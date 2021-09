L’action Zee Entertainment atteint les circuits supérieurs, rallie 25%; rend Rakesh Jhunjhunwala Rs 50 cr plus riche en 1 semaine

L’entité fusionnée et son équipe de direction bénéficieront grandement de la compétence de ZEEL en matière de production de contenu et de relations clients approfondies,

Rakesh Jhunjhunwala a réalisé un bénéfice à la valeur de marché de Rs 50 crore en huit jours sur son achat d’actions de Zee Entertainment Enterprises Ltd. 220,44 par action dans les transactions en gros. Aujourd’hui, les actions de ZEEL ont atteint un nouveau sommet de 321 roupies chacune, en hausse de plus de 25 % par rapport à la clôture précédente, après que le conseil d’administration de la société a approuvé une fusion avec Sony Pictures Networks India. Avec le gain d’aujourd’hui dans le cours de l’action, Jhunjhunwala a réalisé un bénéfice de plus de 100 roupies par action, pour un total de 50 crore de roupies.

Le conseil d’administration de ZEEL a également approuvé l’exécution d’une liste de conditions non contraignante avec Sony Pictures qui permettra à Punit Goenka d’occuper sa présidence pendant une période de cinq ans. Avec cela, Punit Goenka conservera son poste de directeur général et de PDG du groupe ZEE, repoussant ainsi la tentative d’Invesco de le retirer du conseil d’administration. L’entité fusionnée et son équipe de direction bénéficieront grandement de la compétence de ZEEL en matière de production de contenu et de relations clients approfondies, ainsi que du succès de Sony dans tous les genres de divertissement, a déclaré à Financial Express Online Likhita Chepa, analyste de recherche principale, CapitalVia Global Research. Chepa a ajouté que cela pourrait multiplier par plusieurs la valeur pour les actionnaires à long terme, renforçant ainsi ses perspectives.

Il convient de noter que le nom de Rakesh Jhunjhunwala ou de Rare Enterprises ne figure pas dans le schéma d’actionnariat de ZEEL, car seuls les noms des entités qui détiennent plus de 1% du capital de la société sont indiqués.

Les analystes ont recommandé aux investisseurs de rester prudents après la flambée soudaine du cours de l’action Zee Entertainment. “Nous recommandons aux investisseurs d’être prudents, car ZEEL a augmenté de plus de 78% par rapport à 170 roupies au cours du dernier mois et, pour le moment, les évaluations ne sont pas divulguées par ZEEL”, a déclaré Yash Gupta, analyste de recherche sur les actions, Angel Broking. Les analystes s’attendent à ce que ZEEL soit considérablement réévalué. Il se négocie actuellement à 23x/19x les bénéfices FY22/FY23, a déclaré Ashwin Patil, analyste de recherche principal, LKP Securities.

La semaine dernière, à part Rare Enterprises, BofA Securities Europe SA a acheté 48,65 lakh actions de ZEEL à un prix moyen de Rs 236,2 pièce, et Jump Trading Financial India Pvt Ltd a acheté 1,02 crore actions à un prix moyen de Rs 236,50 et vendu à un prix de Rs 236.66 pièce.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

