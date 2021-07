L’action WOOF est prête à croître tant que nous aimons nos animaux de compagnie

Je ne savais pas qu’il existait un écosystème de soins pour animaux de compagnie, mais apparemment, il existe. Cela est illustré par Santé et bien-être Petco (NASDAQ :TRAME) Stock. L’entreprise opère non seulement dans l’espace de vente au détail physique, mais aussi dans le commerce électronique, les cliniques vétérinaires, la formation, le toilettage et l’assurance pour animaux de compagnie.

Quand j’ai parlé à un Wal-Mart (NYSE :WMT) directeur de magasin au plus profond de la pandémie en 2020, il a déclaré que les fournitures pour animaux de compagnie étaient la troisième plus grande catégorie d’achats de panique.

Le premier et le deuxième étaient du papier toilette et des produits de nettoyage. Les fournitures pour animaux de compagnie sont arrivées avant même les besoins alimentaires de base.

Alors peut-être qu’il y a quelque chose dans ce concept d’écosystème de soins pour animaux de compagnie.

Un regard sur le stock de WOOF

Petco a une histoire remontant aux années 1970 et est devenue publique pour la première fois en 1994. Après avoir été privée en 2015 dans le cadre d’un accord de 4,7 milliards de dollars, la société est réapparue sur les marchés publics en janvier 2021. L’offre valorisait la société à 4 milliards de dollars.

Par la suite, le produit de l’offre publique initiale a permis de réduire sa dette massive de rachat par emprunt. À la fin du premier trimestre 2021, l’effet de levier a été réduit à environ 2,9x.

Cette amélioration marque une forte baisse par rapport à des niveaux de LBO supérieurs à 7,0x.

Le marché total adressable des soins pour animaux de compagnie est estimé à 119 milliards de dollars et devrait atteindre 157 milliards de dollars d’ici 2025. Cela comprend environ 72 milliards de dollars en consommables et fournitures ainsi qu’environ 35 milliards de dollars en soins vétérinaires.

Le marché adressable comprend également des choses telles que le toilettage, la formation et l’assurance.

Les revenus totaux de WOOF pour 2021 sont estimés à 5,5 milliards de dollars, de sorte que les gains de parts de marché dans tous les domaines peuvent fournir une forte croissance à deux chiffres pour l’entreprise.

La croissance des revenus de 27% enregistrée au premier trimestre 2021 ne se reproduira probablement pas, mais des vents favorables existent néanmoins pour l’action WOOF.

Options et services variés pour les clients

L’objectif de Petco (ainsi que de la plupart des détaillants sur Terre) est le marché omnicanal. Cela signifie que les clients de l’entreprise peuvent acheter des produits et des fournitures via plusieurs options à leur choix ou à leur convenance.

Au premier trimestre, la société a enregistré une croissance de 21% sur les marchés numériques. Il a également enregistré 3,6 millions de téléchargements d’applications.

De plus, la société compte désormais 137 hôpitaux vétérinaires, une présence qui multiplie par plusieurs les opportunités de cross-marketing.

Bien que l’action WOOF ait connu récemment des pertes nettes et un faible flux de trésorerie disponible, la société devrait devenir rentable cette année. Cette amélioration financière est en grande partie due à l’absence de charges d’intérêts importantes liées au LBO.

Les flux de trésorerie disponibles positifs au premier trimestre ont totalisé 68 millions de dollars et les marges brutes ont augmenté à 42,2 %. Le bénéfice total par action (BPA) pour cet exercice est estimé à 76 cents et 82 cents pour l’année prochaine.

Conclusion

Si les taux de croissance de l’entreprise se poursuivent conformément aux attentes de la direction, qui sont basées sur la croissance continue du marché dans toutes leurs catégories respectives, alors 27 fois le BPA de cette année pourrait ne pas être exorbitant.

Cependant, tout au long de l’histoire de l’économie mondiale et des antécédents des marchés des capitaux, les choses ne se déroulent jamais comme prévu. Jamais.

Donc, ce qui arrive au stock de WOOF à l’avenir est un toss-up. Parce qu’un jour, les animaux de compagnie ne seront peut-être pas à la pointe de la conscience américaine comme ils le sont aujourd’hui.

