L’action XOM continuera de payer son dividende et pourrait valoir 30% de plus

Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) n’abaissera pas son dividende, peu importe ce qu’il en coûte à l’entreprise. Ce point est ressorti haut et fort de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de la société. Cela signifie que l’action XOM continuera d’avoir un rendement de dividende «fort» d’environ 6,15%. Il vaut au moins 32% de plus, ou 74,63 $ par action, sur la base de son rendement historique en dividendes.

Source: Harry Green / Shutterstock.com

Au cours des deux dernières années (8 trimestres), Exxon a versé 87 cents par action en dividendes trimestriels. Cela équivaut à 3,48 $ par action chaque année. Exxon a clairement l’intention de maintenir ce dividende. Par conséquent, au prix actuel (9 avril) de 55,87 $, le rendement du dividende est très sain à 6,2%.

Prix ​​cible basé sur les historiques

De plus, sur la base du rendement du dividende historique de la société, celui-ci est bien supérieur à sa moyenne. Par exemple, Morningstar rapporte qu’au cours des 5 dernières années, son rendement en dividendes sur 5 ans a été de 4,96% (près de 5%).

Nous pouvons l’utiliser pour estimer la valeur cible normalisée du stock XOM. Par exemple, si nous divisons le dividende par action de 3,48 $ par le rendement moyen de 4,96%, le résultat est un prix cible de 70,16 $ par action. Cela représente un gain potentiel de 14,29 $ ou environ 26% de plus sur la base du prix actuel de 55,87 $.

Nous pouvons faire la même chose avec le bénéfice par action (BPA) de l’entreprise. Application de la moyenne sur 5 ans de Morningstar Le ratio cours / bénéfice (P / E) de 25,62 fois (au cours des 5 dernières années) par rapport au BPA d’Exxon pour cette année (2,87 $) produit un prix cible de 73,53 $. C’est plus de 30% au-dessus du prix d’aujourd’hui. De même, l’utilisation du P / E moyen de Morningstar à terme de 21,75 fois le BPA d’Exxon de 3,88 $ pour 2022 produit un prix cible de 84,39 $.

Nous avons maintenant trois objectifs de prix différents basés sur le rendement du dividende et le rapport prix / bénéfice. Pour arrondir les choses, nous pouvons également calculer un prix en fonction de son historique des prix des ventes. Morningstar dit que c’est 1,25 fois au cours des cinq dernières années. Les analystes prévoient des ventes de 245,5 milliards de dollars pour 2021, de sorte que l’objectif de prix s’établit à 306,875 milliards de dollars. C’est 29,7% au-dessus de la capitalisation boursière existante d’Exxon de 236,5 milliards de dollars. En d’autres termes, l’action XOM vaut près de 30% de plus ou 72,46 $ par action.

Cela signifie qu’en moyenne, l’action XOM vaut environ 34% de plus, soit 75,14 $ par action.

Ces ratios sont basés sur les estimations de revenus et de ventes fournies par Seeking Alpha sur leur onglet Bénéfices pour l’action Exxon Mobil. Les estimations peuvent varier en fonction du service d’agrégation utilisé. Mais cela vous donne une idée que l’action XOM est sous-évaluée en fonction de ses métriques historiques.

Une chose à noter est que bien que le dividende de 3,48 $ dépasse les bénéfices prévus de 2,87 $ cette année (2021). Mais l’an prochain, les analystes prévoient un BPA de 3,88 $ par action, qui couvrira le dividende, en supposant que les prix du pétrole et du gaz restent élevés.

De plus, la direction a déclaré lors de la conférence téléphonique du quatrième trimestre 2020 que les flux de trésorerie liés aux opérations devraient couvrir les paiements de dividendes cette année. Cela coïncide avec leur intention de maintenir un dividende «fort», mentionné 10 fois lors de la conférence téléphonique.

Que faire avec XOM Stock

La plupart des analystes ont des objectifs de prix plus élevés pour l’action Exxon, mais pas de beaucoup. Par exemple, TipRanks.com indique que 18 analystes ont un objectif de prix moyen de seulement 60,68 $.

De même, Yahoo! Finance affirme que 25 analystes estiment que l’action moyenne de XOM vaut 61,18 $.

Cependant, Marketbeat.com rapporte que 24 analystes ont un objectif inférieur de 52,73 $, tandis que Seeking Alpha indique que 27 analystes ont un objectif moyen de 61,36 $.

Vous pouvez voir dans le tableau de droite que l’objectif de prix médian des analystes est de 60,63 $, soit 7,1% au-dessus du prix d’aujourd’hui. Donc, d’une part, c’est beaucoup plus bas que mon objectif de prix en utilisant des métriques historiques.

Mais d’un autre côté, gardez à l’esprit que mon objectif de prix pourrait prendre plusieurs années à atteindre, alors que la plupart des analystes ne cherchent qu’un an. Par exemple, si mon objectif de prix supérieur de 34% prend deux ans, le rendement annuel moyen ne sera que de 16% chaque année sur une base composée.

De plus, le rendement du dividende est de 6,15%. Par conséquent, le rendement total, même si le cours cible des analystes se situe à un niveau inférieur, sera de 13,25% (soit 7,1% de gain de prix plus 6,15% de rendement du dividende). Mon prix cible produit un rendement attendu de 21,95% (soit un gain de 14,8% plus un rendement de 6,15%).

Quoi qu’il en soit, l’action XOM semble être une bonne affaire ici, en supposant que le pétrole reste élevé et que l’action revienne à sa valeur historique normale.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article.

