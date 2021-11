L’action XPEV a une force à la fois à court et à long terme aujourd’hui

Le marché boursier chinois a connu une période difficile cette année. Les problèmes ont commencé l’année dernière, apparemment à cause des commentaires hostiles de Jack Ma, le fondateur de Alibaba (NYSE :BABA), fabriqué. Le gouvernement local a ensuite lancé une campagne pour punir les grandes entreprises. Dans le processus, ils ont décimé leurs stocks en imposant une série de politiques plus strictes. Ils n’étaient pas exigeants sur les secteurs, mais les actions VE ont bien résisté en comparaison. Aujourd’hui, je veux me concentrer sur XPeng (NYSE :XPEV) pour évaluer sa viabilité en tant qu’investissement à long terme.

Le stock XPEV s’est bien comporté si vous le comparez au ETF iShares China Large-Cap (NYSEARCA :FXI). Bien qu’il ne soit pas aussi élevé que le S&P 500, au moins il est positif et en hausse de 8 % depuis le début de l’année. Pendant ce temps, le FXI est en baisse de 14% sans aucun signe clair de stabilisation pour le moment.

L’opportunité EV a des jambes

Commençons par discuter des perspectives des véhicules électriques en général. Le consensus est maintenant qu’ils finiront par remplacer le moteur à combustion interne. Je ne suis pas en désaccord avec l’élan que les VE construisent actuellement. C’est puissant, mais le processus en est encore à ses balbutiements. C’est là que réside l’opportunité passionnante de l’action XPEV. Sur la base de cette logique, l’ensemble de la cohorte aura un long chemin à parcourir pour la croissance. L’agitation qui Tesla (NASDAQ :TSLA) Le PDG Elon Musk agité sur Twitter provoquera probablement un drame temporaire pour tous les véhicules électriques.

Cette société fait exactement cela et le prouve aux investisseurs de Wall Street avec des faits et des chiffres. Il y a d’autres sociétés de véhicules électriques qui font la une des journaux, et elles retirent les offres de celle-ci. Cependant, je crois qu’il faut prendre des risques sur des concepts avec des preuves, pas des promesses. En d’autres termes, je préférerais risquer de l’argent sur un XPEV qui a actuellement un bon P&L. Au moins, je peux déterminer les mesures de croissance réelles et projeter une opportunité tangible à venir.

La gestion de XPEV a multiplié les revenus par 10 en 3 ans. Les ventes unitaires ont également été multipliées par 10 en 2 ans. Il est clair que ces statistiques ont mon vote de confiance, et posséder des actions XPEV est tout à fait logique.

Le stock XPEV évolue rapidement

Bien qu’ils disent qu’il ne faut pas chronométrer les entrées de stock, quand on bouge aussi vite que le stock XPEV, c’est nécessaire.

L’année dernière, XPEV a grimpé de 300 % en un mois. C’est une croissance anormale pour un stock. En conséquence, il est revenu en s’écrasant presque aussi vite. Depuis lors, il a connu des fluctuations sauvages, mais loin d’être aussi importantes que ces fluctuations initiales.

Cela rend quelque peu important de considérer au moins les graphiques avant de prendre une position importante dans la chaussette. Ceux qui ont simplement acheté les sommets de 2020 ont perdu 60% de leur argent à Pâques.

Il s’est négocié dans une fourchette étroite, ce qui indique généralement qu’un mouvement est à venir. Malheureusement, nous ne pouvons pas déjà déterminer dans quelle direction, mais au moins nous pouvons être prêts. Une façon pour les investisseurs de le faire est de ne prendre que des positions partielles. Cela laisse de la place à ajouter au cas où le mouvement serait en panne. Mieux encore, la chose la plus intelligente à faire est d’attendre que l’évasion se produise.

Si je mets ma casquette de commerçant, je peux voir les deux lignes qui déclencheront l’action. Si les taureaux sortent de 50 $ par action, ils peuvent alors accélérer vers un autre rallye de 20 %. A l’inverse si XPEV a de la marge pour baisser jusqu’à 8%, mais ce serait l’occasion de l’acheter. Les baisses qui suivent les évasions sont généralement pour prendre un élan plus fort. Patience livrera le nouveau test de 56 $ par action bien assez tôt.

Ce sont de petits mouvements par rapport à la hausse potentielle de cette entreprise. Cependant, je ne peux pas en toute bonne conscience prendre une position de taille sans considérer l’action à court terme. Je préfère voir mes investissements démarrer sur une bonne note. Je reçois souvent du recul à ce sujet, mais si cela n’a vraiment pas d’importance à long terme, alors il n’y a rien de mal à attendre un peu.

Les prévisions de valorisation sont raisonnables

Du point de vue de la valorisation, je donne aux entreprises à croissance aussi rapide une répercussion sur la rentabilité. La seule chose qui compte est d’augmenter le flux de revenus. De plus, cette équipe semble le faire de manière responsable, car il n’y a pas de ballonnement. L’action XPEV a un ratio cours/ventes de 21x, ce qui est comparable à celui de Nio (NYSE :NIO) et Tesla. Soit dit en passant, ce sont les trois seules entreprises de véhicules électriques sur lesquelles j’envisagerais de risquer de l’argent.

Chasser des actions comme Lucide (NASDAQ :LCID) et Fisker (NYSE :RSF) n’est pas ce que je fais. Il y a tout simplement trop d’espoir dans les actions sans les dollars et les cents réels dans le compte de résultat. Cela ne veut pas dire qu’ils ne réussiront pas, c’est juste une question de goût. La nouvelle mentalité d’investissement à Wall Street fonctionne dans un marché extrêmement haussier. Ils doivent encore passer par le test d’un stent baissier.

Heureusement pour eux, ils ont un peu de temps avant que cela ne se produise. Je ne pense pas qu’un marché baissier viendra avant un certain temps. Le gouvernement est allé trop loin dans ses efforts pour redémarrer après la fermeture mondiale. Toutes les actions sont en hausse, car les entreprises sont plus rentables que jamais. Par exemple, nous avons battu de nouveaux records la semaine dernière.

Le vrai test viendra avec le temps : dans quelle mesure l’action XPEV se comportera-t-elle bien lorsque les actions en général seront en difficulté ? Lorsque les marchés sont à fleur de peau, les investisseurs n’achètent pas d’actions mousseuses. Je pense que celui-ci aura suffisamment de preuves fondamentales pour bien tenir. Par conséquent, XPeng constitue un investissement logique à long terme. Il peut également servir de stock de rêve pour un trader actif dans l’intervalle.

