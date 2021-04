L’actionnaire n ° 2 de Toshiba demande à l’entreprise de rechercher ouvertement des prétendants

Les journalistes lèvent la main pour une question lors d’une conférence de presse du PDG de Toshiba Corp Satoshi Tsunakawa (pas sur la photo) au siège de l’entreprise à Tokyo, Japon

Le deuxième actionnaire de Toshiba Corp (6502.T) a appelé le conglomérat japonais à se soumettre à un examen stratégique et à solliciter explicitement des prétendants, affirmant que les acquéreurs potentiels étaient découragés par les commentaires de la société sur le fait de vouloir rester cotés.

Les commentaires de 3D Investment Partners, qui détient une participation de 7,2% dans Toshiba, se présentent comme une offre de rachat de 21 milliards de dollars de CVC Capital Partners au début du mois a suscité des attentes pour une guerre d’enchères pour la société japonaise.

Alors que Toshiba a rejeté cette offre en invoquant un manque de détails, CVC n’a pas jeté l’éponge et des sources ont déclaré que d’autres investisseurs en private equity envisageaient également de faire des offres.

«Nous appelons le conseil à accueillir ouvertement l’intérêt des prétendants qui pourraient améliorer la valeur de l’entreprise et à demander au conseil de procéder à un examen formel des alternatives stratégiques», a déclaré 3D dans une lettre envoyée au conseil de Toshiba lundi et rendue publique.

“Pour mener un processus juste et approprié, Toshiba devrait explicitement indiquer qu’il est ouvert à des structures de propriété alternatives et corriger les spéculations des médias selon lesquelles l’équipe de direction et le conseil d’administration de Toshiba ont une forte préférence pour rester une société cotée”, a déclaré 3D.

Le conglomérat industriel a déclaré qu’il pensait que le fait d’être coté en bourse offrait une «structure du capital appropriée pour améliorer la création de valeur à long terme», mais a ajouté que son conseil d’administration ne ferait pas abstraction de diverses propositions, y compris celles visant à privatiser la société.

En réponse à une demande de commentaire sur la lettre de 3D, Toshiba a réitéré cette position lundi.

«Cette lettre peut être le point de départ d’un dialogue multipartite… d’autres actionnaires ressentent certainement la même chose, et s’adresser au conseil les met publiquement sur la sellette», a déclaré à . l’analyste de Quiddity Advisors, Travis Lundy, qui écrit sur Smartkarma.

«Je m’attends à ce que davantage d’actionnaires nous adressent des lettres similaires»

Plus tôt ce mois-ci, le hedge fund américain Farallon Capital Management, troisième actionnaire de Toshiba avec une participation d’environ 6%, a également appelé le conglomérat japonais à rechercher d’autres offres auprès de prétendants potentiels.

Effissimo Capital Management, basé à Singapour, principal actionnaire de Toshiba avec une participation d’environ 10%, n’a pas fait de commentaire depuis que l’offre de CVC a été rendue publique.

Bain Capital, KKR & Co Inc (KKR.N) et le Canada Brookfield Asset Management (BAMa.TO) étudient également des offres potentielles pour Toshiba, a rapporté ..

Un cadre supérieur de l’un des principaux prêteurs de Toshiba a déclaré que plusieurs fonds de capital-investissement avaient contacté sa banque pour un financement potentiel, mais qu’aucune négociation n’était en cours.

Dans la lettre, 3D, basée à Singapour, a suggéré de prendre des mesures supplémentaires si le conseil d’administration de Toshiba ne prend pas en compte sa demande, affirmant que les actionnaires «n’auront d’autre choix que de chercher un rôle plus important et plus permanent dans la gouvernance».

Il a estimé la juste valeur du stock de Toshiba à plus de 6 500 yens. L’action Toshiba a clôturé lundi de 1,3% en hausse à 4 465 yens, par rapport au gain de 0,2% du marché boursier de Tokyo plus large (.TOPX).

«Les actionnaires tiendront la direction responsable s’ils tentent de bloquer ces intérêts pour acheter la société», a déclaré un autre investisseur de Toshiba, qui n’a pas pu être nommé en raison de contraintes de confidentialité.