L’action VIAC peut augmenter de 55 % si les bénéfices du troisième trimestre affichent un solide flux de trésorerie disponible

Investisseurs dans ViacomCBS (NASDAQ :VIAC) surveillera la publication des résultats du troisième trimestre de la société le 4 novembre pour voir les performances de son flux de trésorerie disponible (FCF). Cela pourrait avoir un effet majeur sur le cours de l’action VIAC.

Cela ne pouvait pas arriver à un meilleur moment, car le titre est à son plus bas depuis six mois. Depuis le 28 juin, lorsque l’action VIAC a culminé à 46 $ par action, elle a baissé à 37,51 $ au 22 octobre. Cela représente une baisse de 18,5 % par rapport à son sommet.

Cependant, le stock est essentiellement stable depuis le début de l’année, car il a terminé 2020 à 37,26 $. Mais c’est après qu’il a atteint une hauteur incroyable de 100,34 $ et s’est ensuite cratérisé après Archegos Capital Management les paris sur l’action se sont effondrés. À l’époque, la société ne savait pas pourquoi les actions de VIAC avaient grimpé en flèche, mais elle a pu en profiter et levé 3 milliards de dollars en capitaux propres.

Attentes de flux de trésorerie disponibles

Comme je l’ai indiqué le 20 septembre, l’entreprise médiatique doit montrer qu’elle peut produire de grandes quantités de FCF. Son FCF du deuxième trimestre est inférieur aux attentes des analystes, à seulement 75 millions de dollars, contre 1,589 milliard de dollars au premier trimestre.

Cependant, les analystes s’attendent désormais à ce que le chiffre d’affaires atteigne 6,58 milliards de dollars au troisième trimestre selon Yahoo! Finance, qui utilise les données de l’enquête des analystes de Refinitv. C’est 7,6% par rapport aux 6,116 milliards de dollars de revenus de l’année dernière, mais à peu près stable avec ses revenus du deuxième trimestre de 6,564 milliards de dollars.

Espérons donc que les revenus du trimestre à venir seront supérieurs aux prévisions des analystes. De cette façon, le FCF de l’entreprise pourrait finir par être plus élevé qu’au dernier trimestre.

Un facteur majeur qui affectera la croissance des revenus sera les revenus mondiaux de streaming de ViacomCBS. Au dernier trimestre, il était en hausse de 92%, mais le streaming ne représente toujours que 983 millions de dollars de ses revenus totaux de 6,564 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Les revenus de streaming comprennent à la fois les revenus d’abonnement et les revenus publicitaires sur la plate-forme de ViacomCBS.

Je soupçonne que la direction pense qu’à long terme, les revenus en continu peuvent devenir sa forme dominante de revenus. Mais pour l’instant, sa croissance dépend encore fortement de ses revenus publicitaires sur sa principale plate-forme, qui ont atteint 2,097 milliards de dollars au deuxième trimestre, et de ses revenus d’affiliation, qui s’élevaient à 2,107 milliards de dollars.

Cependant, il y a une lueur d’espoir pour ViacomCBS. Les revenus provenant des licences de films et d’autres sources ont baissé de 701 millions de dollars, ou 36% en glissement annuel, au dernier trimestre en raison de Covid. Cela devrait être beaucoup plus élevé ce trimestre à venir ainsi qu’au quatrième trimestre.

Ceci, en fait, pourrait faire toute la différence en termes de flux de trésorerie disponibles plus élevés pour le trimestre. Cependant, cela dépend également du montant que l’entreprise doit dépenser pour attirer plus d’abonnés et investir dans de nouveaux contenus cinématographiques et télévisés. C’est exactement ce qui a fait baisser ses flux de trésorerie au dernier trimestre, selon la direction.

Où cela laisse VIAC Stock

La plupart des analystes de Wall Street sont assez positifs sur l’action VIAC. Par exemple, Seeking Alpha indique que 27 analystes sell-side ont un objectif de cours moyen de 51,10 $. C’est 36,2% au-dessus de son prix de 37,51 $ par action au 22 octobre.

C’est également proche des données de l’enquête des analystes de Refinitiv comme on le voit sur Yahoo! La finance. Ils rapportent que 27 analystes ont un prix cible moyen de 51,26 $. De plus, Marketbeat indique que 21 analystes ont un objectif de prix moyen de 48,86 $.

Mais TipRanks indique que huit analystes qui ont écrit sur les actions VIAC au cours des trois derniers mois prévoient 62,63 $ par action.

Dans mon dernier article, j’ai écrit que l’action VIAC valait 57,99 $ sur la base d’une marge de 6,5% FCF et d’un rendement de 5% FCF. Cela représente un potentiel de hausse de 54,6%. Je suis prêt à m’en tenir à cette prévision maintenant, d’autant plus qu’elle a fait une marge de 21,4% FCF au cours du premier trimestre.

À ce stade, il est probablement logique d’attendre et de voir ce qui se passera le 4 novembre avec la publication des résultats de ViacomCBS. Comme je l’ai déjà dit, la plupart des analystes examineront à la fois le chiffre d’affaires et sa production de flux de trésorerie disponibles. Ils seront également particulièrement attentifs à la croissance des revenus des services de streaming.

Néanmoins, à long terme, il semble que l’action VIAC soit sous-évaluée compte tenu de la puissance bénéficiaire de ses actifs sous-jacents. Ainsi, si l’action chute après la publication des résultats, cela pourrait également être un bon moment pour calculer le coût moyen des actions.

