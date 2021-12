L’action WISH pourrait continuer à baisser alors que ContextLogic reste non rentable

Le nom ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) n’est peut-être pas familier à tout le monde. Il s’agit d’une entreprise de commerce électronique qui exploite l’application d’achat Wish, qui propose des bonnes affaires sur une variété de produits. Et en parlant de bonnes affaires, le prix des actions WISH a baissé assez rapidement au cours de la dernière année.

Alors maintenant, la question est de savoir s’il faut ou non pêcher au fond avec ce stock qui se détériore rapidement. N’oubliez pas que même les actifs les moins chers peuvent continuer à perdre de la valeur.

Que l’action WISH soit un jeu à contre-courant convaincant ou un actif toxique, cela dépend des perspectives de redressement de ContextLogic. Alors que l’économie s’est remise de l’impact initial de la pandémie de Covid-19, il semble que la demande de produits bon marché en ligne pourrait ne pas être aussi robuste qu’elle l’était autrefois.

C’est problématique pour ContextLogic et ses parties prenantes. Parmi les autres problèmes, citons le départ imminent du directeur général actuel, ainsi que certaines statistiques fiscales qui ne fourniront pas beaucoup de réconfort aux investisseurs.

Un regard plus attentif sur WISH Stock

Bientôt, nous pourrons célébrer le premier anniversaire du premier appel public à l’épargne (IPO) de ContextLogic, qui a eu lieu le 16 décembre 2020. L’action WISH a ouvert à 24 $ et a atteint un sommet de 32,85 $ en 52 semaines le 1er février. 2021. Cependant, tout était en descente à partir de là.

Péniblement, l’action WISH est tombée en dessous de 10 $ en mai, puis de 5 $ en novembre. Il y a eu de brefs rallyes en cours de route, mais la tendance générale est clairement à la baisse.

Début décembre, il était inférieur à 3,30 $ et le carnage n’était pas en vue.

Si la tendance est votre amie, alors ContextLogic n’est pas l’entreprise la plus sympathique dans laquelle investir, semble-t-il.

Pour l’instant, récupérer 5 $ devrait être un objectif à court terme pour les actionnaires à long terme.

Et rappelez-vous simplement que l’espoir – ou dans ce cas, un WISH – n’est pas une stratégie d’investissement viable.

Quitter la ville fantôme

Je dois admettre que j’ai vraiment aimé l’évaluation cinglante du contributeur d’InvestorPlace, Faizan Farooque, de la croissance des utilisateurs de ContextLogic (ou de son absence).

Comme il l’a dit, la plateforme de commerce électronique Wish est devenue une « ville fantôme ». Pour défendre cette évaluation, Farooque a observé que le nombre d’utilisateurs actifs mensuels de ContextLogic est passé de 90 millions au deuxième trimestre de 2021 à seulement 60 millions au dernier trimestre.

De plus, le nombre d’acheteurs actifs est passé de 52 millions à 46 millions au cours de la même période. Il semble que la réouverture suite à la pandémie de Covid-19 ait pu affaiblir le marché du commerce électronique à prix réduit, car les gens passent moins de temps en ligne.

Ce facteur a probablement contribué aux résultats financiers lamentables de ContextLogic au troisième trimestre 2021. D’une année sur l’autre, les revenus de l’entreprise ont diminué de 39 %. De plus, au cours des trois premiers trimestres de 2021, ContextLogic a subi une perte de bénéfice net de 303 millions de dollars.

C’est bien pire que la perte nette de 176 millions de dollars des trois premiers trimestres de 2020.

Une période de transition

De plus, nous pouvons ajouter ce gros titre dans le mélange.

Apparemment, Piotr Szulczewski quittera son poste de PDG de ContextLogic. Szulczewski est le fondateur de l’entreprise et il en a été le PDG pendant plus d’une décennie. Il restera au conseil d’administration de ContextLogic, mais cet événement doit encore être assez perturbateur pour l’entreprise en cette période critique.

Ne vous méprenez pas, je ne suggère pas que ContextLogic reste les bras croisés pendant que l’entreprise saigne de l’argent.

Il n’y a pas si longtemps, ContextLogic a introduit le programme Wish Standards pour encourager une meilleure qualité de produit et des « comportements positifs » de la part des marchands de la plateforme.

C’est un début, mais c’est peut-être trop peu, trop tard.

Si Wish a la réputation de servir des produits de mauvaise qualité, il faudra beaucoup de temps et de capital pour redresser ce navire. Et pour le moment, ContextLogic n’en a pas beaucoup non plus.

L’essentiel pour WISH Stock

Si j’ai brossé un tableau sombre du passé, du présent et de l’avenir des actions WISH, qu’il en soit ainsi.

ContextLogic pourrait organiser un retour, mais les perspectives ne semblent pas bonnes pour le moment.

Les données financières les plus récentes sont décourageantes et le fondateur de ContextLogic quitte son poste de PDG.

Avec tout cela à l’esprit, il est préférable de simplement laisser le stock WISH seul jusqu’à nouvel ordre.

