L’activité commerciale de Bitcoin (BTC/USD) se maintient à 45 000 $ et 50 000 $ ⋆ Crypto new media

Prévision de prix Bitcoin – 17 août

L’activité commerciale BTC/USD se maintient à des niveaux de prix de 45 000 $ et 50 000 $ au cours des sessions de négociation. Le taux de pourcentage de la crypto est d’environ 1,45 pour se négocier à un niveau de 47 429 $.

Marché BTC/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 50 000 $, 52 500 $, 55 000 $

Niveaux d’assistance : 45 000 $, 42 500 $, 40 000 $

BTC/USD – Graphique journalier

Le graphique quotidien BTC/USD montre que l’activité de commerce crypto se maintient à des niveaux de 45 000 et 50 000 $. Les lignes de canal haussières se sont dessinées toujours en conformité avec la tendance haussière du marché. L’interception de la plus grande ligne de tendance SMA par la plus petite ligne de tendance SMA vers le nord laisse présager que certaines pressions à la hausse sont en cours. Les oscillateurs stochastiques ont un rabattement oblique de la fourchette à 80 vers la fourchette 40. Cela indique que le marché pourrait devoir ralentir les activités pendant un certain temps.

Y aurait-il un changement dans la situation commerciale actuelle étant donné que l’activité commerciale BTC/USD se maintient à 45 000 $ et 50 000 $ ?

Il n’y a eu aucun signal tangible pour laisser présager une position sur le prix de la crypto, se négociant en dehors des points de 45 000 $ et 50 000 $ car l’activité commerciale y est maintenue jusqu’à présent. D’après ce sentiment, on s’attend à ce que le prix baisse à plus petite échelle pour obtenir un mouvement de rebond. Les taureaux devraient être à l’affût de ce scénario avant d’envisager d’exercer un ordre d’achat. Une éventuelle cassure effrayante du chiffre plus élevé conduira le marché vers d’autres zones commerciales plus élevées.

À la baisse, la valeur marchande de 50 000 $ devait figurer sur la liste des zones de surveillance de la situation commerciale de la crypto. En d’autres termes, ce devrait être le domaine de considération que le prix a tendance à être rejeté et éventuellement à redescendre en faveur de certaines positions de trading à la baisse. Un mouvement de prix actif visant à s’approcher de la valeur la plus élevée mentionnée jusqu’à présent peut, en retour, tester le point de sorte que l’instrument de base perde de son élan au profit du dollar américain.

Graphique BTC/USD en 4 heures

Malgré le graphique de 4 heures BTC/USD montrant que l’activité de commerce de crypto se maintient dans des lignes de négociation plus élevées, il existe des chandeliers baissiers. Afin d’examiner de plus près la tendance du marché au cours des sessions de quelques jours, des zones de négociation liées au range apparaissent en gestation à des niveaux d’environ 44 000 $ et 48 000 $. La ligne de tendance SMA à 14 jours se penche légèrement vers le sud au-dessus de la ligne de tendance SMA à 50 jours. Les oscillateurs stochastiques ont brièvement franchi les lignes en direction nord par rapport à la plage 20 de la région de survente.

