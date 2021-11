L’action XPeng augmente en fonction des gains. Ce n’était pas la plus grosse surprise.

XPeng

était en hausse dans les échanges avant commercialisation mardi après que la société a annoncé des résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu. Les « battements » des ventes et des bénéfices n’ont toutefois pas été la seule surprise pour les investisseurs.

Il y avait un nouveau mot dans la publication des résultats de l’entreprise : robotaxis.

Les actions XPeng (symbole : XPEV) ont augmenté d’environ 4% dans les échanges avant commercialisation à 49,32 $.

S&P 500

et

Moyenne industrielle Dow Jones

les contrats à terme étaient plats. La hausse de mardi s’ajoute aux gains récents pour les actionnaires de XPeng. L’action est en hausse d’environ 21% au cours des trois derniers mois. Les livraisons croissantes de véhicules électriques ainsi que l’introduction en bourse réussie de

Rivien Automobile

(RIVN) a contribué à augmenter la plupart des actions de fabricants de véhicules électriques ces derniers temps.

XPeng a annoncé une perte de 15 cents par action au troisième trimestre sur un chiffre d’affaires de 888 millions de dollars. Wall Street recherchait une perte de 18 cents par action et 789 millions de dollars de ventes.

La marge bénéficiaire brute de la vente de voitures s’est établie à 13,6%, contre 11% au deuxième trimestre et 3,2% au troisième trimestre 2020. Le bénéfice d’exploitation, cependant, a diminué séquentiellement du deuxième trimestre au troisième trimestre, en partie à cause des dépenses en R&D. monté plus haut.

« Au troisième trimestre, nous avons poursuivi une croissance record avec les livraisons de véhicules les plus élevées parmi les jeunes constructeurs chinois de véhicules à énergie nouvelle », a déclaré le PDG He Xiaopeng dans le communiqué de presse de la société. XPeng a livré près de 26 000 voitures au troisième trimestre.

NIO

(NIO) a livré environ 24 000 et

Li Auto

(LI) en a livré environ 25 000.

« Cette surperformance témoigne de la reconnaissance par le marché de la valeur différenciée que nos logiciels et matériels développés en interne et intégrés verticalement apportent à nos véhicules. »

Pour l’avenir, XPeng s’attend à livrer entre 34 500 et 36 500 au quatrième trimestre. Cela implique environ 12 000 livraisons de véhicules chaque mois en novembre et décembre. L’entreprise a livré environ 10 100 véhicules en octobre. Plus de 12 000 véhicules constitueraient un record mensuel pour XPeng.

L’augmentation des livraisons est un signe que la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui a perturbé la production automobile toute l’année ne nuit pas tant à XPeng. C’est une bonne nouvelle. Xiaoping a eu une autre bonne nouvelle inattendue pour les actionnaires : la robotaxis.

« Les solides progrès que nous avons réalisés dans [our navigation guided pilot] alimente une plus grande confiance dans notre capacité à explorer à l’avenir des solutions de mobilité compatibles avec la conduite autonome, telles que les technologies robotaxi », a ajouté le PDG.

Pilote guidé par la navigation, ou NGP, c’est ainsi que XPeng fait référence à ses logiciels et à son matériel qui permettent des technologies d’assistance à la conduite telles que le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance au maintien au sol.

C’est la première fois que robotaxis apparaît dans une publication de résultats et générera de nombreuses questions de la part des investisseurs lors de la conférence téléphonique de 8 h 00, heure de l’Est. Les analystes et les investisseurs voudront savoir à quel point XPeng est proche d’avoir des voitures autonomes sur la route.

XPeng a développé des fonctionnalités d’assistance à la conduite plus performantes sur les modèles récents. XPeng dispose également de capteurs lidar (ou radar laser) sur certains modèles. L’utilisation du lidar est encore nouvelle dans l’industrie. Mais aucun constructeur automobile, y compris XPeng, n’a livré une voiture avec suffisamment de logiciels et de technologies de capteurs pour permettre à un conducteur de cesser de prêter attention à la route pour le moment.

Écrivez à Al Root à [email protected]