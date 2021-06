L’action XPEV justifie enfin sa valorisation premium

Analyser les principaux stocks de véhicules électriques est une tâche difficile de nos jours. Non seulement ces entreprises sont surévaluées, mais elles sont aussi très peu rentables. Toute l’activité que vous voyez est fondée sur la conviction que le secteur bénéficiera d’un pivot vers les énergies renouvelables dans le monde entier. XPeng (NYSE :XPEV), en hausse de 73% le mois dernier, est un net bénéficiaire de cette tendance.

Cependant, la principale question que se posent les investisseurs est de savoir s’il reste un potentiel à exploiter.

L’industrie des véhicules électriques a connu une croissance considérable l’année dernière. Mais il ralentit actuellement en raison d’une pénurie mondiale de semi-conducteurs et de problèmes de surévaluation. Donc, même si vous êtes sceptique, c’est le bon moment pour investir dans les actions XPEV.

D’une part, les finances de l’entreprise se sont améliorées à pas de géant. Il faut donner crédit là où c’est dû. Les livraisons sont à un niveau record et la perte nette diminue.

En plus de cela, en mars, la flotte XPeng P7 a établi une nouvelle référence pour la conduite autonome sur de longues distances par des véhicules de tourisme de série. XPeng concrétise également ses aspirations à devenir une marque véritablement internationale de véhicules électriques intelligents et à diversifier ses sources de revenus pour le mieux.

Tout cela me porte à croire que l’avenir est prometteur pour ce stock.

Action XPEV : les fondamentaux se rattrapent

XPeng a récemment annoncé ses résultats de livraison de véhicules pour mars et le premier trimestre 2021. Les livraisons de mars augmentent de 384 % en glissement annuel et de 130 % en séquentiel. Au premier trimestre, le constructeur chinois de véhicules électriques a livré 13 340 véhicules électriques intelligents, soit une croissance de 487 % par rapport à l’année précédente.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un autre trimestre solide pour la société. Il a pris l’habitude d’enregistrer une croissance à trois chiffres pour toutes ses marques, et les derniers chiffres ne sont pas différents.

Cependant, plus particulièrement, XPeng a réussi à réduire considérablement sa perte nette sur la voie de la rentabilité. Depuis plusieurs trimestres maintenant, nous voyons les pertes se réduire à mesure que l’entreprise se dirige vers la rentabilité. L’une des principales raisons est la croissance exceptionnelle du chiffre d’affaires de XPeng sur plusieurs trimestres.

Rien qu’au premier trimestre de cette année, le constructeur de voitures électriques a enregistré un chiffre d’affaires de 450,4 millions de dollars, en hausse de 616,1% par rapport à l’année précédente. Lorsque vous associez cela à une excellente croissance des marges et à des perspectives exceptionnelles, vous disposez de tous les ingrédients d’un batteur mondial dans l’espace.

Ambitions Internationales

Être situé en Chine est idéal pour XPeng. Le pays a l’ambition de devenir un géant de l’énergie propre et est le plus grand marché de véhicules électriques au monde. Cependant, le prochain grand prix est les marchés nord-américain et européen.

La Norvège est la première étape de l’expansion européenne de Xpeng. XPeng a récemment annoncé que le deuxième lot de plus de 200 SUV électriques intelligents G3 destinés au marché européen était désormais en route vers le pays scandinave.

Le deuxième lot fait suite à la livraison réussie au client de son premier lot de G3 en décembre. Il n’est pas surprenant que XPeng ait choisi la Norvège pour sa première incursion internationale. Le marché a vu environ 77 000 véhicules électriques vendus l’année dernière, ce qui représente plus de 54 % des ventes totales de voitures neuves.

Pendant ce temps, le P7 a été exposé à la Bourse de New York et a été conduit pour la première fois aux États-Unis l’année dernière. Les entreprises de véhicules électriques se concentrent sur la Chine et l’Europe. Mais vraiment, le plus gros prix est le marché américain. Bien que nous n’ayons pas vu de traction à cette fin, XPeng souhaite exploiter le marché américain et vendre son modèle à un prix plus abordable que le Tesla Model 3.

Mais qu’en est-il de l’évaluation ?

Voici la partie épineuse.

Les préoccupations de surévaluation pour l’industrie des véhicules électriques ne sont pas nouvelles. Cependant, à une époque de prix du pétrole historiquement bas, de reprise économique et de chute des ventes de voitures, le fait que le constructeur chinois de véhicules électriques ait une capitalisation boursière de 33,30 milliards de dollars est assez étonnant. Mais cela n’a rien sur Tesla (NASDAQ :TSLA), qui a ravi certains investisseurs et en a secoué d’autres en atteignant une valorisation pouvant atteindre 587 milliards de dollars, soit plus que les six prochains constructeurs automobiles réunis.

Du côté positif, les actions de véhicules électriques ont beaucoup perdu de leur vigueur. Le secteur subit une grosse crise qui a débuté à la mi-février, effaçant une quantité importante de valeur marchande. Cependant, certaines valeurs ont rapidement regagné du terrain, comme XPEV.

Pourtant, les principaux fabricants de véhicules électriques se négocient désormais à des valorisations plus raisonnables qu’au début de l’année. Nio (NYSE :NIO) est probablement la meilleure perspective parmi ces actions, compte tenu de son fort soutien de l’État, de sa faible valorisation et de ses perspectives de croissance.

Cependant, comme nous l’avons évoqué dans cet article, XPEV n’est en aucun cas un en reste. Et étant donné que l’entreprise augmente ses revenus à un rythme rapide, cela prend les meilleures notes pour moi.

Une grande perspective EV

Il y a beaucoup à aimer à propos de XPeng. Du point de vue des fondamentaux, tout va dans le bon sens. La société a son siège à Guangzhou, en Chine, un autre avantage. Et il a des plans d’expansion internationale.

Oui, l’action est devenue hyperbolique le mois dernier. Mais cela ne devrait pas vous dissuader, car l’avenir à long terme de celui-ci s’annonce très prometteur. Vous pouvez initier une petite position sur les actions XPEV, puis continuer et y ajouter en cas de baisse.

