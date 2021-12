L’activité commerciale atteint un nouveau sommet malgré la menace Omicron : Nomura

L’indice de reprise des affaires Nomura India (NIBRI), qui compare l’activité d’une semaine donnée à celle d’avant le début de la pandémie, est passé à 115,8 contre 112,9 pour la semaine précédente.

Malgré les craintes de la variante Omicron, l’activité commerciale a atteint un niveau record depuis le début de la pandémie pour la semaine terminée le 12 décembre, a annoncé lundi une maison de courtage japonaise.

L’indice de reprise des affaires Nomura India (NIBRI), qui compare l’activité d’une semaine donnée à celle d’avant le début de la pandémie, est passé à 115,8 contre 112,9 pour la semaine précédente.

« Malgré les risques d’Omicron, ni les restrictions politiques ni le facteur de peur du public ne semblent avoir eu d’impact sur la mobilité jusqu’à présent, ce qui soutient une nouvelle normalisation des services », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les indicateurs de mobilité ont augmenté pour la semaine, entraînés par une hausse de 4 points de pourcentage (pp) de l’indice de mobilité Google, une augmentation de 2 pp de l’indice du commerce de détail et des loisirs, tandis que l’indice de conduite Apple a augmenté de 2,9 pp.

Le taux de participation de la main-d’œuvre est passé de 40,5 % à 41,4 % – son plus haut niveau en huit semaines – et la demande d’électricité a inversé la baisse de la semaine dernière avec un gain de 3,7 %, a-t-il ajouté.

Après les baisses induites par les contraintes de l’offre en août et septembre, la croissance de la production industrielle a augmenté séquentiellement en octobre, bien que son rythme semble plafonner.

L’Inde reste exposée au risque de recul du virus puisque les personnes entièrement vaccinées ne représentent que 37,5% de la population globale, a-t-il déclaré, ajoutant jusqu’à présent des données suggérant que la dynamique de croissance progressive au quatrième trimestre pourrait être davantage tirée par les services et la réouverture et moins par l’industrie .

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.