L’action TTD vaut près de 30% de plus grâce à son énorme flux de trésorerie disponible

Le comptoir commercial (NASDAQ :TTD) est devenu une machine à cash-flow à croissance rapide dans son activité de publicité numérique. L’entreprise est maintenant profondément impliquée dans la « TV connectée » (CTV) et l’audio, où les gens s’abonnent à leurs chaînes multimédias et regardent et écoutent les publicités CTV. J’estime que l’action TTD vaut maintenant au moins 28% de plus à 98,13 $, contre 76,62 $ au 2 juillet.

Le Trade Desk gagne de l’argent en facturant à ses clients, principalement des agences de publicité, des frais de plateforme basés sur un pourcentage des dépenses totales d’un client en publicité numérique. Il fournit également des analyses de données et des services. Comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, The Trade Desk a connu une croissance assez importante.

Les ventes ont augmenté de 26,5% l’année dernière et les analystes prévoient une augmentation des revenus de 36,4% cette année à 1,14 milliard de dollars, selon Seeking Alpha. Les revenus devraient également augmenter de 28% pour atteindre 1,46 milliard de dollars en 2022. Ceci est utile car nous pouvons également estimer son FCF et sa valeur implicite à partir de cela.

Estimation du FCF pour le Trade Desk

Il s’avère que The Trade Desk est également désormais très rentable. Par exemple, en 2020, la société a généré 325 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles ajustés (FCF). Le réglage est le suivant. En plus de soustraire les dépenses d’investissement des flux de trésorerie d’exploitation (CFFO), nous soustrayons également les coûts de développement de logiciels capitalisés. Il s’agit de dépenses logicielles réelles qui n’ont pas été comptabilisées dans le compte de résultat. J’abaisse le chiffre FCF de ces coûts car ce sont des coûts de trésorerie irrécupérables qui réduisent les flux de trésorerie.

Néanmoins, la marge FCF que produit The Trade Desk est assez élevée. Par exemple, les 325 millions de dollars en adj. FCF a représenté 39 % de son chiffre d’affaires l’année dernière. Sur cette base, j’ai fait quelques hypothèses et projeté adj. FCF pour 2021 et 2022. Vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous.

Par exemple, juste pour être prudent, j’ai utilisé une marge de 28% FCF pour 2021 et 2022. C’est inférieur à la marge de 39% FCF de l’année dernière, mais comme les ventes seront plus élevées, le chiffre FCF sera également plus élevé d’ici 2022. Pourquoi ai-je utilisé une marge de 28% FCF ? Il s’agissait de la marge FCF du premier trimestre lorsque TDD a réalisé 60,9 millions de dollars en ajustement. FCF sur 220 millions de dollars de ventes (soit 60,9 millions de dollars/219,8 millions de dollars = 27,7 %).

Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus, l’adj. FCF est de 409 millions de dollars. C’est 25,8 % par rapport aux 325 millions de dollars d’ajustement. FCF généré en 2020. Gardez à l’esprit que ma prévision est très conservatrice. C’est beaucoup plus bas que l’adj. Le chiffre FCF sera si la marge 2022 FCF est supérieure à 28%. C’est d’autant plus vrai si l’estimation 2022 est plus proche de la marge de 39% FCF à partir de 2020.

Quelle est la valeur de l’action TTD

Ensuite, pour trouver un objectif de valorisation pour l’action TTD, j’utilise une métrique de rendement FCF. Par exemple, si nous prenons l’adj. Estimation du FCF pour 2021 à 319,2 millions de dollars et divisez-le par la capitalisation boursière de TTD de 36,456 milliards de dollars, le rendement du FCF est aujourd’hui de 0,88%. Par conséquent, en appliquant ce rendement FCF à 2022, nous obtenons une estimation de la valeur marchande de 46,689 milliards de dollars (soit 481,8 millions de dollars / 0,88%).

Cela implique que la valeur réelle de The Trade Desk est de 28,1% supérieure à la capitalisation boursière actuelle de 36,456 milliards de dollars. En conséquence, la valeur cible de l’action TTD est de 98,13 $ par action (c’est-à-dire 1,281 x 76,62 $ aujourd’hui). En d’autres termes, sur la base de notre évaluation de sa capacité de génération de FCF et en utilisant un rendement de 0,88% FCF, l’action TTD vaut 28% de plus.

C’est un rendement raisonnable pour la plupart des investisseurs. Si l’adj. Le FCF est plus élevé et si nous utilisons un rendement FCF similaire, le stock TTD pourrait augmenter encore plus que mon estimation.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.