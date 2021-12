L’action TWLO est plus intéressante après l’année qu’elle a eue

L’action des prix du marché boursier a déconcerté la plupart des investisseurs. J’interagis avec des milliers d’entre eux chaque semaine et trop d’entre eux me demandent si un « rassemblement du Père Noël » va avoir lieu. Cela sonne étrange parce que le S&P 500 vient de battre de nouveaux records. Le récit et les attentes sont élevés. Cela rend difficile la recherche de bonnes affaires aux niveaux actuels. Aujourd’hui, cependant, nous déterminerons si Twilio (NYSE :TWLO) et les actions TWLO présentent une opportunité d’investissement.

Source : rafapress / Shutterstock.com

Avant d’entrer dans le vif du sujet, cependant, il est important que j’aborde la perception qui se passe en ce moment. Ces conversations que j’ai notées plus tôt concernent les deux côtés de l’argument ; ils sont baissiers car ils montrent que les attentes des investisseurs sont incorrectes, mais également haussiers car ils suggèrent que les investisseurs recherchent toujours des points d’entrée. Pendant ce temps, la réalité se situe quelque part au milieu. Dans l’ensemble, les entreprises sont extrêmement rentables malgré les gros titres.

Donc, avec tout cela dit, voici ce qu’il faut savoir sur les actions TWLO à l’avenir.

Action TWLO : l’inflation n’est pas nécessairement mauvaise

À l’heure actuelle, il y a un océan d’argent liquide, d’où le problème de l’inflation. C’était voulu par le gouvernement et ils ne peuvent pas le répéter. Par conséquent, il est important pour la Réserve fédérale de ne pas exagérer dans sa réaction à l’inflation. Vous vous souvenez de ce qui s’est passé en 2018 lorsqu’ils ont commencé un cycle de resserrement ? Ils ont capitulé rapidement et ont dû inverser le processus quelques mois plus tard. Cette fois, ils n’ont pas laissé grand-chose en réserve pour relancer un programme d’assouplissement quantitatif (QE).

Néanmoins, jusqu’à ce qu’un changement de ces paramètres se produise, j’achèterais la baisse des actions TWLO de qualité. Mais les investisseurs doivent savoir que ce titre court extrêmement vite dans les deux sens. En tant que tel, il piège souvent les gens du mauvais pied. Il est donc particulièrement important de choisir vos entrées avec soin.

Dans ce cas, l’action TWLO a perdu une quantité considérable de sa valeur cette année. Mais ce qui est excitant, c’est qu’il tombe dans une zone de pivot antérieure à partir de septembre 2020. Le plus souvent, les acheteurs se mobilisent pour attraper le couteau qui tombe. Cependant, si les marchés en général continuent à être mal à l’aise, ils apporteront de la volatilité à cette thèse.

Retournez dans le stock de Twilio

Source : Graphiques par TradingView

Les investisseurs prudents seraient avisés de prendre des entrées partielles afin de laisser place à l’erreur. Techniquement, même s’il existe un support ci-dessous, une perte de 235 $ par action pourrait entraîner une nouvelle vague de vendeurs. Un point d’entrée secondaire ne se présenterait qu’en dessous de 200 $ par action. Bien que ce ne soit pas ma prévision, je dois reconnaître que ce scénario potentiel existe.

Cependant, une façon de contourner cette énigme possible consiste à utiliser des options. Par exemple, je peux vendre une option de vente Twilio pour février et en retirer près de 5 $. Ce métier ne nécessite aucune déboursé. En fait, je peux collecter des crédits pour qu’il s’agisse d’un stock Twilio long. De plus, j’aurais une zone tampon entre mon prix de base actuel et mon prix de base potentiel. Ce serait un coussin sain au cas où le scénario baissier se déroulerait.

Ils ne sonnent pas les cloches au fond, donc les investisseurs font généralement appel à leur jugement. L’utilisation de stratégies comme celle que je viens de décrire rend ce processus beaucoup plus facile. Du coup, les investisseurs n’ont plus besoin d’être chirurgicaux avec leurs entrées dans les actions volatiles de TWLO. De plus, il existe d’autres stratégies d’options à superposer à la vente d’options de vente pour simuler immédiatement la détention d’actions.

Faites confiance au modèle économique

Lorsque les marchés sont nerveux à propos de l’environnement à court terme, les investisseurs doivent faire preuve de créativité pour réduire leur exposition directe. Nous sommes restés si longtemps sans véritable crash que cela rend le prochain potentiellement effrayant. Bien sûr, je n’en appelle pas. Mais je ne serais pas surpris d’en voir un non plus. Pour que cela se produise, il faudrait qu’il y ait un événement Black Swan – rien dans les conditions macroéconomiques actuelles n’exige nécessairement un crash autrement.

Il y a encore trop d’argent. De plus, les dépenses de consommation se situent toujours à des niveaux records. L’inflation ne devient pas vraiment un problème jusqu’à ce qu’elle comprime les dépenses – et ce n’est pas le cas actuellement. Twilio est dans la bonne entreprise au bon moment. La société fournit des services aux thèmes d’investissement les plus en vogue pour la prochaine décennie. La preuve de son succès peut être trouvée dans les données financières. Les revenus totaux sont maintenant près de 10 fois plus importants qu’il y a cinq ans seulement. Bien que Twilio perde encore de l’argent, c’est ce que font les entreprises en croissance.

À l’heure actuelle, l’action TWLO a un rapport cours/ventes (P/S) de 17,3, selon Seeking Alpha. Ceci est conforme à d’autres valeurs de croissance, il n’y a donc pas de problème de ballonnement. Bien sûr, ce n’est pas bon marché, mais vous en avez pour votre argent. Pourtant, investir dans des actions de croissance n’est pas pour tout le monde. Il suffit de demander à ceux qui se sont battus Amazon (NASDAQ :AMZN) et Salesforce.com (NYSE :CRM) pendant une décennie.

A la date de publication, Nicolas Chahine ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.