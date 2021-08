L’actionnariat promis par le promoteur continue de baisser ; Adani Ports et les promoteurs de Sun Pharma réduisent leurs engagements

Les promoteurs de sociétés cotées ont continué à réduire les participations mises en gage au cours du premier trimestre de l’exercice en cours. (Photo : REUTERS)

Les promoteurs de sociétés cotées ont continué à réduire les participations mises en gage au cours du premier trimestre de l’exercice en cours. Les données provenant de la société de courtage et de recherche nationale Kotak Securities ont montré que la valeur des avoirs des promoteurs mis en gage en pourcentage de la valeur du total des avoirs des promoteurs est tombée à 1,61% au cours du trimestre d’avril-juin contre 1,64% au cours du trimestre de janvier à mars. Le trimestre d’avril à juin était le deuxième trimestre consécutif sans qu’aucune entreprise de l’ESB 500 n’ait promis plus de 90 % de ses avoirs en promotion.

À la fin du mois de juin de cette année, les promoteurs de seulement 78 des 500 entreprises de l’ESB avaient mis en gage une partie de leurs participations. “La valeur des avoirs des promoteurs promis était de Rs 1,7 crore lakh à la fin juin 2021, ce qui représente environ 0,81% de la capitalisation boursière totale de l’indice BSE-500”, a déclaré Kotak Securities. Un gage élevé de promoteur n’est pas une indication de stress financier pour une entreprise. Les banques recherchent souvent une sécurité supplémentaire sous la forme d’actions de promoteur.

L’actionnariat mis en gage réduit

– À fin juin 2021, aucune entreprise de l’ESB 500 n’avait plus de 90 % de ses participations de promoteur nanties.

– Sociétés dans lesquelles les participations des promoteurs promis ont chuté : Crompton Greaves Consumers, Max Financial Services, Dish TV, Edelweiss Financial Services et Gateway Distriparks, entre autres.

– Les promoteurs de 78 sociétés de l’indice BSE-500 ont mis en gage une partie de leurs avoirs au cours du trimestre avril-juin.

– Cinquante sociétés astucieuses dont le promoteur a promis des avoirs ont chuté : Adani Ports & SEZ, Asian Paints, JSW Steel et Sun Pharmaceuticals.

50 entreprises astucieuses avec plus de 5% de participations de promoteurs promis

-IndusInd Bank – 45,5% promis, contre 36% au cours du trimestre de janvier à mars

-JSW Steel – 14,8% promis, contre 17,7% au trimestre de janvier à mars

-Adani Ports & SEZ – 14,4% promis, contre 16% au trimestre de janvier à mars

-Peintures asiatiques – 9% promis, contre 9,4% au trimestre de janvier à mars

-Sun Pharmaceuticals – 6,4% promis, contre 8,6% au trimestre de janvier à mars

La valeur de l’actionnariat promis d’IndusInd Bank s’élève à Rs 5 400 crore, tandis que celle de JSW Steel est à Rs 10 700 crore, et pour Adani Ports est de Rs 13 200 crore.

Entreprises avec les engagements de promoteurs les plus élevés en pourcentage de leur participation

-Suzlon Energy – 88,5% de la participation du promoteur nantie

-Futur Consommateur – 88,4 % de la participation du promoteur s’est engagée

-GMR Infrastructure – 74,9% de participation du promoteur nantie

-Max Financial Services – 62,2 % de participation du promoteur nantie

–Sterling Wilson – 54,7% de la participation du promoteur engagée

Valeur des promesses de dons la plus élevée

* Zinc hindoustan – Rs 21,200 crore

* Peintures asiatiques – Rs 13 700 crore

* Ports d’Adani et ZES – 13 200 crores

* Acier JSW – Rs 10 700 crore

Les entreprises qui ont considérablement augmenté leurs engagements

– Johnson Controls a pris de nouvelles promesses au cours du trimestre, totalisant 32,3 % de l’ensemble des avoirs des promoteurs.

– Wockhardt a augmenté sa participation en gage à 34,4%, contre 18,7%.

– IndusInd Bank a augmenté sa participation en gage à 45,5% contre 36%.

– SH Kelkar and Company a porté sa participation nantie à 6 %.

– L’actionnariat promis par GMR Infrastructure est passé de 72,8% à 74,9%.

– Apollo Hospitals Enterprise a promis que la participation est passée de 27,9 % à 30 %.

