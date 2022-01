L’action Tesla pourrait rebondir de 17 %, selon Morgan Stanley ; Le VE d’Elon Musk se dirige vers une production massive

n Le géant du véhicule électrique de Musk, Tesla, pourrait connaître une excellente année 2022, qui pourrait voir le cours de l’action remonter d’environ 17%, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

Le géant du véhicule électrique d’Elon Musk, Tesla, pourrait connaître un 2022 stellaire, qui pourrait voir le cours de l’action remonter d’environ 17%, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley. Dans un rapport récent, Adam Jonas de Morgan Stanley a déclaré que Tesla pourrait fabriquer 2 millions d’unités de ses véhicules en 2022, ce qui serait nettement supérieur aux 1,23 million que gère actuellement le géant des véhicules électriques. Pour le contexte, l’Inde a réussi à fabriquer un peu plus de 3 millions de véhicules de tourisme au cours de l’exercice 2020-21. L’action Tesla se négocie actuellement à 1 026 $ par action, en baisse de près de 3 % au cours de la première semaine de 2022.

Ajout d’usine pour augmenter la production

Les analystes de Morgan Stanley ont une cote de « surpondération » sur Tesla et ont fixé un prix cible de 1 200 roupies par action, ce qui est proche de sa valeur maximale sur 52 semaines. Le cours cible de Morgan Stanley implique une hausse de 16,9 % par rapport aux niveaux actuels. « À ce stade, nous décririons toujours 2 millions comme un objectif étendu, mais qui semble beaucoup plus réaliste après les livraisons du quatrième trimestre », indique le rapport.

Alors que les analystes s’attendent à 2 millions d’unités de Tesla en 2022, ils pensent qu’en pleine montée en puissance, l’ajout des usines de Berlin et d’Austin portera la capacité installée mondiale de Tesla à plus de 3 millions d’unités. Les usines de Tesla à Berlin et Austin auraient une capacité nettement supérieure à celle de Fremont ou de Shanghai. « Cependant, étant donné les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement, nous appliquerions un degré de prudence raisonnable au rythme de la rampe pour les deux nouvelles usines cette année. Quoi qu’il en soit, il semble que la demande ne sera pas un problème pour Tesla en 2022 », ont-ils déclaré.

Économies favorables

Avec l’ouverture des usines Tesla de Berlin et Austin, Morgan Stanely pense que l’économie de l’université s’améliorera. Les analystes estiment qu’il s’agit d’un différentiel de marge brute de 2 000 points de base entre les usines Tesla de Fremont et de Shanghai. « L’ouverture des usines de Berlin et d’Austin offre une opportunité d’atteindre des marges brutes encore plus élevées, que nous prévoyons que Tesla réinvestira éventuellement dans l’expansion des produits, des services/réseau et des prix », ont-ils ajouté.

2022, l’année de Tesla ?

En 2021, le cours de l’action Tesla a fortement augmenté de 49 %. À l’aube de 2022, le stock devrait être tiré par la montée en puissance et l’économie de Giga Berlin et Austin, la commercialisation du pack structurel 4680, la commercialisation d’applications plus audacieuses de la presse Giga et l’expansion géographique dans des pays tels que l’Inde, l’Australie, le Vietnam, Russie et Europe. Les analystes de Morgan Stanley pensent également que les investisseurs seront bientôt informés de plus de nouveaux produits, élargissant ainsi le portefeuille de véhicules de Tesla.

« Nous pensons qu’en 2022, les investisseurs assisteront à l’émergence d’un organisme Tesla différent de la chrysalide de la lutte auto-infligée », a déclaré Morgan Stanley. Jusqu’à présent, Tesla n’a pas réussi à générer des bénéfices constants et des flux de trésorerie importants, cependant, cela devrait changer en 2022 avec une forte production de cartes.

