L’action Spotify a chuté de près de 30% en 2021 – Que se passe-t-il?

Malgré l’ajout de près de 4% à sa valeur pendant les heures de négociation d’aujourd’hui, l’action Spotify (SPOT) a maintenant chuté d’environ 26,5% depuis le début de 2021.

L’action Spotify (SPOT) valait 228,68 $ par action à la fermeture du marché aujourd’hui – une augmentation de 3,79% (8,35 $) sur la journée. Cependant, la plate-forme de divertissement audio basée à Stockholm, qui semble préparer le déploiement d’un niveau hi-fi, affichait un cours par action d’environ 311 dollars au début de janvier.

Cette valorisation considérable représentait plus du double du prix de l’action Spotify en janvier 2020 (lorsque les actions étaient d’environ 150 USD chacune) et, tout aussi remarquable, pâlissait par rapport à la valeur de près de 400 USD par action que la société a touchée en février. 2021.

Néanmoins, la valeur de l’action par action de l’entité a chuté à 300 dollars à la fin de février, avant de rester largement stable dans la fourchette de 250 à 300 dollars en mars et avril et de chuter au cours des trois premières semaines de mai.

Comme on pouvait s’y attendre, de nombreux professionnels de la finance et investisseurs spéculent sur la cause précise du ralentissement des actions Spotify, qui a fait chuter les actions à un niveau jamais vu depuis juin 2020.

Sur ce front, il convient de répéter une fois de plus que les actions Spotify se négociaient à environ 150 dollars chacune au début de 2020 – une amélioration substantielle par rapport à octobre 2019, lorsque SPOT est tombé à environ 115 dollars. En outre, l’ascension à la hausse qui a entraîné plusieurs cours record des actions Spotify a semblé s’être véritablement lancée il y a un an, lorsque l’entreprise a annoncé qu’elle deviendrait la maison exclusive de The Joe Rogan Experience.

Certains analystes ont ensuite fixé des prix cibles SPOT haussiers, vantant le potentiel de gain perçu associé non seulement à JRE, mais aussi au podcasting en général – et exprimant l’espoir que le divertissement audio non musical permettrait à Spotify de dépasser ses marges musicales minces comme un rasoir et de puiser dans une nouvelle source de revenus.

En passant, Spotify aurait payé 100 millions de dollars pour les droits de JRE et héberge également des podcasts (sans aucun doute coûteux) de Michelle Obama ainsi que de Barack Obama et Bruce Springsteen, pour n’en nommer que quelques-uns. De plus, l’entité a payé 235 millions de dollars pour Megaphone en novembre dernier, 250 millions de dollars pour The Ringer en février 2020 et 230 millions de dollars pour Gimlet Media en 2019.

En gardant ces points à l’esprit, la hausse du cours de l’action Spotify a commencé bien avant l’arrivée de JRE sur le service – et, à son tour, bien avant que les spécificités des revenus et de l’audience du podcasting ne deviennent claires.

Mais dans une explication possible de la chute de SPOT, Spotify a révélé dans son rapport sur les résultats du premier trimestre 2021 que seul un quart des MAU s’étaient engagés – pas nécessairement écoutés du début à la fin – des podcasts tout au long des trois premiers mois de cette année. De plus, le chiffre est resté stable à partir du quatrième trimestre 2020.

Développant l’idée, SPOT, malgré des pertes notables jusqu’à présent en 2021, vaut toujours environ 36 $ de plus qu’il ne l’était le 21 mai 2020.

Enfin, Spotify, après avoir enregistré une croissance importante du nombre d’abonnés en 2020, a noté dans son analyse des performances du premier trimestre 2021 qu’il n’avait ajouté que trois millions d’utilisateurs payants – même après avoir fait ses débuts en Corée du Sud (52 millions d’habitants) sans niveau gratuit et s’étendre à une multitude de d’autres nations encore.

Le plateau d’abonnement (ainsi que les implications potentielles sur les opérations à venir) peuvent contribuer aux difficultés de SPOT. À cet égard, il sera particulièrement intéressant de voir combien de MAU et d’abonnés la plate-forme parviendra à attirer au cours du deuxième trimestre 2021 – et le pourcentage de MAU qui s’engagent avec des podcasts.