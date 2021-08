L’action UAA bénéficiera des gains de cash-flow libre d’Under Armour

Sous protection (NYSE :AU, NYSE :SAU), le détaillant américain de vêtements et de chaussures de sport, a affiché des résultats vraiment étonnants pour son deuxième trimestre, se terminant le 30 juin. Cela implique que l’action UAA pourrait facilement augmenter de 86,6% à 46,30 $ au cours de la prochaine année et demie, en supposant son flux de trésorerie disponible. Les marges (FCF) résistent aux prévisions de ventes 2022.

Source : Sorbis / Shutterstock.com

Gardez à l’esprit que l’action UAA a clôturé jeudi à 24,81 $, en hausse de 31% par rapport au 19 juillet, lorsqu’elle avait atteint un creux de 18,90 $. Mon objectif de prix de 46,30 $ est donc vraiment plus du double (+145 %) par rapport à son récent creux.

Même avec une hypothèse légèrement plus conservatrice, mon objectif minimum est de 34,24 $, soit 38 % par rapport à la clôture de jeudi. Cet article expliquera comment j’ai obtenu cette estimation pour le stock Under Armour.

Excellents revenus et marges FCF

Le 2 août, Under Armour a annoncé que son chiffre d’affaires avait augmenté de 91% d’une année sur l’autre (YOY) à 1,351 milliard de dollars pour le deuxième trimestre. De plus, sa marge brute était de 49,5 % et son bénéfice net ajusté de 110 millions de dollars, représentant 8,1 % des ventes.

Mais plus important encore, son FCF Q2 a explosé à 233,1 millions de dollars. Cela peut être vu sur la page Seeking Alpha qui montre ses flux de trésorerie trimestriels d’exploitation de 252,8 millions de dollars, moins 19,7 millions de dollars de dépenses d’investissement. Plus important encore, ces 252,8 millions de dollars de FCF représentaient 17,25 % de ses 1,351 milliard de dollars de revenus au deuxième trimestre.

Par conséquent, si nous supposons que d’ici 2022, l’entreprise pourra continuer à réaliser des marges de 17,3% FCF, nous pouvons nous attendre à un nombre FCF très élevé. Par exemple, Yahoo! Finance, qui utilise Réfinitif données pour les estimations des analystes, a une prévision moyenne de 5,65 milliards de dollars pour 2022. C’est encore plus bas que la prévision de Seeking Alpha de 2,75 milliards de dollars pour 2022. Si nous appliquons une marge de 17,25 % par rapport à l’estimation de 5,65 milliards de dollars pour les ventes en 2022, le FCF atteindra 975 $ millions de dollars en 2022. C’est près d’un milliard de dollars en FCF d’ici l’année prochaine.

Ce que vaut le stock Under Armour

Nous pouvons l’utiliser pour estimer la valeur de l’action Under Armour d’ici la fin de 2022. Par exemple, si nous utilisons une métrique de rendement de 5 % FCF, la SAU peut être considérée comme ayant une valeur potentielle de 19,492 milliards de dollars. Nous le dérivons en divisant 974,6 millions de dollars par 5 %.

Cela se traduit par un objectif de capitalisation boursière de 19,492 milliards de dollars. C’est 86,6% au-dessus de la capitalisation boursière de 10,442 $ de jeudi soir, selon Yahoo! Finance, que je trouve est le site le plus précis pour les capitalisations boursières. En d’autres termes, l’action UAA vaut 86,6% de plus que 24,81 $, ce qui fait que son objectif de cours est de 46,30 $ par action.

L’essentiel ici est que les gens sont de retour au shopping maintenant et sont sortis de leurs trous de verrouillage. Si les blocages commencent à revenir, cela pourrait nuire quelque peu aux dépenses. Mais je pense toujours que le consommateur est de retour. Ils n’ont plus peur comme l’an dernier.

Utiliser une marge FCF inférieure pour valoriser les actions UAA

Les analystes de Wall Street ne sont pas aussi optimistes que moi vis-à-vis des actions UAA. Par exemple, TipRanks.com rapporte que 14 analystes sell-side qui ont écrit sur l’action au cours des trois derniers mois ont un objectif moyen de 29,23 $. Cela représente une hausse potentielle de 16% par rapport au prix d’aujourd’hui. C’est beaucoup plus bas que mon objectif.

Gardez à l’esprit qu’il y a un bon nombre de risques avec mon objectif de cours. Par exemple, si l’on suppose que le FCF est inférieur de 15 % en moyenne d’ici 2022 à un niveau de 15 % des ventes au lieu de 17,25 %, la prévision totale du FCF sera de 848 millions de dollars, au lieu de 975 millions de dollars. En utilisant une métrique de rendement de 5% FCF qui implique une valeur cible de 16,95 milliards de dollars, soit seulement 62,2% au-dessus du prix d’aujourd’hui. Cela abaisse l’objectif de prix à 40,24 $.

Que faire avec les actions UAA

De plus, pour être encore plus prudent, supposons qu’il faut un an et demi pour que ce prix se produise (c’est-à-dire d’ici la fin de 2022). Cela réduit le rendement annuel composé à 38 % par an. Les calculs à ce sujet sont un peu compliqués, mais voici la formule 🙁 (1,622 ^(1/1,5))-1 = 0,38.

Par conséquent, le prix cible sur un an est de 34,24 $ (c’est-à-dire 1,38 x 24,81 $). C’est assez proche de l’objectif de prix TipRanks de 29,23 $.

Ainsi, en étant prudent, en utilisant une estimation de marge de 15% FCF et une mesure de rendement de 5% FCF, notre meilleure estimation est que l’action UAA augmentera d’au moins 38% d’ici l’année prochaine. C’est un très bon retour sur investissement potentiel pour la plupart des investisseurs.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.