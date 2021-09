L’action Warner Music Group atteint un record après l’introduction en bourse d’Universal Music

in

L’action Warner Music Group (NASDAQ : WMG) s’est séparée de près de 3% de sa valeur hier – pour un prix par action de 40,26 $ à la fermeture du marché – mais a bondi à un prix record lors de la négociation d’avant-marché aujourd’hui, comme Les actions d’Universal Music Group ont fait leur entrée sur Euronext Amsterdam.

Mise à jour (9/21): L’action Warner Music Group s’est appuyée sur sa hausse de valorisation matinale pendant les heures normales de négociation, réalisant un gain de 11,77 % (4,74 $) par rapport au cours de clôture de lundi et finissant la journée à 45 $ par action.

L’action Universal Music Group, en revanche, a enregistré une forte hausse par rapport à son cours de référence (les actions ont toutefois chuté juste en dessous de leur valeur d’ouverture avant la fin des négociations) après avoir fait ses débuts sur Euronext Amsterdam aujourd’hui.

Vous trouverez ci-dessous notre couverture originale des gains pré-boursiers de l’action Warner Music le mardi 21 septembre.

Le cours de l’action Warner Music Group a chuté de 2,78% lundi, après avoir terminé à 41,41 $ par action vendredi – à seulement 18 cents sous le record de 41,59 $ pièce que les actions ont craqué au début de la semaine dernière. Malgré la baisse d’hier, cependant, WMG – qui est revenu en bourse l’été dernier, après près d’une décennie de propriété entièrement privée – a vu sa valeur augmenter de 11,15 % au cours du mois dernier, de près de 24 % au cours des six derniers mois, et d’environ 35 % depuis juin 2020.

Comme mentionné, l’introduction en bourse tant attendue d’Universal Music Group est arrivée, avec des actions en forte hausse dans les premiers échanges et élevant la valorisation de la maison de disques Big Three au-delà de 50 milliards de dollars. Mais les investisseurs affluent également vers les actions de Warner Music, selon les données, car WMG au moment de la rédaction de cet article se vantait de sa plus grande valeur à ce jour.

Plus précisément, les échanges avant commercialisation avaient donné un coup de pouce de 5,44 % (2,19 $) aux actions de Warner Music Group, portant les actions à 42,45 $ chacune. Le chiffre marque une amélioration de 5,58 $ par action depuis le début de 2021 ainsi qu’un gain notable de 14,62 $ par action depuis fin septembre 2020.

Pendant les heures de négociation habituelles d’aujourd’hui, il vaudra la peine de regarder si l’action de Warner Music Group continue de monter, en particulier parce que le mouvement semble motivé par l’introduction en bourse d’UMG, comme mentionné.

Il convient également de souligner que le conglomérat chinois Tencent – ​​malgré les obstacles réglementaires et les luttes boursières via sa filiale Tencent Music – devrait bénéficier des tendances, car il détient 20% d’Universal Music Group et au nord de 77 millions d’actions de Warner Music, soit environ 1,6 pour cent de l’entreprise.

Warner Music Group dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre de l’exercice 2021 – couvrant les trois mois se terminant le 30 juin – a fait état d’une augmentation de 33% des revenus en glissement annuel, avec 1,34 milliard de dollars générés au cours du trimestre. La croissance continue du streaming a fortement contribué à la hausse à deux chiffres – comme ce fut également le cas pour Universal Music Group au cours du premier semestre 2021, qui a généré 38 % de revenus supplémentaires par rapport au tronçon correspondant en 2020.

De plus, les deux totaux ont dépassé la croissance de 27% en glissement annuel dont a bénéficié l’ensemble de l’industrie américaine de la musique enregistrée au cours du premier semestre 2021, selon la RIAA.