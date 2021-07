L’action SQ vaut 28% de plus à 307,62 $ en utilisant un Comp avec PayPal

in

Le mois dernier, j’ai écrit sur Carré (NYSE :SQ) stock à l’aide d’une comparaison avec Pay Pal (NASDAQ :PYPL) et a conclu que c’était beaucoup trop bon marché. Le 7 juin, l’action SQ a clôturé à 216,95 $ et j’ai écrit qu’elle valait 250,33 $.

Source : monticello / Shutterstock.com

Depuis lors, l’action SQ a grimpé jusqu’à 254,78 $, mais est tombée aux niveaux actuels à 233,69 $. Cependant, je pense toujours qu’il est sous-évalué. Et sur la base de mon nouvel objectif de valorisation, l’action SQ devrait atteindre 314,55 $ en utilisant la même méthodologie.

Améliorer la valorisation de Square

Par exemple, j’ai écrit que la croissance prévue des revenus de Square en 2022 ne représenterait que 51 % du taux de croissance de PayPal. J’ai supposé que c’était la raison pour laquelle Square avait un rapport prix-ventes (P/S) beaucoup plus bas.

Mais maintenant, je trouve que les analystes ont amélioré leurs prévisions de ventes. Par exemple, les prévisions de ventes en 2022 sont de 22,73 milliards de dollars, contre 22,66 auparavant. Plus important encore, sa croissance en 2022 sera de 12% par rapport aux 20,29 milliards de dollars de ventes prévus pour 2021.

Comparez ce taux de croissance prévu par PayPal pour 2022. Les analystes prévoient 31,37 milliards de dollars de ventes en 2022, contre 25,81 milliards de dollars en 2021. Cela représente un taux de croissance de 21,5%.

Par conséquent, le taux de croissance prévisionnel de Square est de 55,8 % de celui de PayPal (c’est-à-dire 12 % / 21,5 %). Nous pouvons l’utiliser en l’appliquant au multiple P/S de Square.

Par exemple, PayPal se négocie pour 11,28 fois les ventes de 2022 puisqu’il a une capitalisation boursière de 352,67 milliards de dollars. Donc, si nous multiplions le multiple de 11,28 par 55%, nous obtenons un multiple de ventes de 6,3 fois pour Square. À l’heure actuelle, son multiple P/S n’est que de 4,76 fois.

Voici comment cela est utile. Si nous multiplions 6,3 fois les prévisions de ventes de Square 2022 de 22,73 milliards de dollars, nous obtenons une capitalisation boursière cible pour Square de 143,2 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 34,6% par rapport à sa capitalisation boursière actuelle de 106,42 milliards de dollars.

En d’autres termes, l’action SQ a une valeur cible de 314,55 $ (c’est-à-dire 134,6 % x 233,69 $ le prix actuel).

Ce que disent les analystes

À l’heure actuelle, 45 analystes du côté vendeur de Wall Street ont un objectif de cours moyen de 272,17 $, selon Seeking Alpha. TipRanks.com a également un prix cible encore plus élevé de 286,90 $ d’après son enquête auprès de 22 analystes, soit plus de 22% de plus qu’aujourd’hui.

Cela montre que la rue en général est très positive sur le potentiel de croissance et de hausse de l’entreprise, tout comme moi. Une grande partie de cela sur la base du taux de croissance incroyable de l’entreprise.

Au cours du trimestre se terminant en mars, les bénéfices bruts de Cash App, son activité de paiement aux consommateurs, ont augmenté de 171 % en glissement annuel (YOY) pour atteindre 495 millions de dollars. Non compris Bitcoin (CCC :BTC-USD), le chiffre d’affaires a augmenté de 139% pour atteindre 529 millions de dollars pour le trimestre, et sa marge brute était de 425 millions de dollars.

Cela dit, Square prévoit de publier ses prochains résultats du deuxième trimestre le 5 août. À leur tour, les analystes s’attendent à un chiffre d’affaires de 4,99 milliards de dollars, contre 1,9236 $ l’année dernière, soit 159 % de plus. Cependant, considérez ceci. Les ventes du dernier trimestre s’élevaient à 5,057 milliards de dollars, de sorte que l’estimation du deuxième trimestre de 4,99 milliards de dollars serait en fait une baisse d’un trimestre à l’autre (QOQ). Cependant, les analystes sont généralement trop bas avec leurs prévisions Square, alors attendez-vous à voir la société battre ses prévisions de ventes.

Plus important encore, les analystes s’attendent désormais à un bénéfice par action (BPA) de 30 cents pour le deuxième trimestre, contre 18 BPA il y a un an. Cependant, encore une fois, le BPA du dernier trimestre était de 41 cents sur une base ajustée au premier trimestre. Donc, si l’entreprise n’atteint ses attentes que pour le deuxième trimestre, ce sera en fait une baisse séquentielle. Cela pourrait être dû à des effets saisonniers. Mais il ne peut pas y avoir de baisse de QOQ chaque trimestre si l’entreprise veut finalement afficher une croissance YOY.

Que faire avec le stock SQ

Mon point de vue est que les investisseurs en actions Square peuvent s’attendre à une croissance significative des bénéfices et des flux de trésorerie disponibles (FCF) au cours de la prochaine année. Au dernier trimestre, le FCF était négatif, mais je pense que Square commencera à générer des bénéfices en espèces positifs importants à l’avenir.

En bref, une utilisation accrue de l’application Cash de Square et la réouverture des restaurants et des transactions connexes augmenteront les bénéfices des flux de trésorerie.

Recherchez des actions SQ pour dépasser les 300 $ avant la fin de l’année. Mon avis est qu’il atteindra 314,55 $, 34% de plus, sur la base d’une comparaison avec l’action PayPal.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.