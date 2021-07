L’action WKHS offre des opportunités à court et à long terme

in

Aujourd’hui, nous débattons de la viabilité d’initier de nouveaux postes dans Bourreau de travail (NYSE :WKHS). Le stock de WKHS est en panne, mais il serait injuste de le compter.

Source : Photo de WorkHorse.com

Tout d’abord, il est important de revoir les conditions macro avant de nous engager. C’est le terrain de jeu dans lequel toutes les actions doivent jouer. Les marchés actions sont toujours en feu mais avec trop de vents arrières artificiels.

La Réserve fédérale a plus que réussi ses efforts pour relancer l’économie. Leurs efforts inflationnistes avaient déjà commencé en 2018, ils sont donc depuis longtemps dans la dent. Les indices continuent de battre des records à Wall Street. En conséquence, nous avons de l’inflation sur la rue principale. L’IPC et le PPI le montrent enfin maintenant. Néanmoins, ils l’ignorent, donc acheter la baisse des actions de qualité fonctionne toujours.

L’action WKHS a du mérite

Négocier des actions de véhicules électriques a été une aventure nauséabonde au cours de la dernière année. Les posséder est une course difficile avec des hauts et des bas extrêmes. Il est enfin passionnant de voir une menace légitime de déloger le moteur à combustion interne. Les opportunités au sein de cette bataille sont vastes. Cependant, il y aura des obstacles et tous ne gagneront pas. Ce matin, nous apprenons des ratés réglementaires pour Moteurs de Lordstown (NASDAQ :CONDUIRE).

Le leader du pack EV est le premier Tesla (NASDAQ :TSLA). Nio (NYSE :NIO) et XPeng (NYSE :XPEV) sont proches en remorque. D’autres les suivent avec divers degrés de succès.

Workhorse a des fans incroyablement forts. Mais, le stock de WKHS a vu sa juste part d’amour et de haine. Il a chuté jusqu’à 80% par rapport à sa barre des 42 $. Il est maintenant encore 70 % moins cher et ne trouve pas de fond cette semaine.

L’entreprise a perdu une grosse commande du service postal américain, qui a brisé sa dynamique boursière. Le titre lui a fait perdre plus de la moitié de sa valeur en quelques heures seulement. Ils n’ont pas encore vu de rétablissement significatif. Je m’attendais à un rebond plus rapide. Une commande ne doit pas casser les actions d’une entreprise, quelle que soit sa taille.

Les fondamentaux sont encore en train de mûrir

L’entreprise a besoin de temps pour construire des fondamentaux plus solides. Workhorse a un marché de niche, donc les attentes peuvent avoir temporairement dépassé la réalité. Tous les stocks de véhicules électriques ne peuvent pas être Tesla. C’était une circonstance unique et il n’y a aussi qu’un seul Elon Musk.

Au moins Workhorse a actuellement un compte de résultat. Leurs ventes augmentent mais sont encore relativement petites. Il pourrait y avoir des problèmes dus à l’amour que les investisseurs ont pour les actions WKHS. Ses fans sont trop courageux et avec une grande conviction.

Dans des circonstances normales, je dirais que ce serait un stock de soutien WKHS. Mais dans ce cas, cela pourrait être préjudiciable aux propriétaires. La combinaison de l’altitude des indices et de l’entêtement des investisseurs est préoccupante. Le risque de subir de grosses pertes est élevé en cas de crash.

Ce n’est pas un dis contre l’entreprise. Les grandes idées ont déjà eu du mal à Wall Street et vont encore lutter. Il n’y a pas de choses sûres.

Il y a des opportunités pour tous

Source : Graphiques par TradingView

Alors que les fondamentaux se renforcent, il existe des opportunités de trading technique. Ils disent que « le prix est la vérité », donc la vérité réside dans les graphiques et l’analyse technique.

Par exemple, à la fin du mois d’avril, j’ai suggéré qu’il pourrait y avoir une période difficile à venir. L’action a ensuite chuté de 40% à son plus bas de 8 $. Il s’est rétabli et a échoué sur les bords supérieurs de notre gamme. Ce n’est pas du vaudou, les machines sont aux commandes et quelque peu prévisibles à court terme. Nous, les humains, pouvons bien faire contre eux si nous pouvons surmonter nos émotions.

L’action boursière WKHS ces derniers temps se situe entre 8 $ et 18 $ par action. Les acheteurs et les vendeurs ont rejeté les deux bords. Par conséquent, je m’attends à ce qu’ils fassent du ping-pong entre les deux. Lorsque l’un de ces côtés se brise, il dépasse dans cette direction. Jusque-là, les traders peuvent profiter des fluctuations à l’intérieur du canal latéral. Si les marchés hoquetent, ils pourraient retomber dans leurs plus bas.

Les investisseurs qui sont là pour le gagner peuvent attendre sur le long terme. Le consensus est que l’électrification du véhicule mondial est un cadeau. Si c’est le cas, il faudra des années pour que cela se produise. Le moteur à combustion interne est trop omniprésent pour basculer sur un sou.

Pendant ce temps, l’opportunité avec le stock WKHS est réelle. La thèse de son succès dans le temps est valable. Il incombe à la direction de continuer à fournir de bons tableaux de bord et des titres à l’appui. Jusque-là, ils ont des fans fidèles à Wall Street pour aider à soutenir le stock.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.