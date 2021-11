L’action UWMC monte en flèche sur les plans de rachat d’actions. Ce qu’il faut savoir.

Aujourd’hui, les actions de UWM Holdings (NYSE :UWMC) se négocient en hausse de 19 % après que la société a annoncé que son actionnaire majoritaire, SFS Holding, mettrait fin à son offre secondaire prévue d’actions ordinaires de catégorie A. Le plan initial de l’offre augmenterait le flottant de 50 % dans le but d’augmenter la liquidité pour les indices et les investisseurs institutionnels. Aujourd’hui, UWM a également déclaré qu’elle allouerait 100 millions de dollars de son programme de rachat d’actions existant pour acheter les actions que SFS Holding vendrait.

Source : Shutterstock

Que s’est-il passé avec le stock UWMC ?

Si vous n’êtes pas familier avec l’actualité de l’offre secondaire, voici ce que vous devez savoir.

Essentiellement, le plan a été abandonné après la chute des actions de l’UWMC à la suite de l’annonce de l’offre. Avant l’annonce de la résiliation, les actions avaient baissé de 22% au cours du mois à ce jour et ont atteint un creux de 52 semaines jeudi. SFS Holding a décidé qu’il ne valait pas la peine de vendre ses actions à ces prix, ce qui a entraîné la résiliation.

Le PDG d’UWM, Mat Ishbia, a fait la lumière sur la situation en déclarant :

« J’étais également prêt à ce que SFS vende des actions supplémentaires à la Société en même temps et au même prix afin de respecter notre engagement de rachat et de réduire le nombre d’actions en circulation sans diminuer également le flottant. Malheureusement, alors qu’il y avait plus qu’assez de demande de la part des investisseurs potentiels, les conditions générales du marché étaient telles que les prix proposés n’étaient pas à des niveaux que je vais maintenir. »

UWM a également annoncé qu’elle accélérerait son programme de rachat d’actions, bien que les détails exacts n’aient pas été divulgués pour le moment. La société prévoit d’augmenter son flottant à une date ultérieure.

Bien que ce soit certainement une excellente nouvelle pour les actionnaires d’UWMC, la société n’a pas vraiment connu une bonne année. Les actions d’UWMC ont chuté de 57% au cours de l’année à ce jour (YTD), par rapport au S&P 500 rendement de 27 % au cours de la même période.

Devriez-vous investir dans UWM ?

UWM est l’une des plus grandes sociétés de courtage hypothécaire aux États-Unis avec une capitalisation boursière de 10,6 milliards de dollars. Cependant, la Réserve fédérale a récemment annoncé qu’elle diminuerait ses achats de titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) et que la possibilité de plusieurs hausses de taux en 2022 est plus que probable.

Ces facteurs jettent certainement une ombre sombre sur les processus commerciaux d’UWM, car des taux plus élevés affecteront négativement le volume de montage des prêts. À l’avenir, les investisseurs devraient garder un œil attentif sur la façon dont la direction d’UWM réagit aux événements macroéconomiques clés et aux hausses de taux d’intérêt.

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.