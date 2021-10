L’activiste d’Isulate Britain est embarrassé alors que l’animateur de Sky News trouve une faille dans l’affirmation de la couverture médiatique | Politique | Nouvelles

in

La présentatrice de Sky News, Jayne Secker, a invité le porte-parole d’Insulate Britain, Craig Scudder, à participer à l’émission après que le groupe sur le changement climatique a bloqué les routes à travers Londres lundi. Des vidéos ont émergé d’automobilistes en colère traînant des manifestants hors de la rue avec une vidéo montrant une femme suppliant le groupe de bouger afin qu’elle puisse voir sa mère à l’hôpital. M. Scudder a semblé écarter les inquiétudes, arguant que le grand public et les médias grand public ne se concentrent pas sur le changement climatique, Mme Secker soulignant de manière embarrassante que Sky News a une émission entière consacrée à la question qui est diffusée tous les jours.

Isoler la Grande-Bretagne affirme qu’environ 60 partisans ont bloqué Hanger Lane au nord de Londres, le tunnel Blackwall au sud-est de Londres et le pont Wandsworth au sud-ouest de Londres.

La manifestation a marqué la quatrième semaine de protestation du groupe qui a vu une injonction de la Haute Cour émise contre eux pour les empêcher de manifester sur la M25.

Des automobilistes furieux en colère contre l’inaction de la police ont été vus sur une vidéo traînant des manifestants hors de la rue pour permettre la circulation.

Les services d’urgence ont également été pris dans le chaos avec une femme devenue virale après avoir supplié le groupe de déménager afin qu’elle puisse voir sa mère âgée à l’hôpital.

M. Scudder a été invité sur Sky News pour répondre de la manifestation et a déclaré que lui et son groupe avaient été “forcés” de mener ces manifestations en raison de “l’inaction” du gouvernement.

Il a ensuite accusé Mme Secker et Sky News d’avoir été “éclairés” par le ministre de l’Intérieur Priti Patel pour détester le groupe et a déclaré que les médias devraient couvrir beaucoup plus l’environnement.

Une Mme Secker agacée a remis le militant à sa place et a déclaré: “Désolé, vous parlez à quelqu’un qui travaille pour une chaîne d’information, la plus grande organisation médiatique d’Europe.

“Qui s’est engagé à passer à zéro carbone d’ici 2030, avec Sky sponsorisant la Cop 26, nous avons une émission quotidienne sur le climat, nous avons donné une large couverture à la conférence (pré-Cop) de Milan.

“De nombreuses personnes qui travaillent dans toutes sortes d’industries à travers le pays se soucient profondément de l’environnement et je pense que c’est une vision incroyablement condescendante de suggérer que nous sommes tous dans les poches du gouvernement.”

Mme Secker a ajouté que de nombreuses personnes se soucient des problèmes soulevés mais ne les imposent pas aux autres par des moyens non démocratiques.

M. Scudder a été repris et a suggéré à Sky News d’utiliser le temps consacré aux reportages sur leurs manifestations pour parler plutôt de l’environnement.

Le journaliste est revenu et a déclaré que la chaîne avait couvert les problèmes environnementaux bien avant que le groupe ne fasse la une des journaux et, cumulativement, ait consacré plus de reportages sur l’environnement que sur Insulate Britain.

L’activiste a tenté de sortir de l’argument et a tenté d’esquiver les arguments avancés contre lui.

Insulate Britain a publié une déclaration disant: «Nous partageons la frustration des personnes retardées sur les routes aujourd’hui. Notre gouvernement sait-il quoi faire?

« Le désordre sur les routes aujourd’hui suggère le contraire.

« Les manifestations d’Insulate Britain pourraient prendre fin immédiatement, le gouvernement a le choix : faire une déclaration significative à laquelle nous pouvons faire confiance pour isoler nos maisons, ou prendre la décision d’emprisonner les personnes qui ont plus peur de la destruction de leur pays que de la destruction de leur pays. amendes ou une peine de six mois.