L’action TDOC est survendue et sous-évaluée avec des catalyseurs positifs à venir

Les actions technologiques ont pris un coup ces derniers temps, et Téladoc Santé (NYSE :TDOC) n’a pas été épargné par les effets de secteur. Cependant, l’action TDOC est mon premier choix dans cette catégorie pour les gains futurs.

Source : Postmodern Studio / Shutterstock.com

Il y a deux facteurs clés qui ont fait baisser les actions technologiques. Le premier est un problème d’évaluation; le marché a trop cuit les actions technologiques sans profit à la suite d’un environnement à risque déclenché par les contrôles de relance.

La deuxième force motrice a été la rhétorique des taux d’intérêt plus élevés venant de la Réserve fédérale. Un environnement de taux d’intérêt croissants donnerait naissance à des valeurs cycliques telles que les financières. Les investisseurs ont donc choisi de délaisser la technologie pour l’instant et de se tourner vers certains paris cycliques.

Je ne sais pas si les actions technologiques se rétabliront de sitôt, mais je suis convaincu que les jeux de télésanté ne seront pas aussi liés aux vents contraires systémiques que les autres actifs technologiques. Dans ce contexte, le stock de TDOC devrait en bénéficier.

Avec la saison de la grippe en plein effet, je pense que nous nous dirigeons vers une période de demande croissante de solutions de soins médicaux modernes. En outre, une augmentation des cas de variantes omicron de Covid-19 pourrait augmenter le besoin de produits du segment des soins médicaux à domicile de la société.

Teladoc a développé cette catégorie de ses activités pendant les premiers stades de la pandémie. En juillet 2020, la société a acquis InTouch Health dans le but d’élargir son portefeuille de soins médicaux à domicile. Il est évident que la variante omicron n’est pas prise à la légère par les États-Unis, et la filiale nouvellement ajoutée de Teladoc pourrait gagner du terrain pendant cette période.

Dynamique de valorisation des changements des bénéfices du troisième trimestre

Teladoc a battu de manière inattendue ses estimations de bénéfices du troisième trimestre avec une surperformance des revenus de 4,87 millions de dollars et un bénéfice par action (BPA) de 12 cents par action.

Health360 de Teladoc a bénéficié d’accords contraignants avec CVS (NYSE :CVS) et Centène (NYSE :CNC) pour ajouter à l’engagement des clients en matière de santé et à l’expérience des soins primaires.

De plus, l’entreprise a été classée numéro un en matière de satisfaction des consommateurs par Puissance JC pour la deuxième année consécutive. Ces éléments combinés ont contribué à l’augmentation de 37 % d’une année sur l’autre (YOY) du nombre total de visites.

En outre, l’activité payante de Teladoc s’est développée pour ajouter de la durabilité au chiffre d’affaires de l’entreprise, avec des revenus provenant des frais d’accès et des frais de visite augmentant respectivement de 1,99x YOY et 0,85x YOY.

À mon avis, l’optimisme positivement biaisé des investisseurs pourrait être le résultat de la croissance exponentielle continue des activités payantes de Teladoc en raison de l’amélioration de la dynamique risque-rendement.

La valeur de l’action TDOC

Le stock de TDOC est sous-évalué d’environ 40 % sur la base de son ratio prix/ventes (P/S). J’analyse généralement les actions de croissance en fonction de leurs ratios P/S, car la métrique peut être utilisée à n’importe quelle phase du cycle de vie d’une entreprise.

Une autre mesure clé à examiner ici est le ratio cours/valeur comptable (P/B) de l’action. Teladoc est un véhicule d’acquisition, ce qui signifie que le cours de son action est susceptible de se négocier en dessous de la valeur liquidative pendant les périodes d’allocation de capital agressives.

Teladoc a réalisé un nombre important d’acquisitions en 2020. Je pense que les synergies de chiffre d’affaires et de coûts seront bientôt payantes, fournissant à leur tour de la substance à la valeur du bilan de l’entreprise.

Le titre est sous-évalué d’environ 83 % par rapport à sa valeur comptable. Nous pouvons examiner cette statistique hors de l’isolement en analysant les métriques de l’élan. Comme mentionné, l’action Teladoc a subi une pression à la baisse pour diverses raisons, et parmi celles-ci se trouve sa frénésie d’acquisitions.

Ceci est véhiculé par l’indice de force relative (RSI). Le RSI de 29,9 de l’action TDOC indique qu’elle est survendue, car elle se négocie en dessous de la référence 30.

Le pendule oscille dans les deux sens. L’action TDOC est sous-évaluée et son élan pourrait bientôt s’améliorer.

Et maintenant pour le stock de TDOC ?

L’année a été bouleversée pour le stock de TDOC. Cependant, des indicateurs clés indiquent que des décisions commerciales intelligentes ont créé un écart de valeur.

Je pense que les investisseurs profiteront bientôt de la valeur en magasin, et je suis donc optimiste sur le titre à l’horizon 2022.

A la date de publication, Steve Booyens ne détenait aucune position longue ou courte sur aucun des titres mentionnés. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Steve Booyens a cofondé Pearl Gray Equity and Research en 2020 et est depuis responsable de la recherche sur les actions et des relations publiques. Avant de fonder la société, Steve a travaillé dans divers rôles financiers à Londres et en Afrique du Sud, et ses articles sont publiés sur diverses pages Web réputées telles que Seeking Alpha, Benzinga, Gurufocus et Yahoo Finance. Le contenu de Steve pour InvestorPlace comprend des recommandations d’actions, avec des articles occasionnels sur le financement participatif, la crypto-monnaie et l’ESG.

