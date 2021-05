L’action TLRY n’est pas très différente après sa fusion avec Altria

Maintenant que la fusion avec Aphria est passée, est-il logique d’acheter Tilray (NASDAQ:TLRY) Stock? C’est la question fondamentale à laquelle les investisseurs cherchent une réponse.

Pour les investisseurs qui souhaitent établir une position dans Tilray maintenant, ils feront le pari que ses efforts américains en matière de produits de consommation emballés (CPG) porteront leurs fruits. L’entreprise présentera ses marques à travers des bières artisanales et d’autres boissons pour accroître sa notoriété. La société prévoit également d’étendre sa présence dans le CBD et d’autres cannabinoïdes.

Commençons par déterminer le temps qu’il faudra à la fusion pour vraiment éclater. Quand les investisseurs peuvent-ils s’attendre à être en mesure de juger avec précision si l’opération a apporté de la valeur?

Le temps nous le dira

La vieille maxime n’est d’aucune utilité pour les investisseurs. Mais c’est une réponse pertinente au temps que les investisseurs devraient attendre pour comprendre les véritables ramifications de la fusion.

Un chiffre à examiner est la projection de Tilray selon laquelle dans les 24 mois suivant la fusion fin avril, il réalisera 100 millions de dollars canadiens (82,4 millions de dollars) d’économies de coûts avant impôts. Par conséquent, nous pouvons raisonnablement prévoir que la société pense que les opérations disparates d’Aphria et de Tilray seront pleinement intégrées d’ici là.

Il est probablement plus exact de dire que Tilray pense que dans 24 mois, les deux seront pleinement intégrés et refléteront la valeur post-fusion.

Dans tous les cas, il sera facile de faire un jugement quantitatif à ce moment-là.

Tout ce que nous aurons à faire alors, c’est de plonger dans les finances dans un an et demi à partir de maintenant, et de trouver ce chiffre d’économies de coûts avant impôt. S’il dépasse 100 millions de dollars canadiens, cela devrait indiquer que la fusion s’est avérée rentable. Sinon, le contraire devrait être vrai. Attendez-vous à ce que les marchés réagissent en nature quoi qu’il arrive.

Les marchés hésitent maintenant

Un bref coup d’œil sur le graphique des prix de Tilray au cours des trois dernières années raconte un large récit sur le marché et les actions de cannabis. Tilray a été cotée en bourse en juillet 2018. Les actions se négociaient alors environ deux fois leur valeur actuelle. Dans les deux mois, les cours des actions ont atteint 214 $.

Onze mois plus tard, l’action TLRY était tombée à son prix d’introduction en bourse. Les prix étaient stables et à la baisse depuis un an et demi. Ensuite, alto! Les prix ont grimpé à 64 $ en février de cette année.

L’investissement dans Tilray n’est pas fait pour les âmes sensibles, et cela vaut également pour l’industrie du cannabis au sens large. Pour que Tilray prospère vraiment, sa présence CPG aux États-Unis sera vitale.

Stratégie CPG de Tilray

La présentation aux investisseurs de Tilray pour la fusion Aphria a indiqué comment la société issue de la fusion abordera le marché américain. La société s’appuie sur deux piliers stratégiques: un style de vie au cannabis de marque et une plateforme de chanvre et de bien-être.

Dans ce sens, Tilray a acquis Sweetwater Brewing, basé à Atlanta, pour 300 millions de dollars. Tilray utilise le réseau de distribution de la société de bière pour faire connaître ses propres produits. La marque Manitoba Harvest de Tilray a accès à 17 000 magasins de détail nord-américains, ce qui augmentera la notoriété des produits Aphria.

Tilray a également une joint-venture avec Anheuser-Busch InBev (NYSE:BOURGEON), donnant à son activité CPG une autre base de succès potentiel. L’entreprise, appelée Fluent, n’a cependant pas encore beaucoup apporté à l’entreprise.

Le dernier 10-Q de Tilray met en lumière ce fait. Au premier trimestre de 2020, Tilray a réalisé une perte nette de 3,496 millions de dollars de Fluent (et Cannafections – son autre JV).

Au cours de la même période en 2021, les deux JV détenues à 50% ont enregistré une perte nette de 3,574 millions de dollars. Fondamentalement, ils stagnaient à un niveau élevé.

The Bottom Line sur TLRY Stock

Tilray reste essentiellement le même qu’avant la fusion: une entreprise avec beaucoup de promesses, mais peu pour intéresser les investisseurs en ce moment. Par conséquent, un investissement dans Tilray n’est vraiment rien de plus que l’espoir que l’industrie du cannabis décolle enfin après tout le battage médiatique.

A la date de publication, Alex Sirois ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.