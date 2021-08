L’action UBER devrait chuter de 20 % de plus en raison des problèmes persistants de consommation de liquidités

Il y a un mois j’ai écrit ça Uber (NYSE :UBER) était susceptible de chuter de 20 % par rapport à 49,07 $ le 9 juillet, et de ne pas augmenter de plus de 42 % comme le disaient d’autres analystes. Depuis lors, l’action UBER a chuté de plus de 17% à moins de 40 $ et continue de baisser.

Je soupçonne que, compte tenu d’un autre trimestre déficitaire de la société au deuxième trimestre, l’action devrait encore chuter de 20%. Mais comme je l’ai souligné précédemment, la plupart des analystes se moqueraient de ce que je viens de dire.

J’entends les plaintes maintenant : « Ne voyez-vous pas que le chiffre d’affaires de l’entreprise a augmenté de 35 %, qu’elle a réalisé un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars et que son BAIIA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) s’est amélioré de 328 millions de dollars cette trimestre?”

Eh bien, oui je le fais. Mais voici ma réplique.

Essuyer le rouge à lèvres d’UBER

Premièrement, qui se soucie de la croissance des revenus, si les secteurs d’activité de l’entreprise enregistrent toujours des pertes ?

De plus, la croissance du chiffre d’affaires n’entraîne aucune amélioration du levier d’exploitation du résultat net ou de l’EBITDA ajusté.

Par exemple, le revenu net d’Uber n’était pas vraiment de 1,1 milliard de dollars au deuxième trimestre ; cela comprenait des gains ponctuels, comme l’a clairement souligné la société, de 1,4 milliard de dollars de gains non réalisés. Il comprenait également 471 millions de dollars en raison de la réévaluation des participations d’Uber dans Ai-je (NYSE :AI-JE) et Aurora, respectivement.

Aurora est une entreprise de technologie de conduite autonome qui envisage de faire une fusion inversée avec Réinventer les partenaires technologiques Y (NASDAQ :RTPY).

Par conséquent, après avoir retiré ces gains ponctuels, le revenu net devient négatif de 771 millions de dollars. Cette perte n’a rien d’extraordinaire et n’aidera certainement pas le stock UBER à augmenter.

De plus, l’amélioration de 328 $ du BAIIA ajusté par rapport à il y a un an est d’un nombre négatif à un autre. C’est encore une perte qu’il faut financer. En fait, au dernier trimestre, le BAIIA ajusté était inférieur à la perte du BAIIA ajusté du deuxième trimestre de 509 millions de dollars. Uber a même admis cela en disant que ses performances Q0Q étaient pires de 150 millions de dollars. Encore une fois, rien d’enthousiasmant.

La consommation d’argent est toujours élevée bien qu’elle s’améliore

Le test décisif pour une entreprise déficitaire comme celle-ci est son flux de trésorerie disponible (FCF) – combien d’argent brûle-t-elle ? Pour les six mois se terminant en juin, les flux de trésorerie liés à l’exploitation étaient négatifs de 952 millions de dollars, comme le montre son état des flux de trésorerie. Après avoir soustrait les dépenses d’investissement de 128 millions de dollars, son FCF était supérieur à 1 milliard de dollars (moins 1,08 b).

Cela signifie qu’il doit financer cette consommation de liquidités soit en puisant dans sa trésorerie, soit en empruntant ou en mobilisant des capitaux propres. UBER a fait un mélange des deux au cours des six derniers mois.

La seule bonne chose que vous puissiez dire à propos de cette situation est que la consommation d’argent est inférieure à celle des six derniers mois. Il y a un an, son FCF à six mois était négatif de 1,896 milliard de dollars. Ainsi, en effet, cela a réduit la consommation de liquidités de près de moitié (c’est-à-dire -1,08 milliard de dollars contre -1,896 milliard de dollars).

Et en fait, si vous regardez les données de Seeking Alpha, vous pouvez voir que son FCF Q2 s’est amélioré (c’est-à-dire que les pertes étaient plus faibles) par rapport au Q1. Par exemple, le FCF du premier trimestre était de -682 millions de dollars, contre un FCF du deuxième trimestre de -398 millions de dollars.

Peut-être qu’à ce rythme, si l’entreprise parvient à maîtriser ses dépenses et à améliorer ses marges opérationnelles, elle pourrait éventuellement devenir FCF positif.

Que faire avec UBER Stock

Mais sérieusement, réveille-moi quand ça arrivera. À ce stade, je soupçonne qu’il y aura de nombreuses opportunités d’investir dans les actions UBER, probablement à un prix inférieur à celui d’aujourd’hui.

En fait, je soupçonne que l’action baissera d’au moins 20 % de plus si l’entreprise ne parvient pas à maîtriser sa consommation de liquidités. Après tout, il est toujours sur la bonne voie pour dépenser plus de 1,2 milliard de dollars au cours de la prochaine année, sur la base de sa consommation de trésorerie FCF au deuxième trimestre de près de 400 millions de dollars.

L’investisseur défensif cherchera ici un point d’inflexion. À un moment donné, le marché se rendra compte que l’entreprise est sur le point de commencer à produire des FCF positifs. Jusqu’à présent, je ne peux pas voir cela se produire avant au moins un an. Lorsque cela se produit, ou lorsque l’action chute d’au moins 20 % en dessous du prix du 20 août de 39,95 $, alors UBER sera une action à acheter.

