L’action Spotify baisse de 22% en 30 jours – Bon moment pour acheter?

L’action Spotify (SPOT) s’est séparée d’environ 22% de sa valeur au cours des 30 derniers jours, ce qui a incité certains à se demander si c’est le bon moment pour investir dans le service de streaming basé à Stockholm.

Le lundi 22 février, l’action Spotify (SPOT) a terminé à 349,91 $ par action – une baisse substantielle par rapport au cours de l’action de la société à 387,44 $ par action, mais en hausse considérable par rapport à la valeur d’environ 147 $ par action que SPOT avait au même temps en 2020.

Ce dernier chiffre représentait un coup de pouce à partir d’octobre 2019, mais baisserait (avec le marché plus large, bien sûr) au milieu du début national de la pandémie COVID-19. Puis, après que Spotify a annoncé en mai qu’il était devenu la maison exclusive de The Joe Rogan Experience, SPOT s’est lancé dans une ascension de plusieurs mois, avec de multiples prix records et culminant avec le sommet susmentionné de 387,44 $ par action le mois dernier.

En mars, Spotify s’est séparé d’une partie notable de la valeur du cours de ses actions, les actions ayant terminé à 258,33 $ chacune le lundi 8 mars. Les actions de Spotify ont ensuite rebondi à près de 290 $ chacune plus tard cette semaine et se sont stabilisées à 272,11 $ chacune le vendredi 19 mars.

Compte tenu en particulier des gains de marché sans précédent de l’entité en 2020 et au début de 2021 – ainsi que de la hausse du nombre d’abonnés et de l’expansion agressive des podcasts qui semblaient alimenter ces gains – certains se demandent si le moment est idéal pour acquérir des actions Spotify.

Sur le front des podcasts, Spotify n’est guère sans programmes de haut niveau, notamment Joe Rogan Experience, Renegades: Born in the USA (avec Bruce Springsteen et Barack Obama), et bien plus encore. Plus précisément, Spotify comptait 2,2 millions de podcasts au total au quatrième trimestre 2020 (contre 1,9 million au troisième trimestre).

Mais malgré une baisse de plusieurs millions de dollars sur le podcasting (dont 235 millions de dollars sur le mégaphone seul), Spotify n’a enregistré que de modestes gains d’audience au cours du quatrième trimestre de l’année dernière, 25% des utilisateurs actifs mensuels (MAU) ayant «interagi avec» – pas nécessairement écoutés – des émissions .

La statistique signifiait une augmentation de 3% par rapport au troisième trimestre 2020 et pourrait avoir contribué à la récente baisse de valeur de SPOT, étant donné que le potentiel de gain du podcasting (ou son absence, selon le point de vue de chacun) a été fréquemment mentionné par les investisseurs lorsqu’ils ont fixé leurs cours cibles de l’action Spotify.

De cette manière, le fait qu’un professionnel de la finance soit optimiste ou baissier sur SPOT semble dépendre en grande partie de la façon dont il pense que les podcasts fonctionneront à l’avenir, en particulier en termes d’attirer les auditeurs et de générer des revenus.

Il convient de noter en conclusion que Spotify, qui est arrivé sur plus de quelques nouveaux marchés ce trimestre, s’attend à ce que les bénéfices restent essentiellement stables pendant les trois premiers mois de 2021. Il est important de noter que le principal service de streaming musical prévoit également une croissance des abonnés relativement lente (voire plate, dans le bas de gamme) au premier trimestre 2021, par rapport aux 11 millions d’abonnés et aux 14 millions d’utilisateurs financés par la publicité qu’il a gagnés au dernier trimestre. Et malgré les rumeurs d’augmentation des prix au Royaume-Uni, Spotify n’a pas pour l’instant l’intention d’augmenter son coût mensuel aux États-Unis.

Par conséquent, ceux qui décident d’entrer sur le stock Spotify pour le moment pourraient miser sur les progrès de la plate-forme à long terme, au lieu d’afficher une croissance continue à court terme. L’un de ces investisseurs haussiers, le Guardian Fund, a prédit le mois dernier que l’action Spotify vaudra «au moins cinq fois plus en 2030».