DéFi

L’activisme juridique de Yearn’s Builder First DAO obtient un soutien complet alors que la réglementation sur la cryptographie se réchauffe

Alors que la communauté crypto se bat contre le projet de loi controversé sur l’infrastructure bipartite qui va trop loin dans sa définition du terme «courtier» en ce qui concerne la disposition fiscale crypto, le projet de financement décentralisé populaire Yearn a proposé de financer une organisation autonome décentralisée (DAO) d’activisme juridique avant tout constructeur.

« LeXpunK_DAO combinera des campagnes de plaidoyer stratégique à long terme avec des raids de « guérilla » à réponse rapide », qui répondront aux événements actuels en temps réel, a-t-il déclaré.

La proposition a reçu un soutien à 100 % de ses titulaires à la lumière de l’examen réglementaire en cours. La proposition dit,

​​”La prise de conscience croissante de DeFi coïncide avec l’indignation institutionnelle suscitée par le phénomène “Wall St. Bets” et le changement politique aux États-Unis pour créer une tempête parfaite de menaces juridiques agressives contre DeFi. “

La proposition note en outre comment les médias grand public qualifient DeFi de «marché financier fantôme, le président de la SEC Gary Gensler met en garde contre les plates-formes Defi impliquant des échanges de titres, le commissaire de la CFTC Dan Berkovitz le trouvant incompatible avec les politiques et de nombreux projets DeFi bluechip recevant des assignations à comparaître.

Une proposition similaire a été faite à la gouvernance de Curve et maintenant, Yearn fait des pas en avant avec les deux projets estimant une contribution de 1 million de dollars chacun pour lancer le bal.

“C’est maintenant. Faisons cryptolaw de la manière crypto », a-t-il déclaré.

Au milieu de cela, le créateur d’Uniswap, Hayden Adaman, s’est adressé à Twitter pour dénoncer les détracteurs du DeFi Education Fund proposé par le DEX. Le mois dernier, cela a causé beaucoup de drame lorsque la communauté s’est énervée du manque d’implication large, car quelques gros électeurs ont faussé la décision, et les fonds en jetons UNI qui devaient être alloués au cours des 4-5 ans ont été instantanément vendu par le Fonds.

“Est-ce que quelqu’un est encore fou de 20 millions de dollars (sur une trésorerie de 10 milliards de dollars)” qui a été envoyé au fonds qui a pour objectif de contester les menaces réglementaires, juridiques et politiques erronées, d’obtenir une clarté réglementaire, de faire progresser les lois qui soutiennent DeFi et de stimuler d’autres Les organes de gouvernance des protocoles DeFi contribuent à l’effort, a déclaré Adams.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.