L’action TLRY pourrait être moins chère après la fusion malgré des bénéfices

Tilray (NASDAQ:TLRY) tiendra une assemblée générale le 14 avril pour voter sur sa proposition de fusion avec Aphria (NASDAQ:APHA). En fait, ce sera une fusion inversée. Les actionnaires d’Aphria finiront par contrôler le total des actions TLRY en circulation. La combinaison fera de Tilray en tant que société survivante la plus grande société de cannabis. Cela en fera probablement aussi le plus rentable.

Le récent dépôt de procuration le 12 mars par Tilray (page 1) montre que les actionnaires d’Aphria finiront par détenir 62,1% de la société fusionnée. En effet, ils recevront 0,8381 action TLRY pour chaque action APHA qu’ils possèdent. Mais comme il y a plus d’actions APHA en circulation, le montant total des actions TLRY actions données aux propriétaires APHA sera supérieur à 63% (62% / 38%).

Une autre indication que c’est essentiel une reprise de Tilray est que le nouveau conseil sera composé de sept membres d’Aphria et seulement de deux membres du conseil de Tilray. Cela peut être vu à la page 4 (Aperçu de la transaction) du diaporama accompagnant la transaction.

Jusqu’à présent, cela a été un bon résultat pour les actionnaires de TLRY. Par exemple, le 15 décembre, la veille de l’annonce de la fusion, l’action TLRY était à 7,87 $ l’action. Aujourd’hui, il est à 22,73 $. Donc, si vous en étiez propriétaire, vous en aurez fait 188% en un peu plus de trois mois (maintenant) et quatre mois avant la fin de la transaction à la mi-avril.

Fusion Synergies et Profits

Tilray a récemment publié ses résultats 2020 montrant qu’il était en mesure de réaliser des bénéfices d’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement). Il a réalisé un BAIIA ajusté de 2,2 millions de dollars au T4 sur un chiffre d’affaires de 56,6 millions de dollars.

De plus, bien que la perte nette soit de 3 millions de dollars, la société a converti suffisamment de ses billets en capitaux propres afin de réduire les frais d’intérêts de 9,2 millions de dollars. Par conséquent, il y a de fortes chances que l’entreprise obtienne un revenu net rentable cette année.

En outre, la société a terminé l’année avec 261 millions de dollars en espèces au 16 février. Aphria disposait de 188 millions de dollars canadiens (environ 149 dollars) au 30 novembre. Aphria n’a pas encore annoncé ses résultats et son bilan pour le trimestre se terminant le 16 février. 28.

Cependant, au trimestre précédent, Aphria a entraîné des pertes de 135 millions CAD (107 millions $). Les deux sociétés ont identifié 100 millions CAD (79,45 millions $) de synergies (page 12 de la présentation) au cours des 24 prochains mois. Cela contribuera grandement à faire des deux une entreprise rentable, une fois que les coûts de la transaction auront été pris en compte.

Théoriquement, avec une augmentation des ventes, cela se traduira par une entreprise combinée rentable entre les deux. Par exemple, je soupçonne que même si Aphria sera légèrement non rentable après les synergies, la division Tilray couvrira plus que cela avec un gain de ventes de 10% à 15%.

Que faire avec le stock TLRY

Selon Marketwatch.com, des analystes de Stifel et d’Alliance Global Partners ont rédigé des rapports indiquant qu’ils pensent que l’opération sera couronnée de succès. Ils ont été impressionnés par le récent «reflet de la rentabilité» de Tilray avec ses bénéfices d’EBITDA ajustés supérieurs aux prévisions. Les gains provenaient de 58 millions de dollars en frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux au cours du trimestre de l’an dernier.

Un autre analyste, chez Cantor Fitzgerald, a récemment relevé son objectif de cours sur l’action TLRY à 30,25 $, contre 24,20 $. Il s’est basé sur les possibilités de croissance à l’extérieur du Canada, y compris la fusion à venir avec Aphria.

Dans l’état actuel des choses, 8 analystes, selon TipRanks.com, ont un objectif de prix moyen de 24,45 $, soit 7,6% au-dessus du prix au 29 mars. Cependant, trois analystes interrogés par Yahoo! Le financement a un objectif moyen de 20,55 $, soit 5% de moins que le prix d’aujourd’hui. Les analystes semblent donc divisés sur le potentiel de hausse de l’accord.

De plus, le PDG d’Aphria, Irwin Simon, qui sera le PDG de la société combinée après la fusion, a récemment déclaré à CNBC de s’attendre à des changements majeurs aux États-Unis. Par exemple, il estime que d’ici deux à trois ans, il y aura une légalisation complète du cannabis. Il pense que la société issue du regroupement sera la mieux qualifiée pour en profiter quand cela se produira.

Je soupçonne que même si ce sera la plus grande société de cannabis, les investisseurs devraient attendre de voir si les synergies promises se concrétisent. D’ici là, le stock pourrait être plus bas et les acheteurs patients peuvent entrer à un prix moins cher.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article.

