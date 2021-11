L’action Zillow plonge avant les bénéfices ; Un rapport d’analyste indique que 66% des maisons qu’il a achetées sont désormais «sous l’eau»

Zillow Offers est le service « iBuyer » de l’entreprise qui vise à numériser l’expérience d’achat d’une maison du début à la fin. (Photo Zillow)

Un jour avant son rapport sur les résultats du troisième trimestre, l’action de Zillow Group a pris un coup à Wall Street alors qu’un nouveau rapport d’analyste a souligné combien de maisons achetées par la société sont désormais sous-marines.

Les actions de classe A des actions du groupe Zillow ont baissé de 8,6% lundi pour clôturer à 96,62 $.

La dernière plongée intervient deux semaines après que la société immobilière basée à Seattle a annoncé qu’elle ne signerait aucun nouveau contrat d’achat de maisons via son service d’achat et de vente de maisons Zillow Offers. La société a blâmé un « arriéré de rénovations et des contraintes de capacité opérationnelle » et le stock a chuté de plus de 10 % le 18 octobre.

L’analyste de KeyBanc, Edward Yruma, a déclaré dans son nouveau rapport que la plupart des maisons que l’entreprise avait achetées – pour les réparer et les renverser – valaient désormais moins que ce que Zillow a payé pour elles.

« Zillow s’est peut-être penché sur l’acquisition de maisons au mauvais moment, et nous pensons que ses bénéfices pourraient être menacés en raison de son stock actuel de maisons (1,17 milliard de dollars au 2T21) », a écrit Yruma dans une note aux clients, comme rapporté par MarketWatch.

La note de Yruma indique qu’une analyse de 650 maisons dans l’inventaire de Zillow a révélé que 66% sont actuellement répertoriés en dessous du prix d’achat avec une remise moyenne de 4,5%. Les villes avec le pourcentage le plus élevé de foyers dans cette situation sont San Diego (94,3 %), Phoenix (93,4 %) et Mesa, Arizona (92,6 %).

Zillow Offers est le service « iBuyer » de l’entreprise qui vise à numériser l’expérience d’achat d’une maison du début à la fin et à accélérer l’ensemble du processus. Il est en concurrence avec d’autres services iBuyer d’Opendoor, OfferPad et Redfin, entre autres.

Bloomberg a rapporté lundi que Zillow cherchait à vendre environ 7 000 maisons alors qu’il cherchait à se remettre d’un échappé dans son entreprise de haute technologie qui l’avait vu acheter trop de maisons. La société cherche environ 2,8 milliards de dollars pour les maisons.

Les analystes de Wedbush, Ygal Arounian et Chad Larkin, ont déclaré le mois dernier que la pause de Zillow dans l’achat de logements « laisse de nombreuses questions sans réponse à court terme » et que, par conséquent, Zillow « cèdera des parts de marché importantes à ses pairs ».

Zillow – désormais évalué à 24 milliards de dollars – publiera ses résultats du troisième trimestre mardi après-midi. Revenez avec . pour plus de détails.