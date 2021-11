L’activité d’affichage pour iPhone de Samsung menacée par la Chine

L’activité d’affichage pour iPhone de Samsung est de plus en plus menacée par le concurrent chinois BOE, qui se prépare à égaler la production du fournisseur coréen…

Lorsque Apple a lancé l’iPhone X, Samsung était le seul fournisseur OLED capable de répondre aux exigences strictes de la société Cupertino en matière de sophistication et de rendement. Depuis lors, Apple a ajouté LG et BOE en tant que fournisseurs secondaires d’écrans pour iPhone, mais Samsung a conservé l’essentiel des commandes.

Un nouveau rapport dans The Elec suggère que cela pourrait être sur le point de changer.

Le géant chinois de l’affichage BOE était en train de convertir ses trois usines __ B7, B11 et B12 __ pour fabriquer des panneaux OLED flexibles pour smartphones pour Apple, a affirmé le cabinet d’analystes UBI Research. Pour cette raison, BOE dépassera probablement LG Display en tant que plus grand fournisseur OLED pour iPhones d’ici 2023, a déclaré le PDG d’UBI Research, Choong Hoon Yi, lors d’un séminaire en ligne vendredi. Le géant chinois de l’affichage vise à devenir le deuxième fournisseur de panneaux OLED d’Apple en convertissant ses trois usines, a déclaré Yi. La capacité totale de production de panneaux OLED flexibles de BOE passera de ses 96 000 substrats actuels par mois (substrats Gen 6) à 144 000 substrats par mois d’ici le quatrième trimestre de l’année prochaine, a déclaré le PDG. C’est le niveau de la capacité actuelle de Samsung Display de 140 000 substrats par mois.

LG vise également à doubler sa propre production à 60 000 substrats par mois.

Les deux augmentations entraîneront probablement une baisse des commandes de Samsung alors qu’Apple cherche à équilibrer l’offre pour réduire la dépendance à l’égard d’une seule entreprise.

Il y aura cependant plus d’activités Apple OLED à venir. Les rapports indiquent la possibilité d’iPads OLED en 2024 et de MacBooks OLED en 2025, en route vers le passage à plus long terme à la microLED. (Les derniers modèles phares d’iPad et de MacBook utilisent actuellement des écrans LCD IPS avec rétroéclairage miniLED.)

