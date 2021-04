L’action VIAC vaut 21% de plus en utilisant ses prévisions FCF et son rendement FCF

ViacomCBS (NASDAQ:VIAC) publiera ses résultats du premier trimestre 2021 le 6 mai. Je m’attends à voir un retournement du flux de trésorerie disponible (FCF) à partir du quatrième trimestre, alors qu’il était négatif. Cela pourrait propulser le stock VIAC plus haut à partir d’ici.

Bien sûr, les propriétaires d’actions VIAC apprécieraient certainement cela. Le stock a chuté comme un rocher le mois dernier. Plus précisément, ce nom a connu une clôture maximale de 100,34 $ le 22 mars. Aujourd’hui, le 29 avril, l’action a ouvert à 41,72 $. C’est une baisse de 58% le mois dernier.

Une des principales raisons de cette chute brutale a été les retombées de la liquidation du fonds spéculatif de Bill Hwang, Archegos Capital Management. Le 28 mars, le Wall Street Journal a rapporté que ses banques liquidaient de gros blocs d’actions VIAC avec la classe A Découverte (NASDAQ:DISQUE) actions. Il semble qu’à la suite de cette vente, le cours de l’action VIAC ait été fortement poussé à la baisse.

Stock VIAC: prévision des flux de trésorerie disponibles

L’année dernière, ViacomCBS a réalisé 1,891 milliard de dollars de flux de trésorerie disponibles (FCF), selon le communiqué des résultats de la société. Cependant, cela incluait un résultat FCF négatif important de – 453 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2020. Cela implique que le FCF pour les 9 premiers mois de 2020 était de 2,344 milliards de dollars.

C’est pourquoi je pense que les résultats du premier trimestre 2021 montreront un énorme revirement en FCF. La même chose s’est produite l’année dernière.

Au premier trimestre 2020, le FCF s’élevait à 305 millions de dollars, un revirement par rapport au quatrième trimestre 2019 alors qu’il était de -629 millions de dollars. L’exercice 2019 s’est soldé par un FCF positif de 826 millions de dollars, malgré le coup dur au quatrième trimestre.

Donc, cela doit être une chose saisonnière à propos du FCF négatif au quatrième trimestre. En fait, en regardant de plus près les chiffres du quatrième trimestre 2020, il comprenait un total de 388 millions de dollars de pertes ponctuelles sur les ventes d’actifs. Cela aurait failli couvrir la majeure partie des – 453 millions de dollars de FCF au quatrième trimestre 2020. C’est une autre raison pour laquelle je pense que le premier trimestre affichera un revirement majeur du flux de trésorerie disponible.

Ce que vaut ViacomCBS

L’année dernière, les 1,891 milliards de dollars de FCF de la société représentaient une marge de 7,47% sur les 25,285 milliards de dollars de chiffre d’affaires cette année-là. En 2021, les analystes interrogés par Yahoo! Les finances prévoient un chiffre d’affaires de 27,76 milliards de dollars. Par conséquent, en utilisant une marge de 7,5%, le FCF devrait atteindre 2,08 milliards de dollars.

Cela représente un rendement FCF de 7,99% sur sa capitalisation boursière de 26,03 milliards de dollars (soit 2,082 milliards de dollars divisé par 26,03 milliards de dollars). Cependant, aujourd’hui, ViacomCBS a un rendement FCF plus faible et plus précieux. Par exemple, sa 1,891 milliard de dollars de FCF représente 7,26% de sa capitalisation boursière de 26,03 milliards de dollars. Cela implique que la valeur cible 2021 devrait être de 28,68 milliards de dollars, soit 9,91% de plus que la capitalisation boursière actuelle.

De plus, comme le marché regarde toujours plus d’un an vers l’avenir, nous pouvons faire la même analyse sur la base des prévisions de ventes pour 2022. Les analystes estiment que les ventes atteindront 28,56 milliards de dollars en 2022. Supposons que les marges du FCF augmentent un peu à 8%. Cela implique que le FCF sera de 2,285 milliards de dollars (soit 0,08 fois 28,56 milliards de dollars).

En conséquence, l’estimation FCF 2022, utilisant un rendement FCF de 7,26%, implique une valeur de marché cible de 31,47 milliards de dollars. C’est 20,6% plus élevé que la capitalisation boursière actuelle.

En d’autres termes, au cours de l’année prochaine, l’action VIAC devrait valoir 20,6% de plus que son prix de 41,10 $ au moment de la rédaction de cet article, soit 49,57 $.

Que faire avec VIAC Stock

Je ne suis pas le seul à croire que l’action VIAC est sous-évaluée. Par exemple, Tipranks indique que 21 analystes ont rédigé une recommandation au cours des trois derniers mois. Leur prix cible moyen est bien supérieur au mien à 57,89 $. C’est environ 41% au-dessus du prix d’aujourd’hui.

La même chose est vraie chez Yahoo! Finance, où 25 analystes lui donnent un objectif moyen de 53,72 $. De même, Marketbeat.com indique que 24 analystes ont un objectif consensuel de 47,04 $. C’est un 14,45% plus modeste au-dessus du prix d’aujourd’hui.

La moyenne de ces trois prix consensuels des analystes est de 52,88 $ – légèrement supérieure à mon objectif de prix pour l’année prochaine. Mon objectif augmenterait probablement également si j’utilisais une hypothèse de marge FCF plus élevée et une mesure cible de rendement FCF inférieure.

Dans les deux cas, attendez-vous à gagner au moins 21% au cours de l’année prochaine en achetant des actions VIAC.

A la date de publication, Mark R. Hake ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.