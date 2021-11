L’action UBER ne semble pas vouloir rebondir de sitôt

La seule question qui reste concernant Uber Technologies (NYSE :UBER) le stock est : où est le bas ?

À environ 45,70 $ par action, l’action de la société de transport et de livraison de nourriture est bien en baisse par rapport à son sommet de 52,05 $ en 52 semaines.

L’action UBER a chuté de 14% au cours des six derniers mois, et le cours de l’action est désormais en hausse d’un peu plus de 4% par rapport à son prix d’introduction en bourse (IPO), laissant les investisseurs frustrés et ayant le sentiment que la société n’a jamais été à la hauteur des battage médiatique qui l’entourait avant la pandémie de Covid-19.

Regard sur l’action UBER de plus près

Alors que le covoiturage était un concept passionnant il y a environ quatre ans, Uber Technologies a été victime des problèmes qui ont entravé de nombreuses actions dites de « gig économie », à savoir les conflits de travail en cours.

Uber a été accusé de sous-payer ses employés dans les 900 villes où il opère. De nombreux chauffeurs de l’entreprise affirment qu’ils atteignent à peine le seuil de rentabilité en travaillant en tant qu’entrepreneurs indépendants.

Uber est impliqué dans une longue bataille juridique en Californie pour savoir si les personnes qui y travaillent doivent être classées comme « employés » et avoir droit au salaire minimum et, potentiellement, à une couverture médicale et à d’autres avantages.

L’affaire en justice en Californie est considérée comme un indicateur pour d’autres juridictions et les conclusions en Californie pourraient être reproduites à travers les États-Unis

Uber a perdu une affaire judiciaire similaire au Royaume-Uni et a été contraint de classer 70 000 conducteurs dans le pays en tant qu’employés et de leur verser le salaire minimum légal.

Uber a dépensé plus de 50 millions de dollars pour mener son combat juridique en Californie, où l’entreprise compte plus de 200 000 chauffeurs. Cependant, l’entreprise estime que le fait d’être obligé de classer tous ces conducteurs dans le Golden State comme employés pourrait lui coûter environ 200 millions de dollars en salaires plus élevés, en charges sociales annuelles et en indemnisation des accidents du travail.

Quasiment en tout cas, Uber Technologies est susceptible de voir ses coûts d’exploitation augmenter dans un avenir proche et cette réalité pèse sur le cours de l’action.

Douleur pandémique

Une autre source de douleur pour Uber a été la pandémie mondiale, qui a littéralement nui à ses opérations dans le monde. Alors que les mesures de verrouillage obligeaient les gens à s’abriter chez eux et que les gouvernements du monde entier distribuaient des prestations de secours en cas de pandémie, les effectifs d’Uber ont considérablement diminué.

L’entreprise estime avoir perdu plus de 15 % de ses effectifs en 2020 à cause de licenciements et de démissions. En avril de cette année, Uber a lancé un programme de bonus à la signature de 250 millions de dollars pour attirer de nouveaux chauffeurs et coursiers pour son activité de livraison de nourriture.

L’entreprise affirme que son programme de bonus a réussi à inciter les gens à revenir dans l’entreprise.

Alors que ces problèmes de main-d’œuvre continuent de vexer Uber et ses actionnaires de longue date, l’éléphant dans la pièce avec l’entreprise est la rentabilité ou l’absence de celle-ci.

Le chemin d’Uber vers la rentabilité a été difficile et trouble, selon de nombreux analystes qui couvrent l’entreprise. Au cours du seul deuxième trimestre 2020, Uber a perdu 2,9 milliards de dollars, ce qu’il a attribué à une baisse de 80% des réservations de covoiturage au plus fort de la pandémie mondiale.

Un rapport du Financial Times en juin dernier a estimé les pertes totales d’Uber depuis sa création en 2009 à 22 milliards de dollars.

La société a déclaré en septembre qu’elle pourrait enfin réaliser un bénéfice pour la première fois de son histoire ce trimestre, portant ses prévisions à un bénéfice ajusté pouvant atteindre 25 millions de dollars par rapport à une prévision précédente d’une perte nette de 100 millions de dollars.

Wall Street semble avoir adopté une attitude de « croyez-le quand je le vois » envers les orientations révisées à la hausse d’Uber.

Attendez que le stock UBER se retourne

Uber pourrait éventuellement redresser son activité. Faire état d’un bénéfice ce trimestre serait un grand pas pour l’entreprise et aiderait presque certainement le cours de son action à se redresser. Cependant, à l’heure actuelle, Uber continue d’être accablé par de grosses pertes, des enchevêtrements juridiques et des conflits de travail.

Partout dans le monde, le modèle économique de l’entreprise est attaqué par des militants syndicaux, des politiciens et des tribunaux. Depuis son introduction en bourse, l’action n’a fait que décevoir ses actionnaires.

Compte tenu de ses défis persistants et de sa sous-performance chronique, les investisseurs devraient rester à l’écart de la société de covoiturage jusqu’à ce qu’elle démontre un redressement significatif de ses activités. L’action UBER n’est pas un achat.

