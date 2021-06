L’action WISH ne vaut pas plus de 12,86 $ ou 16 % de plus

ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) est une société de commerce mobile axée sur l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Amérique du Sud. De nombreux analystes disent que l’action WISH est bon marché. Mais ils oublient un fait simple. L’entreprise n’est pas rentable et ne produit pas de cash-flow libre (FCF). Je soupçonne que l’action restera bon marché jusqu’à ce qu’elle puisse afficher des bénéfices et FCF.

Par exemple, le trimestre dernier, ContextLogic a enregistré des ventes de 772 millions de dollars, en hausse de plus de 75 % par rapport à l’année dernière. Mais il a perdu 128 millions de dollars et avait un BAIIA ajusté négatif (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 79 millions de dollars. De plus, son FCF était de moins 354 millions de dollars avant investissements et de moins 340 millions de dollars après investissements.

Évaluation bon marché de ContextLogic

Vous pouvez donc voir que cela ne rend pas vraiment les investisseurs trop excités, malgré son taux de croissance stellaire. Par exemple, l’action WISH a une valeur marchande de 6,865 milliards de dollars au 16 juin au prix de 11,09, selon Yahoo! La finance. Mais les analystes couverts par Seeking Alpha estiment qu’il réalisera 3,32 milliards de dollars de ventes en 2021 et 3,81 milliards de dollars d’ici 2022.

Cela place l’action WISH sur un multiple prix/ventes de 2,1 fois les ventes prévues en 2021 et de 1,8 fois les ventes en 2022. C’est assez bon marché, surtout par rapport à Amazon (NASDAQ :AMZN) ou même eBay (NASDAQ :EBAY).

Par exemple, l’action AMZN se négocie pour 3,6 fois les ventes en 2021 et 3,05 fois les ventes en 2022. De plus, eBay est à 3,7 fois les ventes 2021 et 3,5 fois les ventes 2022.

Cela signifie donc que l’action WISH est à environ 60% du ratio P/S de ses pairs pour 2021 et 2022. Mais cette remise de 40% pourrait être exactement là où elle devrait être.

La raison en est qu’Amazon et eBay sont très rentables. Par exemple, Amazon a réalisé 26,4 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois (TTM) FCF sur des ventes TTM de 254,5 milliards de dollars. Cela correspond à une marge TTM FCF de 10,37%. Mais ContextLogic avait une marge trimestrielle négative de 44% FCF (c’est-à-dire -340 millions $ FCF / 772 millions $ de ventes).

Ebay avait également une marge FCF positive. Il a généré 959 millions de dollars en FCF sur des ventes de 3,023 milliards de dollars. Cela représente une marge de FCF stellaire de 31,7%. Son rapport prix/ventes bon marché le rend donc très sous-évalué.

Ainsi, vous pouvez voir que cela n’a pas de sens de donner à ContextLogic un ratio P/S similaire à Amazon et eBay, avec leur rentabilité nettement plus élevée. C’est juste de la logique et des mathématiques simples.

Où cela laisse WISH Stock

Les analystes ne voient pas les choses à ma façon. Ils sont impressionnés par la croissance de l’entreprise et pensent qu’elle devrait avoir un prix cible plus élevé. Par exemple, six analystes ont rédigé des rapports sur les actions WISH au cours des 12 derniers mois, selon TipRanks. Leur objectif de cours moyen est de 18,60 $, soit 66 % au-dessus du prix actuel de 11,05 $.

Il en va de même chez Seeking Alpha. Leur examen de 11 rapports d’analystes a un objectif de prix moyen de 18,70 $. C’est 68,6 % au-dessus du prix d’aujourd’hui. Yahoo! Finance a également un objectif de cours similaire de la part des analystes : 18,44 $.

Chaque fois qu’il y a un large fossé comme celui-ci entre mon point de vue, où je pense que l’action est maintenant évaluée à juste titre, avec peu de hausse, et les analystes, j’utilise une matrice de probabilité.

Matrice de probabilité

Par exemple, disons qu’il y a de fortes chances que les analystes aient raison, disons 40 %, qu’il augmente de 50 %. Disons que mon point de vue, que l’action restera probablement proche de son prix actuel, a également 40% de chances d’avoir raison. Et puis disons qu’il y a 20 % de chances que le titre baisse de 20 %, car il n’est toujours pas rentable.

Voici comment cela fonctionne : Scénario un : cela conduit à un rendement attendu (RE) de +20 % (c’est-à-dire 40 % x 50 %). Scénario deux : cela conduit à un ER de zéro pour cent (c’est-à-dire, 40 % x 0 % de gain). Scénario 3 : un RE de -4 % (c’est-à-dire 20 % x -20 %). Par conséquent, le rendement total attendu est de +16% (c’est-à-dire +20%-0%-4%).

En d’autres termes, malgré mon point de vue, la meilleure attente est que l’action WISH augmentera de 16% au cours de la prochaine année à 12,86 $ (c’est-à-dire 11,09 x 1,16). C’est un retour raisonnable, mais rien d’enthousiasmant. Gardez à l’esprit que l’action WISH n’augmentera pas vraiment tant qu’elle ne sera pas rentable, que ce soit sur une base EBITDA ou FCF.

