L’action ZOM vaudra le risque après une nouvelle baisse

Ça tient bon maintenant, mais Zomedica (NYSEAMERICAIN:ZOM) pourrait être sur le point de reculer vers un point d’entrée favorable. Plus tôt cette année, la société de soins de santé pour animaux de compagnie, connue pour sa plate-forme de test Truforma, était l’une des actions les plus en vogue parmi les spéculateurs sur Reddit. Mais la plupart de ces investisseurs du beau temps sont partis depuis longtemps.

Source: Studio postmoderne / Shutterstock.com

La tendance des stocks de mèmes se perpétue avec les noms qui l’ont commencée, comme GameStop (NYSE:GME) et Divertissement AMC (NYSE:AMC). Mais il est peu probable que l’enthousiasme des investisseurs de détail conduise à des mouvements similaires surdimensionnés dans les actions ZOM.

Certains qui l’ont acheté près de son sommet de près de 3 $ par action peuvent encore conserver des positions. Mais comme les progrès restent lents, attendez-vous à ce que ces investisseurs encaissent également. Le stock de Zomedica est susceptible de chuter encore plus bas en conséquence.

Cela peut être une mauvaise nouvelle pour les investisseurs qui l’achètent maintenant. Pourtant, pour ceux qui attendent patiemment que l’action ZOM évolue en leur faveur, la baisse des prix signifie qu’il est temps de lancer les dés. Avec sa position de trésorerie offrant un plancher, considérez les actions comme un jeu spéculatif valable si l’action retombe en dessous de 50 cents par action.

Le stock ZOM peut être prêt à descendre

Quelle est la dernière avec Zomedica? En dehors de l’embauche de Greg Blair, un ancien Santé animale Elanco (NYSE:ELAN) exécutif, en tant que nouveau vice-président du développement des affaires, pas grand-chose. Compte tenu de ses antécédents, l’embauche de Blair peut être un signe que l’entreprise se prépare à une frénésie d’acquisition.

Mais jusqu’à ce qu’il commence à annoncer des accords, supposons que Zomedica se concentre toujours sur l’accélération de la commercialisation de Truforma. Dans l’état actuel des choses, le processus n’en est qu’à ses débuts. Étant donné que la société n’a commencé à vendre Truforma que le 15 mars, son impact sur le dernier rapport trimestriel sur les résultats a été minime.

Certes, cela pourrait changer dans les trimestres à venir. Même un minimum de ventes de Truforma peut suffire à faire remonter le stock de ZOM au-dessus de 1 $ par action. Mais cela suppose qu’une nouvelle série d’enthousiasme pour les stocks de mèmes soit possible. Ceux qui ont acheté le stock près du sommet ont été gravement brûlés et ils ne veulent peut-être pas reprendre une position.

Truforma pourrait un jour devenir un produit rentable. Mais dans le meilleur des cas, cela prendra des années pour que cela se produise. Et les investisseurs qui ont acheté au prix actuel ou supérieur à environ 80 cents, s’attendant à des bénéfices rapides, n’attendront pas. Pourtant, une fois qu’ils commencent à jeter l’éponge et que les actions se replient vers leurs prix d’avant le battage médiatique, ceux qui restent sur la touche peuvent bondir prudemment.

À 50 cents et moins, ça vaut bien le risque

Si les investisseurs sont encore plus friands de l’action ZOM, jusqu’où peut-elle descendre? Auparavant, j’ai fait valoir qu’un plancher raisonnable pour ses actions était la valeur de la position de trésorerie nette de Zomedica. Sur la base d’une trésorerie totale déclarée de 276,6 millions de dollars, le plancher est d’environ 28 cents par action. Devriez-vous attendre qu’il atteigne ces niveaux avant de faire un achat sur l’action ZOM? Pas nécessairement.

À moins d’une correction importante des marchés boursiers, les actions ne tomberont probablement pas à des prix égaux ou inférieurs aux liquidités inscrites dans ses livres. Mais, vous n’avez pas à attendre que Zomedica devienne une action «net-net». L’acheter à, disons, 50 cents par action peut encore valoir le risque. Oui, à ce niveau de prix, il se négociera toujours avec une prime par rapport à sa position de trésorerie. Mais c’est un prix où le rapport risque / rendement est en votre faveur.

Au pire, à ce niveau de prix, l’action ZOM retombe à environ 28 cents par action. Au mieux, Truforma montre des signes que cela va être un succès, et les investisseurs ont offert le stock jusqu’à environ 1 $ par action.

Oui, la position de trésorerie de Zomedica ne va pas rester en place. Au fur et à mesure qu’il brûle plus d’argent, le plancher baissera probablement davantage. Mais avec 276,6 millions de dollars de trésorerie totale et 2,6 millions de dollars de trésorerie trimestrielle, même si Zomedica commence à investir plus d’argent dans sa croissance organique, il faudra des années avant que la réserve ne s’épuise.

Avec des années de gains, attendez patiemment de bondir

L’histoire de Zomedica et de son produit Truforma prendra des années à se dérouler. Les investisseurs, dans l’ensemble, l’ont compris. Mais il y a encore des réserves sur le stock de ZOM, en espérant qu’un autre zoom à 2 $ ou même 3 $ par action pourrait être dans les cartes.

Mais si les investisseurs le détiennent toujours avec des «mains de diamants» jettent l’éponge, l’action ZOM pourrait tomber à des niveaux de prix de 50 cents et moins, où le risque aura des rendements plus favorables. Si vous cherchez à spéculer sur cette situation, attendez un autre recul à ces niveaux avant d’acheter.

A la date de publication, Thomas Niel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur d’InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions uniques pour des publications Web depuis 2016.