L’action Zee obtient l’approbation des analystes lors de la fusion avec Sony, les cotes sont améliorées ; vérifier les prix cibles

La fusion de Zee Entertainment Enterprises (ZEE) avec Sony Pictures Networks India ouvre la voie à deux acteurs dominants qui s’associent pour créer un géant médiatique, ce qui rend les analystes optimistes quant aux perspectives de l’action cotée Zee. Après l’achèvement de la diligence raisonnable entre Zee et Sony, les sociétés de courtage ont amélioré les notations et les prix cibles des actions Zee. « Il y a un avantage possible de la position concurrentielle plus élevée de l’entité fusionnée sur le marché et des gains de synergie, étant donné que les deux sociétés ont un potentiel important d’amélioration de la rentabilité », ont déclaré les analystes de Motilal Oswal dans une note. L’action Zee s’échangeait à plat avec un faible biais jeudi à Rs 347,2 par action.

Qu’est-ce qui est positif pour Zee ?

Après la fusion, les promoteurs de Sony et Zee détiendront 51 % et 4 % de l’entité fusionnée, tandis que le reste sera détenu par le public. « Nous continuons de souligner que cet accord est positif pour les actionnaires de ZEEL car il résoudra les préoccupations des investisseurs concernant la gouvernance, la composition du conseil d’administration et le financement de l’expansion future », a déclaré Emkay Global. Ils ont ajouté que l’entité fusionnée sera le leader du marché en Inde avec un panier complet d’offres. Le bilan de l’entité fusionnée disposera également de la solidité nécessaire pour investir dans les activités numériques et l’acquisition de droits sportifs. « Nous sommes fermement convaincus que l’acquisition des droits d’un événement de cricket majeur (série de cricket IPL ou ICC India) jouera un rôle essentiel dans le lifting important de la plate-forme OTT, ce qui pourrait également entraîner une réévaluation de la valorisation », ont-ils ajouté.

Après approbation, l’action Zee sera radiée des bourses et réinscrite en tant que société fusionnée, a déclaré Edelweiss. Le processus pourrait prendre 2 à 4 trimestres, à leur avis. « La fusion comble des lacunes dans le portefeuille de Zee dans les genres sportifs, comiques et policiers. L’action Zee a plus que doublé au cours des six derniers mois, il est donc possible d’enregistrer des bénéfices. Mais il peut y avoir une énorme création de valeur (potentiellement 1 à 2 milliards de dollars) en raison du fait que l’application OTT combinée devient un incontournable pour les abonnés et une proposition commerciale évolutive », ont-ils ajouté.

Bonne affaire, mais non merci !

À contre-courant, Kotak Securities a abaissé le titre à « Ajouter » par rapport à « Acheter » plus tôt. « Nous réduisons notre multiple en raison de la pression continue dans le cœur de métier de la télévision (faiblesse de l’audience et des perspectives publicitaires) et de l’augmentation de l’intensité concurrentielle dans OTT », a déclaré Kotak Securities. Ils ont ajouté qu’il était impératif pour Zee de réparer le noyau et d’accélérer les investissements dans le numérique au plus tôt. La société de courtage a déclaré qu’elle valorisait Zee à 20X (22X) les gains pro forma de l’exercice 2024E, tout en ajoutant que la bande d’évaluation pour une entreprise de télévision traditionnelle est de 10 à 15X PE alors qu’une entreprise à l’épreuve du temps avec une bonne plate-forme de streaming peut commander 30X + PE. Kotak Securities a une juste valeur de Rs 375 par action sur Zee.

Prix ​​cible

Motilal Oswal a relevé le cours de l’action Zee Entertainment à une note « Acheter » et a révisé le cours cible à Rs 425 par action, valorisant la société à 25x le BPA de septembre 23E. Cela implique plus de 22% de hausse par rapport aux niveaux actuels.

Emkay Global a maintenu sa cote d’achat sur l’action mais a relevé son prix cible. Les analystes pensent maintenant que l’action pourrait grimper à Rs 430 par action, une hausse de près de 23% par rapport aux niveaux actuels. Pendant ce temps, Edelweiss a maintenu sa cote « Acheter » sur Zee avec un prix cible de Rs 428 par action.

