadien de marijuana Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL) est l’une des dernières cibles de la frénésie du commerce de détail. Cependant, le titre SNDL reste un pari spéculatif, avec un fonctionnement et des perspectives de croissance relativement faibles.

Source : Jetacom Autofocus / Shutterstock.com

L’action SNDL figurait parmi la longue liste d’actions de cannabis qui ont bénéficié du rallye général du secteur au début de 2021. Cela est lié à la période de commerce frénétique juste après la victoire du président Joe Biden aux élections américaines. Cependant, le marché s’est depuis considérablement refroidi, plusieurs actions de cannabis connaissant une baisse substantielle des prix.

Le stock de SNDL reste difficile à évaluer, compte tenu de ses défaillances passées et des incertitudes sur ses investissements. Il serait préférable d’investir dans des opérateurs multi-États américains de haute qualité pour s’exposer aux vents favorables du secteur.

Résultats décevants du premier trimestre

Sundial a bien fait d’assainir ses finances, solidifiant ainsi son positionnement bilantaire. Cependant, la principale préoccupation de ses investisseurs est son chiffre d’affaires, qui a considérablement ralenti au cours des derniers trimestres.

Sundial a généré 9,89 millions de dollars canadiens de ventes au cours du trimestre, ce qui représente une baisse substantielle de 29 % d’une année sur l’autre. Il a vendu 3 989 kilogrammes de cannabis au cours du trimestre, soit une baisse de 45% sur une base séquentielle.

De plus, les marges brutes sont devenues négatives alors qu’elle tentait de liquider son stock à perte. En conséquence, il a déclaré une perte nette de 134,45 millions CAD.

La direction de l’entreprise s’est donné beaucoup de mal pour expliquer la période torride qu’elle a connue au cours de l’année. La compression des prix et l’offre excédentaire ont été les deux principales raisons de l’horrible performance de la société. Sur la base des commentaires de la direction, il est évident qu’elle prévoit une période difficile pour le marché du cannabis et pense qu’il serait difficile de maintenir les ventes.

Pour l’avenir, Sundial se concentrera sur ses investissements et réduira son cannabis pour le moment. Seul le temps nous dira si elle peut rivaliser avec d’autres entreprises en termes de qualité des produits et de coûts, ce qui a conduit à des marges négatives.

Expansion stratégique

Sundial dispose d’une énorme trésorerie et a été très actif sur le front des fusions et acquisitions.

Premièrement, il a investi environ 22 millions de dollars pour une participation de 19 % dans un petit LP appelé Indiva. Deuxièmement, il a annoncé qu’il ferait l’acquisition d’un détaillant canadien de cannabis Esprit intérieur. De plus, il a investi 59 millions de dollars dans un véhicule à usage spécial qui détient la dette de premier rang du producteur de marijuana à des fins récréatives, Zenabis.

Peut-être la plus fascinante des annonces liées au développement d’une coentreprise appelée SunStream. Il s’agit essentiellement d’une coentreprise avec une société d’investissement canadienne Groupe SAF identifier et investir dans les opportunités liées à la marijuana.

Il y a plusieurs risques avec l’arrangement, cependant, qui doivent être pris en compte. Premièrement, SAF est une petite société d’investissement qui a uniquement une expérience dans le secteur minier et énergétique. De plus, on sait que le PDG de Sundial a été un facteur majeur derrière l’accord en raison de sa relation personnelle avec SAF.

De plus, les antécédents de SAF sont relativement inconnus et le fait que Sundial engage 188 millions de dollars sans preuves concrètes est discutable.

Dernier mot sur le stock SNDL

L’action SNDL s’est appréciée grâce aux commerçants de détail. Cependant, le titre manque de substance réelle, avec des perspectives douteuses et des fondamentaux faibles.

Sundial réduit ses opérations de cannabis et se concentre sur l’expansion stratégique de son portefeuille d’investissements. Les résultats de ces investissements restent à voir mais comportent plusieurs risques.

L’action SNDL n’est rien de plus qu’un pari spéculatif sur le cannabis à ce stade.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.