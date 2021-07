L’action TSLA a trop de problèmes pour valoir autant

Tesla (NASDAQ :TSLA) a été bloqué dans une fourchette de négociation relativement étroite ces derniers mois, oscillant principalement autour de la fourchette haute de 500 $ ou moyenne de 600 $. Examinons pourquoi l’action TSLA peut être l’un des pires investissements au monde à l’heure actuelle – et ne pas retrouver ses récents sommets avant un certain temps.

Source : Sheila Fitzgerald / Shutterstock.com

L’un des facteurs est le problème chinois de l’entreprise.

Tesla a livré 21 936 voitures à des clients chinois en mai, selon la China Passenger Car Association. C’était presque le double du nombre vendu le mois précédent, mais toujours bien en deçà des près de 36 000 expédiés en mars 2021.

La part de marché est tombée à 8 % en avril alors que General Motors (NYSE :DG) reste le leader avec son Wuling HongGuang Mini à bas prix.

Croissance des actions TSLA et des véhicules électriques en Chine

La Chine est devenue le plus grand marché de voitures électriques au monde, car elle a connu une croissance agressive des nouvelles startups de véhicules électriques. La part de marché est difficile à gagner car il y a maintenant plus de 100 concurrents. Certains de ces concurrents plus importants sont rentables, ce qui offre une longueur d’avance sur Tesla, qui a un long historique de pertes d’exploitation (crédits ex-réglementaires).

En outre, il y a plusieurs mois, la Chine a rappelé plus de 200 000 voitures Tesla en invoquant des problèmes de sécurité présumés dans les modèles 3 et Y fabriqués à Shanghai.

Les véhicules Tesla ont également été interdits dans certaines installations du gouvernement chinois en raison d’allégations selon lesquelles les voitures pourraient envoyer des données aux États-Unis.

Enfin, les problèmes macroéconomiques de la Chine avec les États-Unis ne peuvent être ignorés. La détérioration des relations entre les deux superpuissances pourrait avoir un effet négatif sur toutes les entreprises américaines qui y opèrent. Certains prédisent même une guerre froide technologique avec la Chine.

L’imprévisibilité des régulateurs chinois, ainsi que l’influence du Parti communiste chinois sur toutes les affaires étrangères. rendent les projections de taux de croissance à long terme presque impossibles pour Tesla.

Si Tesla ne peut pas vendre une quantité substantielle de voitures en Chine dans les années à venir, les actions TSLA ne se négocieront pas là où elles se trouvent aujourd’hui.

L’échec d’un cybercamion est probable

L’expansion dans d’autres types de véhicules tels que les camions et les SUV est un élément clé de l’histoire de la croissance de Tesla, en particulier si elle s’attend à augmenter ses revenus pour s’adapter à sa capitalisation boursière scandaleuse actuelle. Le Cybertruck de Tesla, révélé en novembre 2019, a choqué le monde de l’automobile et de la technologie avec son look et son style de carrosserie austères et non conventionnels. Sans parler de son test notoirement raté de vitres.

Avec son style unique et son prix élevé, le Cybertruck sera probablement un produit de niche pour les superfans de Tesla ou les personnes ayant des sommes incroyables à gaspiller. Un véhicule de type camion de grande production sur le marché de masse est hautement improbable.

Plus important encore, la concurrence des véhicules électriques dans cet espace sera intense à l’avenir. Les camions électriques plus conventionnels de Ford, Hummer, Dodge et de la start-up Rivian seront probablement les leaders du marché.

Il y a plus d’un million de réservations pour le Cybertruck à ce stade. Mais les réservations sont loin des ventes et des livraisons réelles.

Problèmes de conduite autonome

Les véhicules autonomes entièrement autonomes (FSD) à une certaine échelle ne se produiront pas avant longtemps. Peut-être même pas dans notre génération. Tesla a utilisé des clients comme bêta-testeurs pour FSD avec des conséquences souvent négatives. Même les partisans de Tesla deviennent critiques.

Elon Musk a récemment écrit :

« La conduite autonome généralisée est un problème difficile, car elle nécessite de résoudre une grande partie de l’IA du monde réel. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit si difficile, mais la difficulté est évidente avec le recul. Rien n’a plus de degrés de liberté que la réalité.

La National Highway Traffic Safety Administration a ses propres opinions sur son site Web. Il indique que les véhicules entièrement autonomes se concrétiseront (ou seront autorisés par la NHTSA) en 2025.

En juin, la NSTSA a déclaré qu’elle exigerait des entreprises telles que Tesla et Waymo qu’elles signalent les accidents impliquant des systèmes d’aide à la conduite et des systèmes automatisés dans la journée suivant l’accident, ou dans la journée suivant l’annonce de l’accident. Il s’agit d’un changement majeur qui montre une position plus ferme des régulateurs.

Ce problème ne disparaîtra pas, en particulier pour les clients qui ont payé pour quelque chose qui n’existe pas.

Modèle d’ARK pour le stock TSLA

Comme indiqué dans mon article concernant Ark Investment Management, Tesla a de nombreux partisans, dont certains peuvent être qualifiés de système de pompage et de vidage.

En mars 2021, ARK Investment Management de Cathie Wood a prédit que Tesla atteindrait 3 000 $ par action, soit une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars d’ici 2025. Le modèle financier d’ARK pour l’action TSLA a été démystifié par de nombreux analystes comme un nombre incalculable. (Des analyses solides peuvent être trouvées ici, ici et ici.)

La capitalisation boursière de cet objectif de cours est supérieure à celle d’Apple (NASDAQ :AAPL) et Microsoft (NASDAQ :MSFT) capitalisations boursières combinées. Mais les bénéfices d’exploitation de ces sociétés sont deux fois plus importants que les revenus totaux attendus de Tesla. Comment une entreprise atteint-elle ces objectifs dans une activité à forte intensité capitalistique sans lever de capitaux ?

Malgré son statut mythique de sauveur du monde, Tesla a besoin d’une infrastructure massive pour construire des objets aussi volumineux et lourds, en particulier les 10 millions de voitures nécessaires pour justifier un objectif de prix de 3 000 $. Tesla a levé près de 30 milliards de dollars ces dernières années pour financer des immobilisations corporelles. C’est encore plusieurs milliards de moins que les 216 milliards de dollars cumulés de Toyota (11 millions de voitures) et les 144 milliards de dollars de Volkswagen (10 millions de voitures).

Les financières pures fournissent également une image qui donne à réfléchir. En utilisant un calcul de flux de trésorerie actualisés, un objectif de prix de 3 000 $ implique une croissance annuelle de l’EBITDA d’environ 75 % au cours de la prochaine décennie. C’est un exploit que même Tesla n’a réalisé qu’en trois ans depuis 2009, alors qu’il était beaucoup plus petit. Il ne peut pas se répéter en raison de la loi des grands nombres.

Les actions de TSLA représentaient récemment 10% d’ARKK, ce qui fait que cet objectif de prix scandaleux de 3 000 $ de Tesla ressemble à un système de pompage et de vidage. En fait, cela rappelle l’incident de The Radio Pool dans les années 1920. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles la Security and Exchange Commission (SEC) a été créée.

Évaluation

L’entreprise de véhicules électriques, qui a vendu près de 500 000 voitures en 2020, avait récemment une capitalisation boursière de 615 milliards de dollars. C’est bien plus de deux fois plus que celui de Toyota (NYSE :MT) 250 milliards de dollars. Toyota, si vous ne le saviez pas, est une entreprise qui vend plus de 11 millions de voitures.

Laissons de côté le fait que la capitalisation boursière de Tesla était pour le moment supérieure à celle de l’ensemble de l’industrie automobile. La valorisation actuelle de l’action TSLA ignore également la concurrence, en particulier en Chine où Tesla a de grands espoirs mais doit rivaliser avec BYD (OTCMKTS :BYDDF), le leader du marché.

Oh, et vous pouvez ajouter Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY), BMW (OTCMKTS :BMWYY) et bien d’autres à cette liste. Et rappelez-vous, à un moment donné, Tesla (et tous les fabricants de véhicules électriques) se heurtera à la menace du mythe vert où les acheteurs potentiels scrutent de plus en plus les avantages environnementaux de ces voitures.

Et où en était la SEC en ce qui concerne l’acquisition d’initié de SolarCity en 2016 ainsi que le PDG d’une si grande société cotée en bourse violant les lois fédérales dans un forum public ? Le laissez-passer gratuit accordé à Musk par les médias et les régulateurs fédéraux restera à un moment donné dans les livres d’histoire comme un échec du gouvernement et de la société.

Résultat final

De toute évidence, l’action TSLA est dans une bulle.

Bien que ce soit en quelque sorte une déclaration dénuée de sens, car personne ne peut prédire quand la bulle éclatera. Mais cela vaut-il la peine d’avoir 10 ou 15 % de hausse supplémentaire alors que la baisse pourrait être bien supérieure à 50 % ? Bien sûr que non.

Recherchez un point d’entrée dans la gamme de 200 $.

À la date de publication, Tom Kerr ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tom Kerr travaille dans le secteur des services financiers depuis plus de 25 ans. Il est actuellement gestionnaire de portefeuille principal chez Rocky Peak Capital Management. Auparavant, il était directeur des investissements et directeur de la recherche de SGL Investment Advisors, et a occupé plusieurs postes dans d’autres organisations liées aux investissements. M. Kerr a également collaboré à TheStreet.com, RagingBull.com et InvestorPlace.com. Il est titulaire de la charte CFA et a obtenu un BBA en finance de la Texas Tech University.