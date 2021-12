L’action UPST est destinée à revoir son prix le plus élevé de tous les temps

Avez-vous déjà remarqué à quel point Wall Street peut être instable ? Un mois, tout le monde et son oncle s’aime Parvenu (NASDAQ :UPST). Le mois suivant, les analystes et les investisseurs particuliers sont massivement baissiers sur l’action UPST.

C’est peut-être parce qu’Upstart, comme son nom l’indique, commence à avoir des problèmes sur le marché des finances personnelles. En effet, les prêteurs traditionnels de la vieille école se sentent sans aucun doute menacés, car Upstart fomente aujourd’hui une révolution dans l’espace de la technologie financière (fintech).

En d’autres termes, Upstart est une entreprise de type division qui aime ou déteste. Et en tant qu’investisseur axé sur la valeur, je serai le premier à admettre que l’action UPST a pris de l’avance plus tôt cette année.

C’est une histoire très différente aujourd’hui, cependant. Après un krach boursier, c’est le moment idéal pour réévaluer Upstart et, si vous aimez la vision audacieuse de l’entreprise, envisagez peut-être même de prendre une position longue.

Un examen plus approfondi des actions UPST

Pour avoir une certaine perspective, commençons par le début. L’offre publique initiale (IPO) d’Upstart a eu lieu le 16 décembre 2020, après que la société a évalué son offre à 20 $ par action.

Premier échange d’actions UPST sur le Bourse du Nasdaq était de 26 $ et, étonnamment, le cours de l’action a grimpé de 30 % dans les échanges de l’après-midi ce premier jour.

L’élan s’est poursuivi pendant un certain temps, le titre atteignant 100 $ en février 2021, suivi de 200 $ en août et de 300 $ en septembre.

Alors que la pression d’achat montait, l’action UPST a dépassé légèrement les 400 $ à la mi-octobre. Puis, un terrible accident s’ensuivit.

Espérons que certaines personnes ont appris une leçon précieuse sur l’achat à des prix élevés. Péniblement, le cours de l’action Upstart a chuté à 200 $ puis à 150 $ en décembre. À ce moment-là, il semblait que seuls les vrais croyants de l’entreprise restaient dans le commerce.

Alors, avons-nous affaire à un actif toxique ici, ou à l’opportunité d’acheter la baisse d’une vie ? Le meilleur endroit pour chercher des indices, ce sont les données concrètes – après tout, comme on dit, les chiffres ne mentent pas.

Beaucoup de trois

Apparemment, le PDG d’Upstart, Dave Girouard, aime vraiment le numéro trois. Parallèlement à la publication du rapport financier d’Upstart pour le troisième trimestre 2021, le PDG s’est livré à un peu de vantardise sur la base de ce nombre apparemment chanceux.

« Depuis l’introduction en bourse d’Upstart il y a un an, nous avons plus que triplé nos revenus, triplé nos bénéfices, triplé le nombre de banques et de coopératives de crédit sur notre plateforme et triplé le nombre de concessionnaires automobiles que nous servons », s’est vanté Girouard.

Le PDG a ensuite publié une métaphore sans vergogne, disant: « Avec autant de 3, Upstart est en train de devenir le Steph Curry de l’industrie FinTech. »

Certes, le triple-play du troisième trimestre d’Upstart est soutenu par une multitude de points de données. Par exemple, la société l’a fait sortir du parc avec un chiffre d’affaires total de 228 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 250 % d’une année sur l’autre.

Une chance de surpasser

Pendant que j’y suis, je dois également mentionner que l’EBITDA ajusté d’Upstart au troisième trimestre s’est élevé à 59,1 millions de dollars. Il s’agit d’une amélioration considérable par rapport aux 15,5 millions de dollars déclarés au trimestre de l’année précédente.

Même avec ces points de données impressionnants et le penchant de Girouard pour l’apparat, Upstart était étonnamment prudent avec ses prévisions de bénéfices récemment publiées.

Le contributeur d’InvestorPlace, Joseph Nograles, a habilement analysé les chiffres :

«Pour le quatrième trimestre 2021, la société vise des revenus compris entre 255 et 265 millions de dollars. En utilisant le milieu de gamme de ces prévisions, il s’agit d’une croissance séquentielle d’environ 14% d’un trimestre à l’autre. La société s’attend à une marge de contribution de 47%. Cela se traduira par environ 51 à 53 millions de dollars d’EBITDA. »

Nograles voit une chance qu’Upstart surpasse cette orientation, et j’ai tendance à être d’accord avec cette évaluation.

La croissance séquentielle des revenus d’un trimestre à l’autre de 14 % ne demande pas grand-chose, et cela pourrait être une configuration pour un rythme de rapport sur les bénéfices massif.

La ligne de fond

L’action UPST semble avoir volé trop haut, un retracement était donc pratiquement inévitable.

Pourtant, la correction peut être exagérée. Un objectif de prix de 400 $ est atteignable car Upstart démontre une croissance exceptionnelle des revenus.

En outre, les prévisions de revenus prévisionnelles conservatrices d’Upstart pourraient conduire à un rallye de soulagement majeur.

Alors, ne manquez pas le prochain rallye de l’action UPST, car cette entreprise de technologie financière menace la concurrence et le marché traditionnel de la technologie financière tel que nous le connaissons.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.