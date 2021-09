L’action Vijaya Diagnostic fait ses débuts en Bourse ; saut de 2% du prix de l’introduction en bourse à l’ouverture

in

L’introduction en bourse de Vijaya Diagnostic a été souscrite 4,58 fois plus tôt ce mois-ci, car elle a levé 1 895 crores de roupies auprès d’investisseurs. (Photo : REUTERS)

Vijaya Diagnostic Center coté en bourse aujourd’hui à plat avec une prime marginale par rapport au prix de l’introduction en bourse dans un contexte de dynamique de marché positive. Les actions de Vijaya Diagnostic ont commencé à se négocier à 542,3 Rs par action, en hausse de 11,3 Rs ou 2,13 % par rapport à l’extrémité supérieure du prix d’introduction en bourse de 531 Rs par action. L’introduction en bourse de la chaîne de diagnostic basée en Inde du Sud a été souscrite 4,58 fois plus tôt ce mois-ci, car elle a levé 1 895 crores de roupies auprès des investisseurs. L’introduction en bourse était entièrement une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants de la société. Vijaya Diagnostic Center rejoindra des pairs tels que le Dr Lal Pathlabs, Metropolis Healthcare, Krsnaa Diagnostics et Throcare Technologies sur les bourses.

L’introduction en bourse de Vijaya Diagnostic Centre a été souscrite 13,07 fois par des acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) auxquels la moitié de l’émission était réservée. Les investisseurs particuliers ont souscrit à l’IPO 1,09 fois tandis que les investisseurs non institutionnels (NII) enchérissent pour 1,32 fois la part qui leur est réservée. Les salariés de la firme avaient souscrit à l’IPO 0,98 fois. Avant sa cotation sur Dalal Street, les actions de Vijaya Diagnostic Center se négociaient avec des pertes sur le marché gris.

“Dans la fourchette de prix supérieure, Vijaya Diagnostic Center Limited exige un multiple de PE d’environ 64,3 fois les bénéfices de l’exercice 21, ce qui est inférieur à la moyenne du secteur de 90,8 fois”, a déclaré la société de courtage et de recherche nationale IIFL Securities dans une note tout en conseillant aux investisseurs de souscrire à l’introduction en bourse dans une perspective à long terme. Vijaya Diagnostic Center n’a reçu aucun fonds de la cotation de ses actions en bourse car l’introduction en bourse était entièrement et OFS. Les promoteurs de l’entreprise ont réduit leur participation dans l’entreprise de 5%. Vijaya Diagnostic Center a enregistré des bénéfices au cours des 3 derniers exercices.

