L’action VIAC vaut 82 % de plus à 77,70 $ en utilisant le FCF et le rendement du dividende

Comme je l’avais prédit dans mon dernier article sur ViacomCBS (NASDAQ :VIAC), la société a enregistré une forte augmentation de son cash-flow libre (FCF) au cours du premier trimestre. Le 6 mai, la société a présenté ses derniers résultats et flux de trésorerie. En raison de son bond incroyable en FCF, j’estime maintenant que l’action VIAC vaut au moins 81,7% de plus à 77,70 $ par action. Et il pourrait même aller beaucoup plus haut que ce prix cible.

Source : Jer123 / Shutterstock.com

Voici la ligne de fond. Le FCF a explosé au premier trimestre pour atteindre 1,589 milliard de dollars, contre seulement 306 millions de dollars il y a un an. En fait, sur toute l’année 2020, la société a réalisé 1,891 milliard de dollars en FCF, même si le quatrième trimestre avait un FCF négatif. Ainsi, le chiffre du premier trimestre 2021 était de 84 % du total des liquidités produites par la société en 2020.

La raison pour laquelle cela s’est produit est que la société de divertissement télévisé et cinématographique bat à plein régime. Le chiffre d’affaires a augmenté de 14 % d’une année sur l’autre (en glissement annuel) à 7,4 milliards de dollars. De ce montant, le segment des revenus publicitaires a augmenté de 21 % pour atteindre 2,681 milliards de dollars. De plus, son segment de streaming a augmenté de 65% pour atteindre 816 millions de dollars. Ce sont les deux plus gros contributeurs au gain de 913 millions de dollars de revenus de la société en glissement annuel.

Ainsi, en plus des réductions des coûts d’exploitation, c’est pourquoi ViacomCBS a réalisé un gain de 1,283 milliard de dollars en FCF en glissement annuel (c’est-à-dire 1,589 milliard de dollars – 306 millions de dollars). Cela implique également que le FCF en année pleine pour 2021 pourrait atteindre 6,356 milliards de dollars sur une base de « taux d’exécution ».

Valoriser ViacomCBS à l’aide de son FCF

Gardez à l’esprit que l’action VIAC a une capitalisation boursière de seulement 27,79 milliards de dollars au 9 juillet. Si nous divisons son taux d’exécution FCF par la capitalisation boursière, le rendement du FCF est un nombre incroyablement élevé : 22,87 % (c’est-à-dire 6,356 milliards de dollars/27,59 $ b). Juste pour mettre cela en perspective, la plupart des actions avec ce niveau énorme de FCF auront un ratio de rendement FCF beaucoup plus bas, disons 3% ou même 5%. Cela implique que la capitalisation boursière doit augmenter considérablement.

En fait, juste pour être prudent, et étant donné que son FCF était négatif au cours du quatrième trimestre, supposons que le ViacomCBS sera à 75% de son chiffre d’exécution. Cela signifie que nous devrions utiliser 4,767 milliards de dollars. Maintenant, si nous divisons 4,767 milliards de dollars par 5 %, la capitalisation boursière cible s’élève à 95,34 milliards de dollars. C’est 3,43 fois la capitalisation boursière d’aujourd’hui, ce qui implique que l’action VIAC devrait être à 146,70 $.

Supposons également qu’il faudra 2 ans pour que le marché s’en rende compte. Cela signifie que l’action augmentera de 85,22% par an, sur une base composée pour les 2 prochaines années. Ainsi, cette année, son objectif de cours est de 79,21 $.

Juste pour que vous ne pensiez pas que cette méthode soit trop hors de question, prenez-en note. À la fin de 2019, l’action VIAC s’élevait à 43,72 $ et avait une capitalisation boursière de 26,887 milliards de dollars (avec 615 millions d’actions en circulation). Mais en 2019, la société avait adj. FCF de 826 millions de dollars. Ainsi, par conséquent, son rendement FCF à l’époque était de 3,07 %. Comparez cela avec ma projection selon laquelle il aura 4,767 milliards de dollars de FCF au taux courant avec sa capitalisation boursière de 27,79 milliards de dollars aujourd’hui. Soit un rendement FCF de 17,15%. En d’autres termes, VIAC est très sous-évalué.

Utiliser le rendement du dividende historique pour valoriser ViacomCBS

Une autre façon d’évaluer l’action VIAC consiste à examiner son rendement historique en dividendes. À l’heure actuelle, la société verse un dividende trimestriel de 24 cents. Son dividende annuel de 96 cents par action représente 2,245% de son cours boursier au 9 juillet de 42,77 $.

Mais si nous examinons son historique de rendement en dividendes, l’action a eu un rendement moyen beaucoup plus bas. Par exemple, si vous regardez le tableau de droite, vous pouvez voir que le rendement moyen sur la période de cinq ans de 2015 à 2019 était de 1,26 %. Ces chiffres proviennent des données de rendement du dividende de Seeking Alpha.

J’ai exclu les 2 dernières années en raison de l’effet Covid-19 sur le stock. Une fois que l’action VIAC reviendra à son rendement historique, elle augmentera considérablement.

Par conséquent, si nous divisons le dividende de 96 cents par 1,26 %, le prix cible est de 76,19 $ par action. Cela représente une hausse potentielle de 78% pour l’action VIAC.

Que faire avec VIAC Stock

Nous avons maintenant deux façons intéressantes de valoriser le titre. En utilisant son rendement FCF, le cours cible de l’action est de 79,21 $ cette année. En utilisant son rendement de dividende historique, le prix cible est de 76,19 $. L’objectif moyen est de 77,70 $, ce qui lui donne un potentiel de hausse de 81,7% par rapport au prix du 9 juillet de 42,77 $.

Même s’il faut deux ans pour que le stock atteigne ces niveaux, la hausse est toujours de 34,8% par an. Mais c’est la pire des situations. Je pense qu’une fois que le marché se rendra compte que cette société jaillit de liquidités, l’action augmentera considérablement, probablement proche de mon prix cible de 77,70 $.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.