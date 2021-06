L’action ZOM au bon prix pourrait être le meilleur ami de l’investisseur

Entreprise de santé vétérinaire Zomedica (NYSEAMÉRICAIN :ZOM) a connu un regain d’intérêt après le début de la pandémie de Covid-19. Apparemment, la demande de soins pour animaux de compagnie s’est concentrée et, avec cela, le stock de ZOM a atteint des sommets à court terme.

Le cours de l’action a catapulté bien au-dessus du niveau crucial de 1 $, mais est ensuite revenu en dessous de ce niveau. En conséquence, les traders techniques surveillent de près pour voir ce qui se passera ensuite.

En ce qui concerne les données financières de Zomedica, il y a eu une publication récente de données et certaines personnes pourraient avoir mal interprété les revenus trimestriels de la société.

Aujourd’hui, nous allons tenter de dissiper tout malentendu à ce sujet. En fin de compte, les sceptiques pourraient même changer d’avis et envisager un poste dans cette entreprise fascinante de santé pour animaux de compagnie.

ZOM Stock en un coup d’œil

Dire qu’il s’agit d’un penny stock (défini par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis comme une action qui se négocie à moins de 5 $ par action) ne serait pas une exagération.

Si vous pouvez le croire, les actions ZOM étaient disponibles pour moins d’un centime en novembre 2020. En fait, il aurait été formidable de s’approvisionner en actions Zomedica à l’époque.

Il y a eu deux pics de prix majeurs dans le stock de ZOM. Le premier, en janvier 2021, a porté le cours de l’action à 1,30 $.

Ensuite, il y a eu un deuxième rallye en février qui a porté le cours de l’action à un sommet de 52 semaines à 2,91 $. Mais malheureusement, les gens qui ont chassé le stock près du sommet ont rapidement été punis.

A la clôture des marchés le 27 mai, l’action ZOM s’est établie aux alentours de 84 centimes. Ainsi, la bataille pour 1 $ est toujours en vigueur.

D’autre part, nous savons maintenant que le stock est capable d’évoluer beaucoup plus haut. Un seul catalyseur pourrait suffire aux fidèles investisseurs de Zomedica pour réaliser des gains substantiels.

Un produit de diagnostic innovant

L’activité principale de Zomedica est de créer des produits pour les animaux de compagnie, y compris les chiens et les chats.

Le 16 mars était un jour important pour Zomedica. C’est alors que la société a lancé son produit de test de diagnostic Truforma pour les chats et les chiens dans les cabinets vétérinaires.

Comme le décrit le contributeur d’InvestorPlace, Truforma est un test pour la santé des surrénales et de la thyroïde chez les chiens et les chats. Il est conçu pour être utilisé dans les cliniques, de sorte que les résultats des tests peuvent revenir rapidement – pas besoin d’envoyer un test sanguin à un laboratoire tiers et d’attendre des jours.

Cela devrait rendre Truforma attrayant pour les cliniques de santé pour animaux de compagnie, car les praticiens et les propriétaires d’animaux apprécieraient certainement d’obtenir des résultats rapides.

Et comme Zomedica innove avec la plate-forme Truforma, la société opère sur un marché adressable potentiellement lucratif.

En fait, comme le rapporte Zomedica, le marché mondial de l’immunodiagnostic vétérinaire devrait se développer à un TCAC de 9,6% et atteindre 2,1 milliards de dollars d’ici 2022.

Stock ZOM: ne vous méprenez pas sur les résultats

Comme vous pouvez le constater, Zomedica pourrait être un concurrent majeur sur un marché à forte conviction.

Cependant, tout le monde ne voit pas le potentiel de Zomedica. Le 12 mai, la société a publié ses résultats fiscaux du premier trimestre 2021, et certaines personnes ont peut-être sauté sur la mauvaise conclusion.

Pour ce trimestre, Zomedica a enregistré des revenus de 14 124 $. Maintenant, à première vue, cela peut ne pas sembler trop impressionnant.

Gardons toutefois à l’esprit que le premier trimestre s’est terminé le 31 mars. Et comme je l’ai mentionné plus tôt, la première vente de Truforma à un vétérinaire a eu lieu le 15 mars et a été annoncée dans un communiqué de presse un jour plus tard.

En d’autres termes, les prochains rapports fiscaux fourniront plus de clarté sur les progrès de la commercialisation de Truforma par Zomedica.

Comme l’a dit la société, « nous prévoyons que les revenus augmenteront au cours des périodes ultérieures à mesure que nous augmenterons nos activités de vente et de marketing et que nous aurons des périodes complètes au cours desquelles nous obtenons des ventes et enregistrons des revenus connexes ».

Stock ZOM: à emporter

Truforma pourrait s’avérer être un véritable changeur de jeu et un important générateur de revenus pour Zomedica.

Il n’est donc pas logique de tirer des conclusions prématurées sur la base des résultats du premier trimestre.

Au lieu de cela, concentrez-vous sur l’avenir prometteur de l’industrie de la santé pour animaux de compagnie – et les perspectives de croissance de Zomedica en son sein.

