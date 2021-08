L’action VIAC 5 mois après le krach : prête pour la croissance

ViacomCBS (NASDAQ :VIAC) les actionnaires ont connu une année 2021 presque indescriptible. L’action VIAC a commencé l’année avec une hausse qui a vu la valeur des actions grimper de 174% à la mi-mars. Ensuite, ils se sont écrasés. Catastrophique. VIAC a perdu plus de la moitié de sa valeur en une seule semaine. La société a fait une importante offre d’actions, c’est un titre mème, et cela faisait partie intégrante de l’effondrement spectaculaire de 10 milliards de dollars de Archegos Capital Management. Tout cela en un an — et ce n’est qu’en août.

Source : Jer123 / Shutterstock.com

Tous les titres et l’excitation rendent la lecture divertissante. Mais pour les investisseurs ? La plupart préféreraient ne pas avoir affaire à une entreprise qui est au centre de tant de drames.

C’est particulièrement vrai si votre stratégie d’investissement se concentre sur la croissance à long terme plutôt que sur des gains rapides. La bonne nouvelle sur ce front est que depuis avril, l’histoire de l’action VIAC en est une de stabilité. Cette action notée Portfolio Grader « B » semble avoir mis la volatilité dans le rétroviseur.

L’ensemble unique de circonstances derrière ce qui s’est passé signifie qu’il est très peu probable qu’il se reproduise.

Qu’est-ce qui a fait grimper le stock de VIAC au début de 2021 ?

Après avoir été rattrapées par le krach boursier de 2020, les actions ViacomCBS étaient à moins de 12 $ en mars dernier. Un an plus tard, ils avaient dépassé les 100 $. Une partie de cela était la reprise progressive du stock jusqu’en 2020. Les actions de VIAC valaient 37,26 $ pour clôturer 2020. Cependant, elles ont pris feu en 2021.

Une combinaison de facteurs combinés pour une augmentation vertigineuse du stock VIAC. Parmi les principaux facteurs : la société a lancé son service de streaming Paramount+ le 4 mars, 13 principaux affiliés de CBS TV ont signé des renouvellements de contrats pluriannuels en janvier et les investisseurs particuliers ont commencé à cibler les actions VIAC.

Le résultat a été que l’action VIAC a clôturé à 100,34 $ le 22 mars, pour une augmentation de 174 % jusqu’à ce point en 2021. Par rapport à sa valeur en mars 2020, il s’agissait d’un gain énorme de 738 %. Ces deux valeurs sont pratiquement inconnues dans une entreprise établie opérant sur un marché relativement mature.

L’effondrement

Pouvez-vous reprocher à ViacomCBS d’avoir tiré parti de ce gain spectaculaire pour émettre plus d’actions ? Le 22 mars, la société a déclenché l’effondrement de VIAC avec une offre d’actions de 3 milliards de dollars destinée à aider à financer son service de streaming. 3 milliards de dollars paieront pour beaucoup de programmation originale. Les actions ont glissé à 91,25 $ le lendemain. L’action VIAC a reçu ce jour-là sa dixième dégradation par les analystes de l’année. Ensuite, le fonds spéculatif en difficulté Archegos Capital Management a déchargé ses 30 millions d’actions VIAC.

Le vendredi 26 mars, l’action ViacomCBS a clôturé à 48,23 $, pour une perte de 52% en une semaine seulement.

De retour aux affaires

La baisse des actions VIAC s’est poursuivie pendant encore trois semaines, bien qu’à un rythme beaucoup moins dramatique. Aujourd’hui, il se négocie dans la fourchette des 40 $, une position dont il ne s’est pas écarté de manière importante depuis des mois.

Entre-temps, la société a livré un flux constant de bonnes nouvelles aux investisseurs. Au premier trimestre, les revenus ont augmenté de 14% d’une année sur l’autre, tirés par les revenus mondiaux de streaming qui ont augmenté de 65% en glissement annuel. Ses services de télévision traditionnels ont également connu une croissance, avec des revenus d’affiliation en hausse de 5% et des revenus publicitaires en hausse de 21%. Au deuxième trimestre, l’impact du lancement de Paramount+ s’est fait plus clairement sentir. Les revenus mondiaux de streaming ont augmenté de 92% en glissement annuel, avec des revenus publicitaires en streaming en hausse de 102%.

En d’autres termes, l’entreprise est en mode croissance. Après des mois de marche sur l’eau, il semble que ce ne soit qu’une question de temps jusqu’à ce que le stock de VIAC emboîte le pas.

Résultat final sur les actions VIAC

ViacomCBS a laissé derrière lui le drame du printemps 2021. Les analystes en investissement ne sont toujours pas entièrement convaincus que le moment est venu d’appuyer sur la gâchette, mais des fissures apparaissent. Les personnes interrogées par CNN Business le considèrent toujours comme un consensus « Conserver », mais elles semblent plus positives qu’elles ne l’étaient en mai. De plus, leur objectif de prix médian sur 12 mois de 50 $ offre une hausse de 23 %.

L’action VIAC peut encore être trop risquée pour certains investisseurs. Les souvenirs de mars sont encore frais pour beaucoup. Cependant, à ce stade, il est en territoire positif pour 2021, en hausse modeste (mais respectable) de 11% jusqu’à présent cette année. Alors que Paramount+ continue d’accumuler des abonnés et que son activité TV semble saine, ViacomCBS a un réel potentiel pour passer en mode de croissance à long terme.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.