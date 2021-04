L’action UWMC pourrait être la meilleure affaire parmi les actions post-SPAC aujourd’hui

Participations UWM (NYSE:UWMC) est née au milieu du boom des sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC) de 2020.

Source: Shutterstock

L’investisseur milliardaire californien Alec Gores était le sponsor du SPAC lors de la fusion d’actions UWMC, qui s’est finalement avérée être la plus importante de l’histoire à l’époque.

Cependant, ce SPAC n’a tout simplement pas semblé à la hauteur des attentes des investisseurs ces derniers temps. En effet, les investisseurs ont été plutôt déçus ces derniers mois. UWMC a montré une dynamique assez négative, chutant d’environ 45% par rapport à son sommet.

En tant que premier prêteur hypothécaire aux États-Unis, United Wholesale Mortgage est un pur jeu de prêts hypothécaires nationaux. Étant donné à quel point le marché immobilier américain a été brûlant ces derniers temps, la sous-performance de cette action a certainement ébranlé la tête de nombreux investisseurs.

Cela dit, il y a quelques inquiétudes que les investisseurs ont en ce moment à l’esprit.

Marché hypothécaire et actions UWMC

Malgré des résultats plutôt impressionnants, UWMC a été mis dans la zone des pénalités par les investisseurs en ce moment. Cette sous-performance a peut-être quelque chose à voir avec les ventes généralisées liées au SPAC que nous avons vues récemment. Cependant, il semble que d’autres préoccupations plus urgentes soient en jeu pour les investisseurs de l’UWMC.

L’une de ces préoccupations est que le marché est surchauffé et que les taux d’intérêt ne peuvent pas baisser indéfiniment. Les volumes de prêts hypothécaires stagneront (ou du moins ralentiront) à un moment donné. De plus, la qualité du crédit est à nouveau au centre des préoccupations de nombreux investisseurs.

L’argument pourrait également être avancé que la cyclicité de l’activité hypothécaire pourrait avoir un redressement rapide. Après tout, les investisseurs n’ont pas oublié ce qui s’est passé en 2008. Les marchés hypothécaires en ébullition ne durent pas éternellement.

Un autre facteur en jeu ici est la décision stratégique agressive de l’UWM de s’éloigner du partenariat avec des courtiers indépendants, comme l’a noté Vince Martin, un autre contributeur d’InvestorPlace.

«Dans une vidéo sur Facebook Live, le PDG d’UWM a déclaré qu’il ne travaillerait plus avec des courtiers indépendants qui s’associent à des concurrents. Hypothèque Rocket (NYSE:RKT) ou alors Hypothèque indépendante Fairway,»A écrit Martin.

C’est une décision audacieuse qui incite les investisseurs à comprendre ce que cela pourrait signifier pour la croissance à long terme de l’entreprise.

Il semble que les investisseurs intériorisent actuellement une vision plutôt sombre de l’action UWMC. Cependant, je pense qu’il peut y avoir une tonne de valeur sous la surface avec cette entreprise. C’est à ce moment-là que l’on regarde les chiffres.

La situation financière semble saine pour l’action UWMC

Bon, revenons à ces données financières.

UWM a rapporté ce qui ne pouvait être décrit que comme des numéros Q4 phénoménaux. La société a enregistré une croissance record du volume des prêts de 71%. Les marges de gain totales se sont améliorées de près de 200 points de base et la société a levé des liquidités pour investir dans la technologie et augmenter les opportunités de profit.

Cela sonne plutôt bien.

De plus, d’un point de vue fondamental, UWM semble extrêmement bon marché. En effet, par rapport aux multiples de valorisation actuels sur le marché, il est difficile de trouver une entreprise avec une valorisation comme celle d’UWM.

Voici un aperçu de quelques statistiques clés que les investisseurs axés sur les fondamentaux et axés sur la valeur pourraient vouloir prendre en compte.

Ratio cours / bénéfices à terme de 6,6; Rapport PEG de 0,18; Marges d’exploitation et de profit de 73% et 68%, respectivement; Rendement des actifs et rendement des capitaux propres de 25% et 223%, respectivement; Trésorerie totale de 1,22 milliard de dollars (mrq), représentant environ 10% de la capitalisation boursière de la société de 12,7 milliards de dollars; Un flux de trésorerie disponible à effet de levier de 981 millions de dollars; Et cerise sur le gâteau: un rendement de dividende de 5%. (La société vient de déclarer son tout premier paiement de dividende trimestriel de 0,10 $ par action lors de la dernière publication de ses résultats, payable le 7 avril).

Sauf indication contraire, il s’agit de chiffres sur douze mois.

Conclusion

À mon avis, l’action UWMC représente un jeu de valeur profond avec une excellente hausse aujourd’hui. Oui, ce n’est pas en faveur du marché pour le moment, mais les investisseurs qui cherchent à acquérir des actions de grande valeur doivent accepter d’être à contre-courant.

Ceux qui pensent que ce titre a une marge de sécurité raisonnable et continueront de maintenir une croissance positive des flux de trésorerie au fil du temps peuvent envisager d’ajouter une certaine exposition et d’être patients.

Cela dit, ce n’est pas un investissement sans risque. La société a émis des actions et des emprunts pour financer sa croissance. Une autre émission de dette le 31 mars pour 700 millions de dollars de billets de premier rang à 5,5% en témoigne. Plus de dilution ou d’effet de levier pourrait inciter à vendre davantage.

Cependant, ce sont les risques que les investisseurs prennent pour gagner leurs récompenses. À mon avis, UWMC est un stock post-SPAC attrayant à considérer aujourd’hui.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.