L’action XPEV est en tête du marché, ce qui en fait un achat avant les bénéfices

Xpeng (NYSE :XPEV) l’action a connu un mois merveilleux.

Source : Andy Feng / Shutterstock.com

La demande croissante de véhicules électriques en Chine a entraîné une augmentation du nombre de livraisons et XPeng a encore une fois fait ses preuves avec des résultats époustouflants.

Je pense que XPeng est l’un des principaux fabricants de véhicules électriques en Chine et qu’il a un énorme potentiel de croissance.

L’action XPEV se négocie juste en dessous de 47 $ aujourd’hui et je pense qu’elle atteindra très bientôt la barre des 50 $. Le titre a augmenté de plus de 35% au cours du mois dernier.

L’action a atteint 74 $ l’année dernière et se négocie beaucoup plus bas aujourd’hui. Les livraisons mensuelles solides et les résultats du troisième trimestre auront un impact énorme sur le stock et le pousseront à la hausse.

Considérons les catalyseurs qui fonctionneront pour le stock XPEV.

Livraisons mensuelles stellaires

XPeng a signalé des livraisons en octobre et a atteint un solide sommet. Il a signalé 10 138 Smart EV en octobre, soit une augmentation de 233% d’une année sur l’autre. Il s’agit du deuxième mois à dépasser les 10 000 livraisons mensuelles malgré la pénurie de puces. Ce n’est que le début pour XPeng. Il aura une solide course dans les prochains mois.

L’entreprise a enregistré une augmentation de 187 % d’une année sur l’autre des ventes de la berline intelligente P7. Ses livraisons depuis le début de l’année s’élèvent à 66 542 et le total des livraisons de l’entreprise dépasse les 100 000.

Ces chiffres montrent que les clients apprécient leurs voitures XPEV et qu’il existe un marché énorme pour l’entreprise. Rival Nio (NYSE :NIO) n’a livré que 3 667 voitures au cours du mois, faisant état d’une baisse massive.

L’entreprise travaille également à étendre les installations de suralimentation qui permettront de répondre aux demandes des consommateurs. Il propose des services de suralimentation gratuits aux clients dans 1 648 stations.

Lancement du SUV-G7

XPeng a actuellement trois modèles, G3, P7 et P5. La société va bientôt lancer le quatrième modèle, le G7 qui se positionne comme un SUV moyen et grand.

La voiture a plus de 5 places et sera équipée d’un système de pilote automatique Pilot 4.0. Il disposera également de deux lidars comme le P5.

Ce SUV aura une technologie améliorée avec un châssis intelligent, des capacités OTA et des systèmes de suspension pneumatique. La voiture sera prête à être livrée en 2022.

La société a révélé qu’elle lancera trois autres modèles entre 2023 et 2025. Cela portera la matrice totale de produits à sept modèles dans les années à venir et il y en aura pour tous les types de clients.

Cela permettra également d’améliorer les capacités de livraison de l’entreprise dans les années à venir. C’est formidable de voir l’entreprise travailler sur un modèle après l’autre, en se concentrant sur un modèle à la fois, ce qui contribue à garantir une qualité et un service supérieurs.

Le résultat sur le stock XPEV

L’industrie des véhicules électriques est en pleine effervescence et à mesure que les pays continuent de s’orienter vers les véhicules électriques, la demande pour ceux-ci sera à la hausse. XPeng est dans une phase de croissance et il a un marché énorme à satisfaire.

L’entreprise répond aux demandes des consommateurs et les chiffres de livraison prouvent qu’elle va dans la bonne direction.

Avec de fortes livraisons mensuelles et une croissance annuelle élevée, XPeng est bien positionné sur le marché. L’action XPEV est une valeur sûre et va monter en flèche dans les prochains mois.

L’action a le potentiel d’atteindre de nouveaux sommets après les résultats du troisième trimestre.

XPeng est également présent en Norvège et y a récemment lancé la berline P7. Cela contribuera à élargir le marché et à franchir de nouvelles frontières géographiques. Il sera intéressant de voir comment les voitures se comportent sur le marché norvégien, qui compte déjà plusieurs grands constructeurs de véhicules électriques qui se battent pour la part de marché.

Dans l’ensemble, XPeng est une entreprise solide avec un potentiel de croissance. La société impressionne déjà les investisseurs avec de solides chiffres de livraison qui continueront à stimuler les ventes et les revenus. L’action XPEV devrait atteindre un sommet solide dans un avenir proche.

La société publiera ses résultats du troisième trimestre le 23 novembre.

A la date de publication, Vandita Jadeja n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Vandita Jadeja est CPA et rédactrice financière indépendante qui aime lire et écrire sur les actions. Elle croit en l’achat et la détention pour des gains à long terme. Sa connaissance des mots et des chiffres l’aide à rédiger une analyse boursière claire.