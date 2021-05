L’action TLRY battue pourrait valoir le risque

Les stocks de pot en général ont bénéficié du phénomène des «stocks meme». Mais Tilray (NASDAQ:TLRY) stock était un nom qui a vu l’un des plus grands stimulants de la ruée folle dans certains stocks uniquement sur le battage médiatique en ligne.

Ceci, et d’autres facteurs, ont envoyé les actions de Tilray «sur la lune» en février. En moins de deux semaines, le jeu de cannabis basé au Canada est passé d’environ 20 $ par action à 67 $.

Mais ces facteurs n’étaient pas suffisants pour maintenir le stock à un niveau élevé. Alors que les marchés réévaluaient la situation, les actions ont abandonné leurs gains. Et puis certains. Le stock change aujourd’hui de mains à environ 16 $ par action.

Cela est en grande partie lié à la fusion récemment conclue de la société avec son rival Aphria. Il y a un grand potentiel pour que cet accord porte ses fruits.

Pourtant, comme le montre la performance de l’action, les investisseurs sont pessimistes quant à sa réussite. Même ainsi, avec tant de négativité pesant sur les actions, un succès inattendu pourrait renvoyer les actions avec une vengeance.

De plus, il y a d’autres facteurs, comme le catalyseur de légalisation tout sauf amorti, qui restent en jeu pour le moment.

L’avenir dépend de l’accord Aphria

Comme je l’ai dit ci-dessus, de nombreux facteurs ont joué un rôle dans les montagnes russes de ce stock plus tôt cette année. Tout d’abord, bien sûr, était le stock de meme /Reddit facteur de stock qui a abouti à une compression courte épique.

Cette montée en puissance de l’intérêt des investisseurs a été amplifiée par le regain d’intérêt pour les stocks de pot, en raison des résultats des élections américaines de la «vague bleue». Les démocrates reprenant le contrôle du Congrès américain et de la Maison Blanche ont souligné une augmentation des chances de légalisation complète de la marijuana.

Mais les futures initiatives de Tilray dépendent désormais en grande partie des résultats de sa fusion avec Aphria. Clôturé à la fin du mois dernier, l’accord en a fait la plus grande entreprise de cannabis en termes de revenus. Pourtant, cela seul ne signifie pas grand-chose pour le succès / l’échec potentiel de la transaction. Oui, la combinaison promet de générer 81 millions de dollars d’économies de coûts annualisées en moins de deux ans. C’est une bonne nouvelle, compte tenu de la façon dont les deux sociétés ont été freinées par la non-rentabilité continue.

Mais compte tenu des déceptions passées, il est compréhensible que les investisseurs aient adopté une approche attentiste. Mais bien que ce soit un pari, du point de vue du risque / rendement, cela peut valoir la peine d’être pris.

Le catalyseur de légalisation reste en jeu

Tilray pourrait être en baisse de plus de 75% par rapport à ses sommets de février. Mais il y a plus que l’avantage possible de cette fusion qui pourrait faire bouger l’aiguille. La légalisation du pot aux États-Unis continue d’être quelque chose qui pourrait également remettre ce stock dans la bonne direction.

Bien sûr, les investisseurs ont renoncé à la légalisation de l’année prochaine. Cela est clair non seulement dans les mauvaises performances du stock TLRY. Autres stocks de pots risqués, comme Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL), ont fait un tour de montagnes russes. Le cadran solaire a zigzagué de 60 cents à 3,96 $ par action, et est revenu à des niveaux inférieurs à 1 $ par action.

Des jeux de pot de meilleure qualité comme Croissance de la canopée (NASDAQ:CGC) ne s’en sont pas bien tirés non plus. La canopée est en baisse de plus de 50% par rapport à ses sommets de «vague bleue» en février.

Pourtant, la confiance décroissante de Wall Street est peut-être déplacée. Au niveau des États, la vague de légalisation se poursuit, à la fois dans les États bleus et dans les États rouges. Même avec la vision étonnamment modérée de la légalisation du pot par la branche exécutive, la tendance est toujours à une restriction totale du pot.

Alors que le soutien à l’herbe légalisée devient une question plus bipartisane, avec une majorité d’électeurs républicains qui le soutiennent également, nous pourrions assister à un changement radical, quel que soit le parti qui contrôle le Congrès après le cycle électoral de 2022.

La légalisation complète, qui permettra à Tilray d’entrer sur le marché américain, reste en jeu. Et sa seule nouvelle suffira probablement à donner un nouvel élan aux actions.

Le risque / rendement est en votre faveur avec TLRY Stock

Malgré la vente massive, l’action TLRY reste à un prix élevé. Avec une capitalisation boursière actuelle de 7,2 milliards de dollars, les investisseurs évaluent non seulement une forte croissance organique, mais également les bénéfices de cette transaction.

Pourtant, avec des sentiments négatifs qui pèsent maintenant sur la situation, nous pourrions assister à un grand renversement sur la route. Comme l’a expliqué Owen Bennet de Jeffries lors d’une récente mise à niveau de l’action, la société est également bien positionnée sur les marchés européens comme l’Allemagne. L’analyste attribue aux actions l’équivalent d’une note «d’achat» et d’un objectif de cours de 23 $ par action.

Oui, la négativité à court terme pourrait continuer à peser sur les actions. Mais il reste plusieurs catalyseurs pour renvoyer cela «sur la lune». La proposition de risque / rendement avec l’action TLRY peut être de votre côté aux prix d’aujourd’hui.

Profitez de la situation pendant que les actions restent à leurs niveaux de prix actuels.

