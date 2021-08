L’activité de recrutement en Inde touche le niveau d’avant la pandémie : En effet

(IANS) L’activité économique globale a montré des signes d’amélioration, et pour la première fois depuis des mois, l’activité d’embauche en Inde est à un niveau d’avant la pandémie, selon un rapport publié lundi par le site d’emploi Indeed.

Les offres d’emploi pour les postes de logiciels de technologie informatique ont connu une augmentation de 19% entre juillet 2020 et juillet 2021, résultat attendu de la numérisation induite par la pandémie.

Les offres d’emploi pour d’autres postes informatiques tels que chef de projet, ingénieur, ont également connu une augmentation de 8 à 16 %.

L’assouplissement des restrictions de verrouillage et la réouverture des espaces qui en a résulté ont mis l’accent sur l’hygiène et la désinfection, augmentant la demande de femmes de ménage, de gardiens, de responsables de l’entretien ménager, de gardiens, de femmes de ménage exécutives et de nettoyeurs. Ces emplois ont connu une croissance de 60% entre juillet 2020 et juillet 2021, selon le rapport.

En outre, le nombre de postes dans les secteurs de l’alimentation et de la vente au détail a également augmenté (52 % et 39 % respectivement) au cours de la même période, tandis que la demande de postes dans les RH et la finance a augmenté de 27 % chacun.

“La réouverture de l’économie et les efforts des entreprises pour contourner les défis présentés par Covid-19 ont poussé le marché du travail indien vers la reprise”, a déclaré Sashi Kumar, responsable des ventes d’Indeed India dans un communiqué.

« Alors que la pertinence des emplois technologiques continue d’être élevée, la demande renouvelée d’emplois dans le commerce de détail et l’alimentation indique que l’économie de la consommation jouera un rôle important dans la poursuite de la croissance de l’emploi. Pendant ce temps, l’hygiène est clairement devenue une priorité absolue pour les employeurs et les demandeurs d’emploi », a-t-il ajouté.

Avec la pandémie confinant les gens chez eux pendant de longues périodes, le bien-être physique et mental est devenu plus important que jamais. Cela s’est traduit par une augmentation de 89 % du nombre de clics pour postuler à des emplois en thérapie sur Indeed entre juillet 2020 et juillet 2021.

Fait intéressant, le nombre de clics pour les emplois vétérinaires a également connu une augmentation massive de 216 pour cent au cours de la même période, suivi par les emplois dans les soins personnels (155%), les soins aux enfants (115 pour cent) et les soins dentaires (108 pour cent).

Les clics pour les emplois dans le domaine de l’assainissement ont également augmenté de 54 pour cent, ce qui correspond à une augmentation des offres d’emploi par les employeurs pour de tels rôles.

D’un autre côté, l’intérêt des demandeurs d’emploi pour des postes dans des secteurs ou des fonctions comme l’aviation (moins 25 %), les médias (moins 19 %), la comptabilité (moins 8 %), les relations clients (moins 7 pour cent) et l’administration (moins 6 pour cent), comme en témoigne la différence de nombre de clics sur Indeed entre juillet 2020 et juillet 2021, selon le rapport.