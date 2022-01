L’action Titan de Rakesh Jhunjhunwala atteint un nouveau record historique grâce à une forte demande au troisième trimestre ; commencer à réserver des bénéfices partiels

L’action Titan Company préférée de Rakesh Jhunjhunwala a atteint un nouveau record de Rs 2 687,30 pièce, en hausse de 3,5% par rapport à l’ESB vendredi, alors que la société a enregistré une croissance de 36% de ses revenus au troisième trimestre.

L’action Titan Company préférée de Rakesh Jhunjhunwala a atteint un nouveau record de Rs 2 687,30 pièce, en hausse de 3,5% par rapport à l’ESB vendredi, alors que la société a enregistré une croissance de 36% de ses revenus au troisième trimestre. Le cours de l’action Titan a dépassé son précédent sommet de 2 678,10 Rs, atteint en octobre de l’année dernière. Selon le modèle d’actionnariat de Titan Company, Rakesh Jhunjhunwala et son épouse Rekha Jhunjhunwala détiennent une participation combinée de 4,9% ou 4,33 crore d’actions de la société. La société, dans sa mise à jour trimestrielle, a déclaré que Titan avait été témoin d’une forte demande dans ses activités grand public et avait enregistré une croissance de 36% des revenus au cours du trimestre festif de l’année dernière.

Au cours du dernier mois, le cours de l’action Titan a bondi de 10 %, contre 51,6 % en six mois. Il a augmenté de près de 4 % jusqu’à présent cette année et a augmenté de 70 % au cours de la dernière année. « Techniquement, jusqu’à ce que Titan ne clôture pas au-dessus de 2677, les investisseurs devraient utiliser ce rallye pour enregistrer des bénéfices partiels. Fermer au-dessus de 2677 pourrait conduire à un rallye prolongé jusqu’en 2782. 2572 restera un soutien immédiat et solide », a déclaré à Financial Express Online Pavitraa Shetty, cofondatrice et formatrice de Tips2Trades.

L’activité bijouterie de la société Tata a connu une croissance de 37% en glissement annuel (hors vente de lingots). « Le dynamisme de la demande de bijoux entraîné par les achats festifs en octobre et novembre a aidé la division à augmenter considérablement ses revenus pour le trimestre », a déclaré la société dans sa mise à jour. Dans la catégorie montres et wearables, Titan Company a enregistré une croissance de 28% en glissement annuel. L’activité lunettes a augmenté de 27% en raison de la forte demande de lunettes de soleil et de montures et également des acheteurs optant pour des marques internationales.

Que disent les graphiques pour les actions de Titan Company

Titan Company a testé son précédent sommet de 2671, a formé un nouveau sommet progressif et s’est légèrement éloigné de ces niveaux, a déclaré un analyste. « Les investisseurs peuvent rester investis en toute sécurité dans cette action. Il se peut donc que compte tenu du fait que le titre a testé un Double Top classique, il puisse voir une certaine résistance et/ou consolidation autour de ce niveau. Si le plus haut d’aujourd’hui est supprimé, il pourrait y avoir une poursuite de la hausse. Si ce n’est pas le cas, une certaine consolidation est probable. Les investisseurs peuvent rester investis avec un stop loss suiveur de 2500 sur cette action », a déclaré à Financial Express Online Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur de Gemstone Equity Research & Advisory Services.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

