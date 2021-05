L’activité de Digital Turbine est en feu. Achetez des actions APPS tant que vous le pouvez.

Qu’est-il arrivé au cours de l’action Digital Turbine?

Actions du fournisseur de plate-forme multimédia mobile à la demande Turbine numérique (NASDAQ:APPLICATIONS) est apparu après que la société ait fourni une mise à jour commerciale optimiste qui comprend des chiffres de revenus supérieurs au consensus pour le trimestre en cours et le trimestre suivant. L’action APPS a été l’un des plus grands gagnants du marché au cours de l’année écoulée, car sa plate-forme de média mobile à la demande a gagné en popularité auprès des opérateurs de téléphonie mobile et des développeurs d’applications. Au cours de cette période, le stock d’APPS a augmenté de plus de 10 fois.

Pourquoi c’est arrivé

Dans le même communiqué de presse que Digital Turbine a annoncé la clôture de son acquisition d’AdColony, la direction a fourni les chiffres préliminaires du quatrième trimestre 2021 et du premier trimestre 2022. Ces chiffres étaient très bons. La direction s’attend à ce que le chiffre d’affaires du quatrième trimestre atteigne environ 95,1 millions de dollars, soit environ 15% de mieux que les 83 millions de dollars attendus par les analystes de Wall Street. La direction s’attend également à ce que le chiffre d’affaires du premier trimestre soit de 137,5 millions de dollars, soit 60% de mieux que les 86 millions de dollars attendus par les analystes de Wall Street. Ce nouveau guide implique une croissance du chiffre d’affaires de 142% au T4 et de 133% au T1, après une croissance de 146% du chiffre d’affaires au T3. En d’autres termes, le récit de croissance refuse ici de ralentir. Il en va de même pour le stock d’APPS. Il continue juste à être plus puissant.

Est-ce que ça importe?

Nous pensons que Digital Turbine est un gagnant à long terme. L’activité principale de l’entreprise, qui consiste à préinstaller des applications sur les téléphones et à installer dynamiquement des applications sur les téléphones en fonction des données d’utilisation, est un génie qui représente l’avenir du marketing et de la publicité des applications mobiles. La direction fait également tout ce qu’elle peut pour étendre de manière innovante son écosystème de solutions médias mobiles via des acquisitions. En conséquence, le récit de croissance de Digital Turbine refuse de ralentir. Tant que ce récit de croissance reste robuste, l’action APPS continuera à augmenter à un rythme incroyable.

Prévision du cours de l’action APPS

Le stock de turbines numériques est très apprécié. Aucun doute là dessus. Les actions APPS se négocient à 17X les ventes à terme. Mais ce multiple de prime se justifie par les taux de croissance et le potentiel de l’entreprise. Les revenus doublent chaque trimestre et moins de 20% des smartphones dans le monde utilisent le logiciel de Digital Turbine – alors qu’en réalité, 100% d’entre eux pourraient théoriquement en bénéficier. En tant que tel, nous pensons que l’action APPS a un solide avantage à partir d’ici. L’objectif de prix consensuel de Wall Street sur l’action APPS est de 97 $. Nous pensons que les actions atteindront et dépasseront 100 $ au cours des prochains mois.

L’action APPS est une excellente participation à long terme. Mais ce n’est qu’un stock parmi tant d’autres qui, selon nous, représentent une nouvelle vague de perturbateurs technologiques positionnés pour changer massivement la façon dont le monde joue, mange, voyage et travaille au cours de la prochaine décennie.

Les services de divertissement dans le monde sont numérisés à un rythme qui s’accélère, alors que la mondialisation et la commodité technologique convergent pour créer une société davantage centrée sur la technologie.

Mes principales actions d’hyper croissance dans cette mégatendance comprennent des entreprises des médias sociaux, de la publicité, du streaming et de l’iGaming.

Chacun de ces stocks a le potentiel de monter en flèche 10X et au-delà…

